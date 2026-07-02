JPMorgan, Strategy’nin Bitcoin satış politikasının kripto piyasasında yeni risk yaratacağını açıkladı

JPMorgan, Strategy’nin Bitcoin varlıklarının bir bölümünü seçici biçimde satmasına imkan tanıyan yeni politikanın kripto piyasasında ek risk oluşturabileceğini açıkladı. Banka, yıllardır Bitcoin tarafında en istikrarlı alıcılardan biri olan şirketin gerektiğinde satış yapabilecek konuma gelmesinin piyasa akışını iki yönlü hale getireceğini değerlendiriyor.

Yeni politika ve JPMorgan’ın itirazı

Strategy pazartesi günü, 847.363 BTC büyüklüğündeki rezervinin bir kısmını nakde çevirebileceği bir program duyurdu. Şirket bu çerçevede tercihli temettü ödemeleri ile geri alımları desteklemeyi hedefliyor. Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve uzun süredir bilançosunda yoğun Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir şirket konumunda bulunuyor.

JPMorgan analistleri Nikolaos Panigirtzoglou liderliğinde yayımladıkları çarşamba tarihli değerlendirmede, bu yaklaşımın kripto piyasasına kaçınılabilir bir iki yönlü akış riski eklediğini belirtiyor. Analistlere göre Strategy, bu yıl net dijital varlık girişlerinin yaklaşık %70’ini tek başına oluşturdu ve bu nedenle şirketin alım yönündeki ağırlığı piyasada önemli bir denge unsuru haline geldi.

JPMorgan analistleri, yıllardır Bitcoin’in en istikrarlı alıcılarından biri olan Strategy’nin artık gerektiğinde satış tarafına da geçebilecek olmasının piyasada yeni bir belirsizlik yarattığını vurguluyor.

Nakit tamponu tartışması

JPMorgan, Strategy’nin yatırımcı güvenini güçlendirmek için adi hisse ihracı yoluyla nakit rezervini artırmasının daha uygun olacağını savunuyor. Bankaya göre bu adım, şirketin yakın vadede Bitcoin satmak zorunda kalmayacağına dair endişeleri azaltabilir.

Strategy’nin elinde şu anda 2,55 milyar dolar nakit bulunuyor. Bu tutar, tercihli temettü ve faiz yükümlülüklerini yaklaşık 17 ay karşılamaya yetiyor. JPMorgan ise bunun yeterli bir koruma alanı sunmadığını düşünüyor.

Daha yüksek bir güven marjı için 24 ila 36 aylık bir nakit karşılama süresine ihtiyaç duyulduğu, böylece yatırımcıların öngörülebilir gelecekte Bitcoin satışı gerekmeyeceği konusunda daha rahat hissedebileceği belirtiliyor.

Araştırma kuruluşları ikiye ayrıldı

Piyasadaki tüm değerlendirmeler ise aynı yönde değil. Benchmark Equity Research, satış politikasının açıklanmasının ardından MSTR için al tavsiyesini korudu ve 570 dolarlık hedef fiyatını yineledi. Bu seviye, son fiyatlara göre %500’den fazla yükseliş alanına işaret ediyor.

Benchmark analisti Mark Palmer, yeni sermaye çerçevesini piyasa baskısının arttığı dönemlerde Strategy’nin sermaye yapısını ters yönde çalıştırmasına imkan tanıyan resmi bir esneklik olarak görüyor. Palmer, bu yaklaşımın hissedarlar açısından net olumlu bir unsur olabileceğini düşünüyor.

Hisselerde sert yükseliş görüldü

Yeni politikanın ardından MSTR hissesi yükseldi. Hisse pazartesi günü %12,6 artarak 92,68 dolara çıktı. STRC ise önceki hafta 75 doların altında işlem gördükten sonra yaklaşık %10 yükselerek 83,67 dolar civarına ulaştı.

Varlık Dönem Seviye Değişim MSTR Pazartesi kapanışına yakın $92,68 %12,6 artış STRC Pazartesi Yaklaşık $83,67 Yaklaşık %10 artış MSTR Çarşamba $100 üzeri Cuma günkü dipten %27 artış

Çarşamba günü MSTR 100 doların üzerine çıkarak cuma günkü dip seviyesine göre %27 yükseldi ve şirketin piyasa değerine yaklaşık 5 milyar dolar ekledi. Son işlem verilerinde hisse 100,83 dolardan el değiştirirken günlük artış %7,93 seviyesinde bulundu.