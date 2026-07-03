Güney Kore’de kripto para şirketlerine iç kontrol çağrısı yapıldı

Güney Kore’de kripto para düzenlemeleri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Finansal Denetim Servisi, büyük sanal varlık şirketlerine gönderdiği yazıda iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini istedi. Kurum, piyasa güveninin yalnızca yaptırımlarla sağlanamayacağını vurgularken şirket yönetim yapılarının bu süreçte belirleyici olduğunu bildirdi.

Yaptırım odaklı yaklaşımın ötesine geçiliyor

Finansal Denetim Servisi Başkanı Lee Chan jin, çarşamba günü 15 büyük sanal varlık hizmet sağlayıcısının üst yöneticileriyle bir araya geldi. Lee, kurumsal yönetim sistemlerinin piyasa güveninin temeli olduğunu söyledi ve şirketleri sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya çağırdı.

Lee Chan jin, piyasalarda güvenin yalnızca uygulanan yaptırımlarla kurulamayacağını, sağlam yönetişim yapılarının bunun temel unsuru olduğunu vurguladı.

Lee ayrıca sektör temsilcilerinden beklenen yasal değişikliklere hazırlıklı olmalarını istedi. Bu başlıkta dijital varlıklara ilişkin yasa taslağının yanı sıra finansal bilgi düzenlemeleri ve döviz mevzuatında planlanan değişiklikler de yer alıyor. Kurum, şirketlerin yasama süreçlerini yakından izlemesinin ve yeni yükümlülüklere erkenden uyum sağlamasının önemine dikkat çekti.

Mini sözlük: Finansal Denetim Servisi, Güney Kore’de finans kuruluşlarını denetleyen ve piyasa gözetimi yürüten düzenleyici otoritelerden biridir. Sanal varlık hizmet sağlayıcısı ise borsa, saklama ve benzeri kripto para hizmetleri sunan lisanslı şirketleri ifade eder.

Finansal Denetim Servisi, Şubat 2026’da kripto para piyasasına yönelik gözetimini artırdı. Kurum, bu adımın piyasa manipülasyonunu azaltmaya ve yatırımcıları korumaya katkı sağlayacağını belirtti. Şüpheli işlemlerin daha sıkı izlenmesi de planın temel parçaları arasında bulunuyor.

Yapay zeka ile gözetim genişletilecek

Kurum, piyasa gözetiminde yapay zeka ve gerçek zamanlı analiz araçlarından daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Bu sistemlerin büyük ölçekli işlemleri, ani fiyat hareketlerini ve koordineli manipülasyon girişimlerini saptamada kullanılacağı ifade edildi. Böylece düzenleyici çerçevenin cezaya dayalı yapıdan önleyici gözetim modeline doğru kaydığı görülüyor.

Lee, 2026’nın ilk yarısında kripto para piyasasının zayıf bir görünüm sergilediğini söyledi. Bu dönemi fon akışlarındaki hareketler ve Bitcoin ödemelerine ilişkin sorunlarla ilişkilendirdi. Buna karşın uzun vadeli görünümün güçlü kaldığını da ekledi.

Lee’ye göre stabilcoin kullanımındaki artış, büyümeye işaret eden göstergelerden biri oldu. Blockchain teknolojisinin geleneksel finansla daha güçlü bağ kurması ve tokenizasyon girişimlerinin çoğalması da piyasanın daha geniş bir tabana yayıldığını gösteren unsurlar arasında sıralandı.

Toplantıda, işlem platformlarının yatırımcı zarar görmeden önce piyasa bozucu işlemleri tespit etmesinin kritik olduğu vurgulandı.

Şirketler kademeli düzenleme talep etti

Toplantıya katılan yöneticiler, kurum içi kontrol mekanizmalarını güçlendireceklerini ve yasal yükümlülüklerle öz düzenleme kurallarına bağlı kalacaklarını bildirdi. Bu öz düzenleme çerçevesi, token listelemeleriyle reklam ve tanıtım faaliyetlerini de kapsıyor.

Sektör temsilcileri, kuralların kademeli biçimde devreye alınmasını istedi. Şirketler arasındaki ölçek ve kapasite farklarının büyük olduğunu belirten yöneticiler, tek tip uygulamanın bazı aktörler için uyum yükünü artırabileceğini dile getirdi. Ayrıca rekabet gücünün korunması için politika desteği talebinde bulundu.