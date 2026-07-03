Ondo cephesinde dikkat çeken adım! $0,36 direnci neden kritik hale geldi?

Ondo Finance’in ABD’de düzenlemelere uygun şekilde üçüncü taraf tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin tamamen zincir üstünde kullanılmasına imkan tanıyan yeni çözümü, ONDO tokenine yönelik ilgiyi yeniden artırdı. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi yeni bir alan olmasa da, bu adım blokzincir altyapısıyla geleneksel finans piyasaları arasındaki bağı güçlendiren önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Düzenleyici çerçevede yeni adım

Ondo Finance, finansal altyapı ve piyasa teknolojileri alanında faaliyet gösteren Broadridge Financial Solutions ile iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket, bu ortaklıkla birlikte üçüncü taraf tokenleştirilmiş ABD menkul kıymetlerinin mevcut ABD düzenleyici çerçevesi içinde çalışmasını sağlayan ilk yapıyı devreye aldığını belirtti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş menkul kıymet, hisse senedi veya benzeri finansal varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Üçüncü taraf tokenleştirme ise bu sürecin ilgili menkul kıymeti ihraç eden kurum dışında başka bir yapı tarafından teknik olarak gerçekleştirilmesini ifade eder.

Ondo Finance, ABD’de kote menkul kıymetlerin ilk kez bir üçüncü taraf tarafından halka açık bir blokzincirde tokenleştirildiğini ve bunun mevcut ABD düzenleyici ve altyapı çerçevesiyle uyumlu biçimde yapıldığını açıkladı.

Açıklama, yalnızca yeni bir ürün duyurusu olarak değil, kurumsal yatırımcıların düzenlemelere uyumlu blokzincir tabanlı menkul kıymet piyasalarına artan ilgisinin de işareti olarak değerlendiriliyor. Bu alan, kripto sektörünün uzun vadeli büyüme başlıkları arasında gösteriliyor.

Fiyat görünümünde kritik eşikler

ONDO, haber akışının ardından piyasanın yakın takibine girdi. Token fiyatı yaklaşık 0,33 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 geriledi. Buna rağmen teknik göstergeler, kısa vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını ancak zayıflama işaretleri verdiğini gösteriyor.

TradingView verilerine göre ONDO, orta Bollinger Bandı olan 0,36 doların altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm kısa vadede satıcıların etkisinin devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan fiyatın alt Bollinger Bandı olan 0,32 doların üzerinde tutunması, son satış dalgasının şimdilik yavaşladığını düşündürüyor.

Göreceli Güç Endeksi ise 48,7 seviyesine toparlandı. Bu veri, momentumun nötr bölgeye yaklaştığını ortaya koysa da henüz net bir yukarı yönlü kırılma teyidi vermiş değil.

Türev piyasasında temkinli iyimserlik

CoinGlass verileri de tabloya ek bir boyut kazandırıyor. Haziran boyunca fiyat düzeltmesi görülmesine karşın açık pozisyon büyüklüğü sert biçimde gerilemedi ve 140 milyon dolar ile 150 milyon dolar aralığında görece istikrarlı kaldı. Bu durum, türev piyasa katılımcılarının pozisyon kapatmak yerine büyük ölçüde beklemede kaldığını gösteriyor.

Piyasada bundan sonraki süreçte 0,36 ile 0,37 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerine çıkarsa ve açık pozisyonlarda artış görülürse, piyasaya yeni sermaye girişinin eşlik ettiği daha güçlü bir toparlanma gündeme gelebilir. Buna karşılık 0,32 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde kısa vadede satıcıların yeniden üstünlük kurması ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.