Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?

Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?

10:35
13 Eylül 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Oyunları çoğumuz severiz. Küçük yaşlarda bu alana ilgi duysakta yaşımız ilerlese de hepimizin içinde bir ukdedir bilgisayar oyunu oynamak. Peki bu alan yeni gelişen blockchain sektöründe nasıl bir yol izliyor dersiniz?

Fransız oyun devi Ubisoft‘un CEO’su olan Yves Guillemot, şirketin NFT oyun projesi Quartz için yakın tarihli bir röportajda Web3 teknoloji entegrasyonlarıyla ilgili yalnızca “araştırma modunda” olduklarını belirtti.

Şirketin Finans direktörü Frédérick Duguet ise, Ekim ayında projeye gelecek olan blockchain entegrasyonlarının, kullanıcıların içeriğe sahip olmalarını ve içerik kazanmalarını sağlayacağını ve firmanın “buradaki kilit oyunculardan biri olmak” istediğini belirten şeyler üzerine geri dönüşler sağladı.

10 Eylül’de gamesindustry.biz ile yapılan röportajda Guillemot, bu yorumlardan bazılarını geri alıyor gibi görünüyor ve bu aşamada Ubisoft’un öncelikle NFT’lerin oyunlara nasıl uygulanabileceğini ve oyunculara fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek için çalışmalar yaptıklarını vurguluyor.

“Biz bulutta, yeni nesil voksellerde çok çalışıyoruz ve tüm Web3 özelliklerine bakıyoruz. Yakın zamanda bize bunun nasıl kullanılabileceği ve ne yapmamız gerektiği hakkında daha fazla bilgi veren birkaç şeyi test ettik. Bu yüzden bazı oyunlarla zemini test ediyoruz ve oyuncuların ihtiyaçlarına gerçekten cevap verip vermediklerini göreceğiz. Ama hala araştırma modundayız diyebilirim.”

Ubisoft, NFT’lere ilk adımını Aralık ayında, oyunculara Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint gibi oyunlarda kullanılabilecek oynanabilir NFT’ler sunmayı amaçlayan Ubisoft Quartz’ın beta sürümünü piyasaya sürdükten sonra duyurmuştu. Bu girişim, NFT’den nefret eden oyuncu topluluğunun bazı üyelerinden güçlü bir tepkiyle karşılandı ve bazıları ise firmayı, NFT’leri karışıma dahil ederek popüler oyun serilerinden mümkün olan her kuruşun üzerinden kazanç sağlamaya çalışmak ile suçladı.

Ubisoft’un Stratejik Yenilikler Laboratuvarı başkan yardımcısı Nicolas Pouard, bu tarzda gelişen bir yaklaşım üzerine şirketin NFT çabalarını Ocak ayında savundu ve şunları söyledi:

“Bence oyuncular bir dijital ikincil pazarın onlara getirebileceklerini anlamıyorlar.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Büyük Güncelleme Öncesi Popüler Altcoin’e NFT Akını!
Büyük Güncelleme Öncesi Popüler Altcoin’e NFT Akını!
NFT Dünyasında Bir Dev! Sony Bombayı Patlattı!
NFT Dünyasında Bir Dev! Sony Bombayı Patlattı!
NBA Popüler Kripto Para Girişimiyle Anlaştı!
NBA Popüler Kripto Para Girişimiyle Anlaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022