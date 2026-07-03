Trump, dijital varlıklardan 1,4 milyar doları aşan gelirini aktif olarak yönetmediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kamu etik bildirimlerine giren mali beyanları, dijital varlıklarla bağlantılı gelirlerinin 1,4 milyar doların üzerine çıktığını gösterdi. Belgelerde gelirin büyük bölümünün TRUMP memecoin lisans anlaşmaları ile World Liberty Financial faaliyetlerinden kaynaklandığı yer aldı.

Gelirin ana kaynağı memecoin ve lisans anlaşmaları oldu

ABD Hükumet Etik Ofisi’ne sunulan bildirimlere göre, 600 milyon doların üzerindeki bölüm TRUMP memecoin ile bağlantılı lisans ve telif gelirlerinden oluştu. 500 milyon doları aşan başka bir kalem ise World Liberty Financial operasyonlarından geldi. Böylece açıklanan dijital varlık gelirlerinin neredeyse tamamı Trump ailesiyle bağlantılı iki yapı etrafında toplandı.

Mini sözlük: World Liberty Financial, yönetişim tokenları ve stabilcoin odaklı ürünlerle anılan bir dijital varlık girişimi olarak öne çıkıyor. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan kripto varlık türünü ifade ediyor.

Trump, gazetecilerin soruları üzerine kişisel yatırımlarını doğrudan takip etmediğini söyledi. Varlıklarının dış fon yöneticileri ile kör güven düzenlemeleri üzerinden idare edildiğini kaydeden Trump, günlük finansal kararların içinde yer almadığını belirtti.

Donald Trump, kişisel yatırım portföyünü kendisinin yönetmediğini, varlıklarının profesyonel yöneticiler ve kör güven yapıları aracılığıyla idare edildiğini söyledi.

Gelir kalemi Tutar TRUMP memecoin lisans ve telif gelirleri 600 milyon doların üzeri World Liberty Financial gelirleri 500 milyon doların üzeri Toplam dijital varlık geliri 1,4 milyar doların üzeri

Etik tartışması yeniden hız kazandı

Açıklamalar, etik uzmanları ve Demokrat siyasetçiler arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Eleştiriler, kör güven mekanizmasının ancak lehtarın elde tutulan varlıklar üzerinde anlamlı bilgiye ya da etkiye sahip olmaması halinde etkili olabileceği görüşünde yoğunlaşıyor. Dijital varlık sektörünü destekleyen politika adımları ile Trump markasını taşıyan girişimlerin aynı alanda faaliyet göstermesi de inceleme konusu oldu.

TRUMP memecoin fiyatı piyasaya sürülmesinin ardından 74 doların üzerine çıktı, daha sonra ise 1.68 dolar civarına geriledi. Piyasa analistleri, bu düşüş sırasında bireysel yatırımcıların toplu olarak milyarlarca dolar kaybetmiş olabileceğini hesaplıyor. Buna karşılık Trump ile bağlantılı işletmelerin lisans faaliyetlerinden yüksek gelir bildirmesi dikkat çekti.

TRUMP memecoin fiyatı lansman sonrasında 74 doların üzerine çıkarken daha sonra 1.68 dolar civarına indi; buna karşın lisans gelirleri güçlü seyrini korudu.

World Liberty Financial tarafında da yönetişim tokenlarının piyasaya çıkmasının ardından sert değer kayıpları görüldü. Ayrıca Trump’ın göreve başlama dönemine yakın tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı bir yapıdan geldiği belirtilen 500 milyon dolarlık yatırım da etik denetim çağrılarını artırdı.

Dijital varlık politikaları da tartışmanın merkezine yerleşti

Trump yönetimi, dijital varlık gündemini savunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede önerilen GENIUS Act ile stabilcoin düzenlemesine destek verildi. Muhalifler ise kripto para politikalarının şekillendirilmesi ile aile bağlantılı ticari çıkarların kesiştiği alanın daha yakından incelenmesi gerektiğini dile getiriyor. Buna karşın resmi makamlar tarafından şu aşamada hukuka aykırı bir eylem tespit edildiğine dair bir bulgu açıklanmadı.