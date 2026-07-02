Senato’da kripto yasası için kritik eşik yaklaştı! Ripple bağlantısı neden gündemde kaldı?

Ripple Labs’in kurucu ortaklarından ve yönetim kurulu başkanı Chris Larsen’in, ABD Senatörü Kirsten Gillibrand’ın oğlunun finans girişimine destek veren yatırımcılar arasında yer aldığı belirtildi. Gelişme, Senato’da kripto sektörünü doğrudan etkileyebilecek CLARITY Yasası üzerindeki görüşmeler sürerken dikkat çekti.

Yatırımın odağında türev platformu bulunuyor

Politico’nun perşembe günü yayımladığı habere göre Larsen, Theodore Gillibrand tarafından kurulan American Perpetuals Exchange Corp. için fon sağlayan sınırlı sayıdaki yatırımcıdan biri oldu. Haberde Larsen’in ne kadar yatırım yaptığına yer verilmedi. Yatırımcıların büyük bölümünün türev platformuna 5 bin ile 10 bin dolar arasında katkı sunduğu, girişimin ise toplamda 30 milyon dolar topladığı kaydedildi.

American Perpetuals Exchange Corp., kısaca APEC, türev ürünler alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen bir girişim olarak öne çıkıyor. Türev işlemler, yatırımcılara bir varlığın gelecekteki fiyat hareketine bağlı sözleşmeler üzerinden pozisyon alma imkanı tanıyan finansal araçları ifade ediyor.

Mini sözlük: Perpetuals, belirli bir vade tarihi bulunmayan türev sözleşmelerdir. Bu ürünler, özellikle kripto piyasalarında fiyat hareketlerine kısa vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar tarafından yaygın biçimde kullanılır.

CLARITY Yasası görüşmelerinde etik başlığı öne çıktı

Yatırımın zamanlaması, New York Senatörü Kirsten Gillibrand’ın Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak bilinen CLARITY Yasası’ndaki etik hükümleri üzerine yürütülen müzakerelerde rol alması nedeniyle ayrıca önem kazandı. Söz konusu düzenlemenin, Ripple dahil ABD’de faaliyet gösteren çok sayıda kripto şirketi üzerinde kayda değer etkiler doğurması bekleniyor.

Gillibrand, mayıs ayında etik meseleleri ele alınmadan hiçbir senatörün bu yasa tasarısına destek vermeyeceğini söylemişti.

Senatörün sözcüsü, Gillibrand’ın 18 Haziran tarihli açıklamasını işaret ederek oğlunun kendi bağımsız işini kuran yetişkin biri olduğunu, kendisinin bu girişimle hiçbir bağlantısı bulunmadığını bildirdi. APEC cephesinden ise konuya ilişkin hemen bir açıklama gelmedi.

Senato takvimi yasa için zamanı daraltıyor

Demokrat senatörler, Kongre’de çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin CLARITY Yasası’na etik hükümler eklenmesine destek vermesini istiyor. Bu taleplerin gerekçeleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörüyle bağlantıları da yer alıyor. Cumhuriyetçi kanat ise tasarının temmuz ayında Senato’dan geçmesini bekliyor.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, haziran ayında yürütülen görüşmelerde etik kuralları, merkeziyetsiz finans başlığı ve yasa dışı işlemlerle mücadele gibi konular üzerinde çalışıldığını söylemişti. Ancak Senato’daki dar Cumhuriyetçi çoğunluk nedeniyle tasarının 60 oy eşiğini aşabilmesi için Demokratlardan da destek alması gerekecek.

ABD Senatosu, Bağımsızlık Günü nedeniyle eyalet çalışma döneminde bulunuyor. Senatörlerin 13 Temmuz’da yeniden toplanması, ardından ağustosta bir aylık yeni bir ara verilmesi planlanıyor. Bu takvim, kripto piyasa yapısına ilişkin düzenlemenin seçim süreci daha fazla gecikme yaratmadan önce geçirilmesi için kalan zamanı iyice sınırlıyor.