Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple Labs‘e karşı açtığı davada temyiz başvurusunda bulunurken kripto alanında çalışan avukatlar Ripple davasına duydukları güveni dile getirdiler ve XRP‘nin bir menkul kıymet olmadığını iddia ederek bu konuya açıklık getirdiler.

SEC Davanın Beklemeye Alınmasını İstiyor

SEC 9 Ağustos’ta Yargıç Analisa Torres’e bir mektup göndererek temyiz mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini söylediği mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi. SEC yargıçtan temyiz süreci devam ederken davayı beklemeye almasını istedi. SEC’in temyize gitmesi topluluk üyeleri arasında soru işaretlerine yol açarken bazı üyeler SEC’in temyize gitmesinin XRP’nin “güvenlik dışı” statüsüne meydan okumak için bir hamle olduğunu düşünüyor. Ancak kripto avukatları topluluğa durumun böyle olmadığına dair güvence verdi.

Kripto alanında çalışan avukat Jeremy Hogan‘a göre iki konu birbirinden ayrı. Hogan, SEC’in satışlarla ilgili temyiz başvurusunu kazanması halinde Ripple’ın borsaları kullanarak satışları kolaylaştıramayacağını açıkladı. Buna rağmen avukat satışlar Ripple tarafından yapılmadığı sürece borsaların XRP’yi listede tutabileceğine inanıyor.

Avukat Oscar Franklin Tan’a göre ise temyiz başvuruları genellikle dava sonuçlandıktan sonra yapılır. Ancak SEC’in temyizi geçici nitelikte yani dava tamamlanmamış olsa da temyize gitmek istiyor.

“SEC geçici temyiz devam ederken XRP davasını duraklatmak istiyor. Temyize izin verilirse temyizi kim kazanırsa kazansın ana davada ivme kazanacak.”

Hogan temyizin XRP’nin güvenlik statüsünü etkilemeyeceğine inanırken, Tan SEC’in peşinde olduğu şeyin hala bu olduğuna inanıyor. SEC’in hala Torres’in XRP’nin belirli durumlarda bir menkul kıymet olmadığı yönündeki Temmuz kararını bozmak istediğini düşünüyor.

Ripple Önümüzdeki Hafta Yanıtını Sunacak

Tan şu anda SEC’in Terraform Labs davasındaki sonucu Ripple davasındaki hakime karşı kullandığını söyledi. Kripto avukatı SEC’in daha yüksek bir mahkemenin farklı sonuçlar arasında “bağı koparması” gerektiğini savundu. Ancak Tan, SEC’in mahkeme sürecinin normal şekilde ilerlemesine izin vermesi gerektiğine inanıyor.

“SEC’in yapması gereken şey herhangi birini mahkemeye çıkarmadan önce daha net bir rehberlik sağlamaktır. Ripple ve diğer taraflar bu rehberliği almak için SEC’i mahkemeye vermeye karar verdiklerine göre SEC mahkeme sürecinin normal bir şekilde ilerlemesine izin vermelidir.”

Bu arada Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty topluluğa “bizi izlemeye devam edin” dedi ve Ripple’ın yanıtını önümüzdeki hafta mahkemeye sunacağını belirtti.