OpenAi’nin viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin yankı uyandıran başarısı, yapay zeka (AI) sektörü için yeni bir hype çağını başlattı. Yerleşik teknoloji devleri arasında kendi son teknoloji yapay zeka ürünlerini sunmaları konusunda heyecanlı bir yarışın fitilini ateşledi. Bu rekabet ortamında, arama motoru devi Google’ın çatı şirketi Alphabet de kendi üretken yapay zeka sohbet robotu Google Bard‘ı kullanıma sundu. Çok çeşitli ve etkileyici yeteneklere sahip olan Google Bard, etkisini gelecekteki eğilimleri tahmin etme alanına kadar genişletirken, Bitcoin (BTC) ve 9 altcoin’den yana tercih yaptı.

Google’ın Yapay Zekası Potansiyeli Yüksek Kripto Paraları Seçti

10 Ağustos’ta arama motoru devi Google’ın yapay zeka sohbet robotu Google Bard’a 100 dolar harcayarak yıl sonuna kadar önemli oranda yükselmesi muhtemel 10 kripto paradan oluşan bir portföy oluşturması istendi. Google Bard, 100 dolar harcayarak oluşturduğu kripto para portföyü için BTC ile birlikte 9 altcoin seçti.

100 dolar harcayarak kripto para portföyü oluşturulması istenen Google Bard’ın portföye eklenmesini önerdiği kripto paralar Bitcoin, Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC), The Sandbox (SAND), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Binance Coin (BNB) ve Avalanche (AVAX) oldu.

Google Bard, bu kripto paraları 10 Ağustos 2023’ten yıl sonuna kadar olan dönemde öne çıkacak en iyi 10 kripto para olarak seçtiğini not etti. Yapay zeka bu kripto paraların bu süre zarfında önemli ölçüde değer kazanma potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtirken, yatırımcıların herhangi birisine yatırım yapmadan önce kendi araştırmasını yapmalarını önerdi.

Google Bard’ın Kripto Para Seçerken Dikkate Aldığı Faktörler

Google Bard, oluşturması istenen 100 dolarlık kripto para portföyü için seçim yaparken güçlü temel teknolojisi bulunan ve gerçek dünyadaki sorunları çözme konusunda iyi konumlandırılmış kripto paraları taradı. Buna ek olarak, projeye kendini adamış güçlü bir geliştirici ve girişimci ekibine sahip kripto paraların yanı sıra ilgi gören ve giderek daha fazla insan tarafından benimsenen kripto paraları araştırdı.

Dahası Google’ın yapay zekası ayrıca nispeten küçük bir piyasa değerine sahip olan kripto paraları da araştırdı. Bu verdiği listedeki bazı altcoinler’in değer olarak önemli ölçüde büyüme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.