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Oyunları çoğumuz severiz. Küçük yaşlarda bu alana ilgi duysakta yaşımız ilerlese de hepimizin içinde bir ukdedir bilgisayar oyunu oynamak. Peki bu alan yeni gelişen blockchain sektöründe nasıl bir yol izliyor dersiniz?

Fransız oyun devi Ubisoft‘un CEO’su olan Yves Guillemot, şirketin NFT oyun projesi Quartz için yakın tarihli bir röportajda Web3 teknoloji entegrasyonlarıyla ilgili yalnızca “araştırma modunda” olduklarını belirtti.

Şirketin Finans direktörü Frédérick Duguet ise, Ekim ayında projeye gelecek olan blockchain entegrasyonlarının, kullanıcıların içeriğe sahip olmalarını ve içerik kazanmalarını sağlayacağını ve firmanın “buradaki kilit oyunculardan biri olmak” istediğini belirten şeyler üzerine geri dönüşler sağladı.

10 Eylül’de gamesindustry.biz ile yapılan röportajda Guillemot, bu yorumlardan bazılarını geri alıyor gibi görünüyor ve bu aşamada Ubisoft’un öncelikle NFT’lerin oyunlara nasıl uygulanabileceğini ve oyunculara fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek için çalışmalar yaptıklarını vurguluyor.

“Biz bulutta, yeni nesil voksellerde çok çalışıyoruz ve tüm Web3 özelliklerine bakıyoruz. Yakın zamanda bize bunun nasıl kullanılabileceği ve ne yapmamız gerektiği hakkında daha fazla bilgi veren birkaç şeyi test ettik. Bu yüzden bazı oyunlarla zemini test ediyoruz ve oyuncuların ihtiyaçlarına gerçekten cevap verip vermediklerini göreceğiz. Ama hala araştırma modundayız diyebilirim.”

Ubisoft, NFT’lere ilk adımını Aralık ayında, oyunculara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint gibi oyunlarda kullanılabilecek oynanabilir NFT’ler sunmayı amaçlayan Ubisoft Quartz’ın beta sürümünü piyasaya sürdükten sonra duyurmuştu. Bu girişim, NFT’den nefret eden oyuncu topluluğunun bazı üyelerinden güçlü bir tepkiyle karşılandı ve bazıları ise firmayı, NFT’leri karışıma dahil ederek popüler oyun serilerinden mümkün olan her kuruşun üzerinden kazanç sağlamaya çalışmak ile suçladı.

Ubisoft’un Stratejik Yenilikler Laboratuvarı başkan yardımcısı Nicolas Pouard, bu tarzda gelişen bir yaklaşım üzerine şirketin NFT çabalarını Ocak ayında savundu ve şunları söyledi: