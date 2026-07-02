Bitcoin 57.735 dolardan döndü, 270.000 BTC alımıyla 62.000 doların üzerine çıktı

Bitcoin çarşamba günü güç kazanarak 62.000 doların üzerine çıktı. Fiyat, kısa süre önce görülen 57.735 dolarlık yerel dipten toparlandı ve gün içinde 62.137 dolara kadar yükseldi. Son 24 saatteki artış yaklaşık %3 oldu.

Balina alımları ve tasfiyeler yükselişi destekledi

Zincir üstü veriler, büyük Bitcoin yatırımcılarının son zayıflık döneminde yaklaşık 270.000 BTC topladığını gösterdi. Bu tablo, uzun vadeli yatırımcıların mevcut seviyeleri birikim için cazip gördüğüne yönelik beklentileri güçlendirdi.

Scott Melker, 59.000 dolar civarında gerçekleşen 270.000 BTC’lik alımın zincir üstünde şimdiye kadar görülen en büyük tekil birikim sıçraması olduğunu, bu hareketin COVID dönemi dipleri ile FTX çöküşü sırasındaki alımları da geride bıraktığını aktardı.

Toparlanma, vadeli piyasalarda sert tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte kaldıraçlı işlemlerde 606 milyon dolardan fazla pozisyon kapandı. Kayıpların büyük bölümünü düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar yaşadı. Kısa pozisyonların kapanması da fiyatın yukarı hareketini hızlandırdı.

Coinglass, kripto türev piyasalarındaki tasfiye verilerini izleyen yaygın bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlem açan yatırımcının teminatı yetersiz kaldığında pozisyonunun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Kısa pozisyonların tasfiyesi, yükselen piyasada alım baskısını artırarak fiyatı daha da yukarı taşıyabilir.

Scott Melker, sert balina alımlarının Bitcoin’de yerel dip oluşumuna işaret edebileceğini düşünüyor. Emir defteri verileri ise 62.000 dolar ile 65.000 dolar arasında yoğun satış emirleri bulunduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık 55.000 dolar ile 57.000 dolar bandında güçlü alım emirleri öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Gün içi zirve 62.137 dolar Yerel dip 57.735 dolar Satış baskısı 62.000 ile 65.000 dolar Destek bölgesi 55.000 ile 57.000 dolar

65.000 dolar eşiği izleniyor

Piyasa analistleri, Bitcoin’in 65.000 doların üzerine güçlü spot talep eşliğinde çıkması halinde kısa sürede %8 ile %10 arasında ek yükseliş alanı bulabileceğini belirtiyor. Ancak bu senaryoda spot piyasadaki alımların kalıcılığı belirleyici olacak.

Ted, 62.000 dolar ile 65.000 dolar arasında kayda değer satış emirleri bulunduğunu, 55.000 dolar ile 57.000 dolar aralığında ise büyük alım emirlerinin biriktiğini ve 65.000 dolar üzerindeki kırılmanın güçlü spot taleple desteklenmesi halinde hızlı bir yükselişin görülebileceğini aktarıyor.

Makro baskılar temkinli görünümü koruyor

Fiyattaki toparlanmaya karşın daha geniş kripto piyasasında temkinli hava sürüyor. Enflasyona ilişkin kaygılar ve ABD Merkez Bankasının faiz politikasına dair belirsizlik, riskli varlıklara yönelik iştahı sınırlıyor. Yüksek tahvil getirileri ile güçlü dolar da dijital varlıklara olan talebi baskılayabiliyor.

Aynı dönemde sermayenin yapay zeka bağlantılı hisse senetlerine yönelmesi, kripto varlıklara girebilecek yeni fon akışını zayıflatıyor. Kurumsal tarafta da iştahın eskisi kadar güçlü olmadığı görülüyor. ABD spot Bitcoin ETF’lerinden süren çıkışlar, bazı büyük yatırımcıların 60.000 doların üzerindeki toparlanmaya rağmen temkinli kaldığına işaret ediyor.

Bazı analistler, özellikle S&P 500 tarafında yaşanabilecek daha geniş ölçekli zayıflığın kripto piyasasına da sıçrayabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle yatırımcılar, Bitcoin 60.000 doların üzerinde kalırken alıcıların 62.000 dolar ile 65.000 dolar arasındaki yoğun direnç alanını aşıp aşamayacağını yakından izliyor.