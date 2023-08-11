Blockchain biyometri toplama projesi Worldcoin artık doğrulanmamış kullanıcıların bile Worldcoin token’larını (WLD) rezerve etmelerini mümkün kıldı.

Worldcoin projesi 11 Ağustos’ta yaptığı bir duyuruda World uygulamasının artık herkesin World ID’lerini doğrulamadan önce WLD token’larını rezerve etmelerini kolaylaştırmak için bir rezervasyon özelliği sunduğunu belirtti. Rezervasyon 12 ay boyunca geçerli olacak ve kullanıcılar Orb adı verilen iris tarama cihazını ziyaret ederek rezerve ettikleri WLD token’ları kullanabilecekler.

Worldcoin Projesi Hakkında

Worldcoin projesi üç temel unsurdan oluşuyor; Worldcoin ID, Worldcoin App ve Worldcoin token (WLD). Biyometrik veri tabanlı bir kimlik sistemi oluşturmak için irislerini taramak isteyen kullanıcılar yerel WLD tokenleri ile ödüllendiriliyor. İris tarama cihazına Orb adı verilmektedir.

Küresel dijital kimlik kripto projesi Worldcoin üç yıllık geliştirmenin ardından 24 Temmuz’da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Proje gelecekte insanların botlardan ayırt edilebilmesi için küresel bir veri tabanı oluşturmayı vaat ediyor. Projenin iddiası gelecekte yapay zekanın (AI) o kadar öne çıkacağı gerçeğine dayanıyor ki buna göre gerçek insanları internetteki botlardan ayırt etmek zorlaşacak ve World ID insanların çeşitli hizmetlere erişmesi için varsayılan bir kimlik sistemi haline gelecek.

Proje Şimdiden Tartışmaların Odağında

Bazı cesur iddialarda bulunan ve ütopik bir sorunu çözmeyi öneren proje Black Mirror gibi bilimkurgu dizileriyle karşılaştırılmasına neden oldu. Bununla birlikte proje şimdiden operasyonları nedeniyle çok sayıda soruşturma ve düzenleyici sorunla karşı karşıya kaldı. Proje ilk olarak Kenya’da veri toplama iddiası nedeniyle askıya alındı. Kenya hükümeti özellikle Worldcoin’in dijital kimlik karşılığında iris taraması gibi önemli kimlik bilgilerini toplamasından endişe duyuyor.

Kenya’da askıya alınmasının yanı sıra Worldcoin, Arjantin ve İngiltere’de de düzenleyici yasal işlemlerle karşı karşıya. Proje halka açık lansmanından önce 2 milyondan fazla müşteriyi bünyesine katarken lansmandan sonra beklenen ilgiyi görmedi. Yetkililer WLD token’larını talep eden gerçek kullanıcı sayısını açıklamazken yanıtın kullanıcı ilgisine göre çok cesaret verici olduğu iddia edildi.