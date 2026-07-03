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SUI

SUI 24 saatte %3,21 yükseldi, analistler $9 hedefinin masada kaldığını belirtiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI son 24 saatte %3,21 yükselerek 0.7366 dolara çıktı.
  • 📈 Analistler, 0.70 dolar desteği korunursa $SUI’de 2.80 dolar direncinin yeniden test edilebileceğini düşünüyor.
  • ⚙️ Yellow Pro, tamamen zincir üstü SUI sürekli vadeli işlemlerini devreye aldı.
  • 🧭 Uzun vadede 4.50 dolar kırılımı izlenirken 9 dolar hedefi gündemde kalıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

SUI, dalgalı piyasa koşullarına rağmen uzun vadede olumlu görünümünü koruyor. Analistler, tokenin daha geniş zaman dilimindeki yapısının güçlü kaldığını ve bu nedenle 9 dolar hedefinin tamamen gündemden çıkmadığını değerlendiriyor. Yazım sırasında SUI 0.7366 dolardan işlem görürken, 24 saatlik hacmi 311.6 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.98 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde direnç seviyeleri öne çıkıyor
2 Yellow Pro, SUI tabanlı sürekli vadeli işlemleri devreye aldı
3 Kısa vadede destek bölgesi belirleyici olacak

Fiyat görünümünde direnç seviyeleri öne çıkıyor

Son 24 saatte %3.21 değer kazanan SUI için kısa vadede 0.70 dolar çevresindeki destek bölgesi yakından izleniyor. Analistler, bu alanın korunmasının yukarı yönlü görünüm açısından önemli olduğunu düşünüyor. Alımların sürmesi halinde ilk önemli direnç 2.80 dolar seviyesinde bulunuyor. 4.50 dolar ise daha güçlü bir kırılma eşiği olarak görülüyor.

Bazı piyasa gözlemcileri, mevcut koşullarda 9 dolar hedefinin iddialı görünebileceğini ancak kısa vadeli dalgalanmaların ötesine bakıldığında uzun vadeli eğilimin daha net okunabildiğini savunuyor. Buna karşın kripto para piyasasındaki oynaklık yüksek seyrini sürdürdüğü için fiyatın bu senaryoya ne ölçüde yaklaşacağı belirsizliğini koruyor.

SUI için 2.80 dolar ilk direnç, 4.50 dolar ise kritik kırılma seviyesi olarak öne çıkıyor; daha uzun vadede 9 dolar hedefi izleniyor.

Yellow Pro, SUI tabanlı sürekli vadeli işlemleri devreye aldı

Fiyat görünümünün yanı sıra ekosistemdeki yapısal gelişmeler de dikkat çekiyor. Yellow Pro, tamamen zincir üstünde çalışan SUI sürekli vadeli işlemlerini kullanıma açtı. Böylece SUI ekosisteminde merkeziyetsiz türev ürünlerin kapsamı genişlemiş oldu. Yellow Pro, blokzincir üzerinde çalışan türev işlemlere odaklanan bir platform olarak şeffaf emir yürütme ve hızlı mutabakat yapısıyla öne çıkıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade sonu olmadan fiyat hareketine pozisyon alınmasını sağlayan türev sözleşmedir. Zincir üstü yürütme ise işlemlerin aracı bir merkezi yapı yerine doğrudan blokzincir üzerinde kaydedilip sonuçlandırılması anlamına gelir.

Yeni ürünle birlikte yatırımcılar, Yellow Pro Perpetuals üzerinden SUI fiyat hareketleri üzerine doğrudan pozisyon alabilecek. Platform, işlemlerin merkezi aracı olmadan tamamen zincir üstünde gerçekleştiğini, takas ve mutabakat süreçlerinin de anlık biçimde yürütüldüğünü aktarıyor. Bu yapı, daha hızlı işlem ve daha kısa mutabakat süresi sağlamayı hedefliyor.

Yellow Pro, resmi SUI sürekli vadeli işlemlerinin devreye alınmasıyla birlikte büyüyen SUI ekosisteminde türev işlem alanının genişlediğini vurguluyor.

Kısa vadede destek bölgesi belirleyici olacak

Piyasanın yakın vadede odaklandığı temel soru, SUI’nin 0.70 dolar civarındaki desteğin üzerinde ivmesini koruyup koruyamayacağı olacak. Bu seviyenin korunması, daha yüksek zaman dilimlerinde 2.80 dolar direncine doğru yeni bir denemeyi destekleyebilir. Destek bölgesinin kaybedilmesi ise fiyatın bir süre yatay bantta sıkışmasına yol açabilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0.7366 dolar
Kısa vadeli destek0.70 dolar
İlk direnç2.80 dolar
Kritik kırılma seviyesi4.50 dolar
Uzun vadeli hedef9 dolar

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar yalnızca fiyat hareketini değil, Yellow Pro üzerindeki türev işlem etkinliğini ve ekosistemin daha geniş benimsenme verilerini de izleyecek. Bu göstergeler, yükseliş beklentisinin güç kazanıp kazanmadığına dair erken sinyaller verebilir. Kısa vadede yönün genel kripto para piyasası hissiyatına bağlı kalması beklenirken, son yapısal gelişmeler SUI’nin merkeziyetsiz türev işlemlerin büyüme sürecinde daha görünür bir konuma geldiğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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