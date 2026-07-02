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Bitcoin grafiğinde $65,000 eşiği öne çıkarken John Bollinger düşüş trendinin sona erebileceğini belirtiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin grafiğinde John Bollinger’in izlediği W formasyonu öne çıktı.
  • 📈 Günlük yapı korunursa $BTC’de 65.000 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor.
  • 📉 Fiyat 61.556 dolar civarında kalırken ETF çıkışları baskı yaratmayı sürdürüyor.
  • 🧭 Mayıstaki 82.000 dolar denemesinden sonra başlayan düşüş trendi henüz tam olarak kırılmadı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin son haftalarda sert bir düşüş eğilimi içinde hareket ederken, fiyat görünümünde oluşan teknik yapı piyasada temkinli bir iyimserlik yarattı. Uzun süredir etkili olan satış baskısı, daha önce ortaya çıkan çeşitli yükseliş sinyallerini geçersiz bırakmıştı.

İçindekiler
1 John Bollinger’in işaret ettiği teknik yapı
2 Daha geniş zaman diliminde izlenen eşik
3 Fiyat ve baskı unsurları

John Bollinger’in işaret ettiği teknik yapı

Piyasa teknisyeni John Bollinger, perşembe günü paylaştığı değerlendirmede grafikte çift dipli bir W formasyonunun oluştuğuna dikkat çekti. Bollinger, finansal piyasalarda yaygın kullanılan Bollinger Bantları göstergesinin geliştiricisi olarak biliniyor. Ona göre bu yapı, önceki başarısız denemelerin ardından düşüş trendini sonlandırabilecek ilk güçlü teknik sinyal olabilir.

John Bollinger, grafikte oluşan yapının düşüş eğilimini sona erdirebilecek bir W formasyonuna işaret ettiğini, ayrıca görünümün “tam anlamıyla fraktal” özellik taşıdığını vurguluyor.

Bollinger’in paylaştığı grafikte, mayıs ayında 82.000 dolara yönelen fakat kalıcı olamayan yükseliş denemesinin ardından Bitcoin’in art arda sert düzeltmeler yaşadığı görülüyor. Bu geri çekilme süreci, Bollinger Bantlarının alt sınırlarına kadar uzanırken üç aşamalı bir dip oluşumunu da beraberinde getirdi.

Mini sözlük: Fraktal, teknik analizde daha büyük bir yapı içinde benzer küçük yapıların tekrar etmesini anlatır. W formasyonu ise çoğu zaman çift dip görünümüyle ilişkilendirilir ve belirli koşullarda düşüşten yükselişe geçiş sinyali olarak izlenir.

Daha geniş zaman diliminde izlenen eşik

Bollinger, günlük grafikteki yapının daha büyük zaman diliminde görülen daha kapsamlı bir fraktal modelin ikinci ayağını oluşturabileceğini de ima etti. Bu nedenle yatırımcıların haftalık grafiği de izlemesi gerektiğini vurguladı.

Teknik görünüm korunur ve fiyat 65.000 dolar seviyesindeki orta tepe noktasının üzerine çıkarsa, aylardır süren düşüş trendinin sona ermesi gündeme gelebilir. Buna karşın bu senaryonun geçerlilik kazanması için söz konusu seviyenin aşılması ve hareketin kalıcılık göstermesi önem taşıyor.

Haftalık zaman dilimine bakıldığında günlük düzeltmenin, daha büyük bir fraktal W yapısının ikinci bölümünü oluşturduğu değerlendiriliyor.

Fiyat ve baskı unsurları

Bitcoin haberin yazıldığı sırada 61.556 dolardan işlem görüyor. Fiyat son bölümde sınırlı bir toparlanma gösterse de daha geniş görünümde baskının tamamen ortadan kalktığı söylenemiyor.

Piyasada spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından süren çıkışlar ile faiz artışı endişeleri öne çıkan iki temel risk başlığı olmayı sürdürüyor. Bu unsurlar, teknik tarafta oluşan olumlu işaretlerin kısa vadede teyit almasını zorlaştırabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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