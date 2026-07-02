İrlanda polisinin daha önce Coinbase’e aktardığı $30 milyonluk Bitcoin yeniden hareket etti

İrlanda’da suç gelirleri soruşturmalarıyla gündeme gelen Clifton Collins bağlantılı 30 milyon dolarlık Bitcoin yeniden blokzincir üzerinde hareket etti. Bu gelişme, daha önce el konulan varlıkların satış sürecine girip girmediği ya da cüzdan düzenlemesine yönelik teknik bir transfer yapılıp yapılmadığı sorusunu öne çıkardı.

Transferin odağında Coinbase ve İrlanda polisi bulunuyor

Clifton Collins, yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği gelirle 400 milyon doların üzerinde Bitcoin biriktirdiği iddiasıyla uzun süredir biliniyor. Collins’in bu varlıkların büyük bölümüne erişimi daha sonra kaybettiği aktarılmıştı. İrlanda ulusal polis teşkilatı An Garda Siochana ise Mart 2024’te 30 milyon dolarlık Bitcoin’e el koymuş ve bu varlıkları Coinbase’e teslim etmişti.

Son zincir üstü hareket, aynı büyüklükteki 30 milyon dolarlık bakiyenin yeniden yer değiştirdiğini gösterdi. Transferi takip eden blockchain analiz platformları arasında Arkham Intelligence ve Lookonchain yer aldı. Ancak İrlanda makamları, bu son hareketin amacı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mini sözlük: An Garda Siochana, İrlanda’nın ulusal polis teşkilatıdır. Arkham Intelligence ve Lookonchain ise cüzdan hareketlerini kamuya açık blockchain verileri üzerinden izleyen analiz platformları olarak bilinir.

İrlanda makamları son transferin amacı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı ve bu nedenle hareketin satış hazırlığı mı yoksa saklama amaçlı bir düzenleme mi olduğu netleşmedi.

Şeffaflık, geleneksel el koyma süreçlerinden ayrışıyor

Bitcoin’in açık defter yapısı, el konulan varlıkların anlık olarak izlenebilmesine imkan tanıyor. Bu durum, geleneksel müsadere süreçlerine kıyasla çok daha görünür bir tablo ortaya koyuyor. Cüzdan hareketlerinin kamuya açık biçimde takip edilebilmesi, hem piyasa katılımcılarının hem de düzenleyici çevrelerin bu tür işlemleri daha yakından izlemesine yol açıyor.

Sektör açısından dikkat çeken noktalardan biri de, devlet kontrolündeki Bitcoin varlıklarının saklanması ve olası satış süreçlerinde borsalar ile saklama kuruluşlarının üstleneceği rol olarak öne çıkıyor. Cüzdan güvenliği, transfer yetkilendirmesi ve satış zamanlaması gibi başlıklar bu süreçlerde belirleyici olabilir.

Piyasa etkisi sınırlı kalabilir

Kurumsal yatırımcılar ile uyum araçları geliştiren teknoloji ekipleri, bu tür dosyaları yalnızca hukuki boyutuyla değil, piyasa etkisi bakımından da izliyor. Devlet bağlantılı cüzdan hareketleri, gelecekte standart hale gelebilecek el koyma ve satış prosedürleri için emsal niteliği taşıyabilir.

Glassnode verilerine göre devlet cüzdanlarından gelen girişler, günlük BTC hacminin çoğu zaman %0,1’ini aşmıyor. Bu oran, tek başına sistemik bir baskı oluşma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.

Başlık Veri Mart 2024’te el konulan tutar $30 milyon BTC Son hareket eden tutar $30 milyon BTC Devlet cüzdanı girişlerinin günlük BTC hacmine oranı %0,1’in altında

Glassnode verileri, devlet cüzdanlarından gelen girişlerin günlük BTC hacminin genellikle %0,1’inin altında kaldığını gösteriyor.

Sonraki adım satış veya ihale olabilir

İrlanda makamlarının kısa süre içinde resmi bir duyuru yapması bekleniyor. Bir sonraki adımın açık artırma ya da tezgah üstü satış modeli olması ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Buna karşın resmi doğrulama gelmeden transferin doğrudan satış anlamına geldiğini söylemek için erken görünüyor.

Dosya, devletlerin el koyduğu kripto varlıkları nasıl yöneteceğine ilişkin daha geniş tartışmanın da parçası haline geldi. Bir yandan Bitcoin’in takma adlı yapısı öne çıkarken, diğer yandan zincir üstü izlenebilirlik bu varlıkların hareketlerinin ayrıntılı biçimde takip edilmesine imkan veriyor.