ABD Hazine Bakanlığı 134 kripto cüzdanı hedef aldı! Tron ağındaki hareketlilik ne gösteriyor?

ABD Hazine Bakanlığı, IŞİD Horasan yapılanmasıyla bağlantılı 134 kripto para cüzdanını yaptırım listesine ekledi. ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin güncellediği listede 131 adresin Tron, 3 adresin ise Monero ağında bulunduğu açıklandı.

Yaptırım listesindeki cüzdanların ağırlığı Tron’da toplandı

Chainalysis verilerine göre yaptırım uygulanan Tron cüzdanları 2023’ten bu yana 1,4 milyon doların üzerinde varlık aldı. Aynı dönemde bu adreslerden 880 bin doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Şirket ayrıca, stabilcoin ihraççısı Tether’in yaptırım kapsamına giren 131 Tron cüzdanıyla ilişkili bakiyeleri dondurduğunu bildirdi.

ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, IŞİD Horasan bağlantılı 134 kripto cüzdanını yaptırım listesine aldı; bunların 131’i Tron, 3’ü ise Monero ağında yer aldı.

IŞİD’in Afganistan, Pakistan ve Orta Asya’daki kolu olarak bilinen IŞİD Horasan, daha önce medya yapılanması El Azayim Medya Vakfı üzerinden internet siteleri ve mesajlaşma platformlarında kripto bağışı toplamaya çalışmıştı. Chainalysis, yeni yaptırım listesine giren bazı cüzdanların Suriye merkezli borsalara kripto transferi yaptığını da belirtti.

Mini sözlük: OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yaptırım listelerini yöneten birimdir. Kurumun listesine giren kişi, şirket ve cüzdanlarla ABD bağlantılı kişi ve kuruluşların işlem yapması yasaklanır.

Tron ağı daha önce de benzer incelemelerin odağında yer aldı

Justin Sun tarafından kurulan Tron, geçmişte de ABD makamlarının hedef aldığı yapıların kullandığı ağlardan biri olarak öne çıkmıştı. Bu yılın başlarında Tether, federal makamların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı gördüğü Tron cüzdanlarında tutulan 344 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurmuştu.

Tron, düşük işlem ücretleri ve hızlı transfer yapısıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak kullanılıyor. Bu özellikler, meşru kullanım alanlarının yanında yaptırım riski taşıyan transferlerde de ağı öne çıkarabiliyor.

Justin Sun ile World Liberty Financial arasındaki gerilim büyüdü

Bu yaptırım adımı, Tron kurucusu Justin Sun’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesiyle bağlantılı kripto girişimi World Liberty Financial ile süren hukuki mücadelesinin gölgesinde geldi. Sun, nisan ayında şirkete dava açarak tokenlarının hukuka aykırı şekilde dondurulduğunu ve yönetişim haklarının elinden alındığını öne sürmüştü.

World Liberty Financial ise pazartesi günü Florida’da açtığı davada Sun’ı geçen sonbaharda WLFI tokenında açığa satış yapmakla ve fiyatı baskılamakla suçladı. Şirket ayrıca, varlıkları dondurulduktan sonra Sun’ın platforma yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

Brezilya bağlantılı ayrı bir yaptırım kararı da açıklandı

OFAC, çarşamba günü ayrı bir dosyada Brezilya vatandaşı iki kişiyi ve dört şirketi daha yaptırım listesine ekledi. ABD makamları, Primeiro Comando da Capital ile bağlantılı bu yapıların ABD’de elde edilen 30 milyon doların üzerindeki uyuşturucu gelirini kripto para kullanarak Brezilya’ya aktardığını ileri sürdü.