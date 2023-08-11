Cardano’da (ADA) Veriler Yükselişte! ADA için Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • - Cardano (ADA) ağının TVL'si 2023 yılının ilk yarısında %199 büyüdü, bu büyümede stablecoin'lerin etkisi olduğu belirlendi.
  • - DJED ve iUSD stablecoin'lerinin piyasaya sürülmesiyle TVL rallisi başladı, ADA'nın TVL'si istikrarlı bir şekilde arttı.
  • - Cardano ekosistemine katkı sağlayan stablecoin'ler, ADA holder’larının varlıklarını kullanarak bu stablecoin'leri elde etmelerine ve farklı amaçlar için kullanmalarına olanak tanıyor.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
14:53
11 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Son araştırmalara göre, Cardano (ADA) ağının TVL’si 2023 yılının ilk yarısında %199 büyüdüğünü ortaya koydu. Ayrıca bu büyümenin arkasında stablecoin’lerin olduğu öne sürülüyor. Cardano’da yaşanan gelişmelerin token fiyatına etkisi olacak mı? Hep birlikte inceleyelim!

ADA TVL’sinden Büyüme!

En son veriler, TVL’nin DJED ve iUSD stablecoin’lerinin piyasaya sürülmesinden sonra ralliye başladığını gösteriyor. ADA’nın TVL’si belirtilen zamandan beri istikrarlı bir şekilde büyüyor ve 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD dolarına sabitlenen bu iki stablecoin’in lansmanının TVL büyümesini tetiklemesi şaşırtıcı olmayabilir. Bunun nedeni ise iki stablecoin etrafındaki teşviklerin ADA’nın teminat olarak kullanılmasını teşvik etmesi olarak belirtiliyor. Örneğin akıllı sözleşme rezerv havuzuna ADA eklendiğinde DJED basılırken, bir CDP’ye ADA eklendiğinde iUSD basılır.

Buradaki teşvik, token’ı indirimli fiyatlarla satın alan ADA holder’larının yukarıda belirtilen stablecoin’lere erişmek için varlıklarını kullanabilmesi olabilir. Daha sonra bu stablecoin’leri Cardano ekosistemindeki başka amaçlar için kullanabilirler. Cardano TVL, son birkaç ayda istikrarlı yükselişini sürdürdü. Son zamanlarda 601.92 milyon token’la zirve yaptı. Bu durum mevcut piyasa değerinde kabaca 179.59 milyon doları temsil ediyor.

Cardano’da Geliştirme Faaliyeti!

Cardano’nun zincir üstü metriklerini incelendiğinde, Blockchain ağının geliştirme faaliyeti son 30 gündür yükselişte. Cardano’nun ağırlıklı hissiyatı da son dört haftada artıyor. Ağırlıklı duyarlılıktaki artış, birçok analistin olumlu bir sonuç beklediğini doğruladı. Ancak Temmuz ortasından bu yana gözlemlenen satış baskısı dikkate alındığında, ADA’nın fiyat hareketi ters yönde hareket ediyor.

ADA, yazı kaleme alındığında 0,29 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Düşük momentum nedeniyle 5 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmakta zorlandı. ADA’nın fiyatı nispeten düşük kalmaya devam ediyor ve fiyat tablosunda neredeyse hiç ilginç bulgu yok. Bu durum son üç haftada hakim olan düşük hacmi yansıtıyordu. Düşük hacim, azalan ağ etkinliğiyle de uyumlu. Günlük aktif adreslerin sayısı son 30 gün içinde azaldı.

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