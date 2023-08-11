Ripple Davası: Avukatlar XRP’nin Menkul Kıymet Olmadığını Savunuyor

Özet

  • - Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs'a karşı açtığı dava temyiz başvurusunda bulundu. Avukatlar XRP'nin menkul kıymet olmadığını ifade etti.
  • - SEC, mahkeme kararına itiraz ederek temyiz mahkemesinde yeniden incelenme istedi. Temyiz sürecinin XRP'nin güvenlik statüsüne etki edip etmeyeceği toplulukta tartışma yaratıyor.
  • - Kripto avukatlarına göre SEC'in temyiz girişimi, Ripple davasını duraklatmayı amaçlıyor. XRP'nin güvenlik statüsü ve dava ilerlemesi hakkında tartışmalar devam ederken, Ripple'ın baş hukuk sorumlusu gelecek hafta mahkemeye yanıt sunacaklarını belirtti.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
16:50
11 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple Labs‘e karşı açtığı davada temyiz başvurusunda bulunurken kripto alanında çalışan avukatlar Ripple davasına duydukları güveni dile getirdiler ve XRP‘nin bir menkul kıymet olmadığını iddia ederek bu konuya açıklık getirdiler.

SEC Davanın Beklemeye Alınmasını İstiyor

SEC 9 Ağustos’ta Yargıç Analisa Torres’e bir mektup göndererek temyiz mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini söylediği mahkeme kararına itiraz edeceğini bildirdi. SEC yargıçtan temyiz süreci devam ederken davayı beklemeye almasını istedi. SEC’in temyize gitmesi topluluk üyeleri arasında soru işaretlerine yol açarken bazı üyeler SEC’in temyize gitmesinin XRP’nin “güvenlik dışı” statüsüne meydan okumak için bir hamle olduğunu düşünüyor. Ancak kripto avukatları topluluğa durumun böyle olmadığına dair güvence verdi.

Kripto alanında çalışan avukat Jeremy Hogan‘a göre iki konu birbirinden ayrı. Hogan, SEC’in satışlarla ilgili temyiz başvurusunu kazanması halinde Ripple’ın borsaları kullanarak satışları kolaylaştıramayacağını açıkladı. Buna rağmen avukat satışlar Ripple tarafından yapılmadığı sürece borsaların XRP’yi listede tutabileceğine inanıyor.

Avukat Oscar Franklin Tan’a göre ise temyiz başvuruları genellikle dava sonuçlandıktan sonra yapılır. Ancak SEC’in temyizi geçici nitelikte yani dava tamamlanmamış olsa da temyize gitmek istiyor.

SEC geçici temyiz devam ederken XRP davasını duraklatmak istiyor. Temyize izin verilirse temyizi kim kazanırsa kazansın ana davada ivme kazanacak.”

Hogan temyizin XRP’nin güvenlik statüsünü etkilemeyeceğine inanırken, Tan SEC’in peşinde olduğu şeyin hala bu olduğuna inanıyor. SEC’in hala Torres’in XRP’nin belirli durumlarda bir menkul kıymet olmadığı yönündeki Temmuz kararını bozmak istediğini düşünüyor.

Ripple Önümüzdeki Hafta Yanıtını Sunacak

Tan şu anda SEC’in Terraform Labs davasındaki sonucu Ripple davasındaki hakime karşı kullandığını söyledi. Kripto avukatı SEC’in daha yüksek bir mahkemenin farklı sonuçlar arasında “bağı koparması” gerektiğini savundu. Ancak Tan, SEC’in mahkeme sürecinin normal şekilde ilerlemesine izin vermesi gerektiğine inanıyor.

“SEC’in yapması gereken şey herhangi birini mahkemeye çıkarmadan önce daha net bir rehberlik sağlamaktır. Ripple ve diğer taraflar bu rehberliği almak için SEC’i mahkemeye vermeye karar verdiklerine göre SEC mahkeme sürecinin normal bir şekilde ilerlemesine izin vermelidir.”

Bu arada Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty topluluğa “bizi izlemeye devam edin” dedi ve Ripple’ın yanıtını önümüzdeki hafta mahkemeye sunacağını belirtti.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Sürpriz Yükseliş! Dev Altcoin’in Fiyatı Yüzde 7 Bin 846 Artarak 50 Dolara Çıktı!
Sürpriz Yükseliş! Dev Altcoin’in Fiyatı Yüzde 7 Bin 846 Artarak 50 Dolara Çıktı!
Listeleme Haberine Rağmen Değer Kaybetmeye Devam Ediyor: Tehlike Çanları XRP için Çalıyor Olabilir!
Listeleme Haberine Rağmen Değer Kaybetmeye Devam Ediyor: Tehlike Çanları XRP için Çalıyor Olabilir!
Ripple İçin Tarihi Gün! Artık Onların Güvenine Sahip! XRP İçin SEC Karşısında Yol İşte Böyle Açılıyor!
Ripple İçin Tarihi Gün! Artık Onların Güvenine Sahip! XRP İçin SEC Karşısında Yol İşte Böyle Açılıyor!
Uluslararası Ödemeler Bankası Sınır Ötesi Ödemelerde Ripple’ı Seçti
Uluslararası Ödemeler Bankası Sınır Ötesi Ödemelerde Ripple’ı Seçti
XRP’nin Dava Kararı İle İlgili Önemli Açıklama: “Bu Karar Önemsiz”
XRP’nin Dava Kararı İle İlgili Önemli Açıklama: “Bu Karar Önemsiz”
XRP’nin Fiyatındaki Düşüşe Rağmen Ağı Güçleniyor! Kutlu 200 Bin Yolculuğu!
XRP’nin Fiyatındaki Düşüşe Rağmen Ağı Güçleniyor! Kutlu 200 Bin Yolculuğu!
SEC’in Temyiz Hamlesi Kafaları Karıştırdı! Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak? İşte Beklenen Tarih!
SEC’in Temyiz Hamlesi Kafaları Karıştırdı! Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanacak? İşte Beklenen Tarih!
SEC Davası Bile Yeterli Olmadı! XRP Fiyatı Neden Yükselmiyor? Analist XRP İçin Neyi İşaret Etti?
SEC Davası Bile Yeterli Olmadı! XRP Fiyatı Neden Yükselmiyor? Analist XRP İçin Neyi İşaret Etti?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023