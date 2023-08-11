Popüler metaverse platformu The Sandbox‘ın SAND token’ı için 14 Ağustos’ta dolaşımdaki arzın yüzde 16’sından fazlasına karşılık gelen miktarın kilidi açılacak hazırlanıyor. Kilit açma işlemi öncesinde SAND’ın fiyatı düşerken kilit açma işleminin çoktan başladığı ortaya çıktı.

The Sandbox’ın Beklenen Kilit Açma İşlemi Çoktan Başladı

TokenUnlocks’un verilerine göre 14 Ağustos’ta TSİ 11.00’da The Sanbox’ın SAND‘ının dolaşımdaki arzının yüzde 16,16’sına karşılık gelen 3332.55 milyon SAND’ın kilidi açılacak. Altcoin‘in fiyatı büyük kilit açma işlemi öncesinde satış baskısı altında kalırken Blockchain kaşifi Etherscan‘ın verilerine göre bir hafta önce 60 milyon SAND token’i çoklu imzalı Sandbox Genesis akıllı sözleşmesinden aktarıldı.

Bu SAND için kilit açma işleminin çoktan başladığını gösteriyor. Uncle Grumpy takma adını kullanan bir The Sandbox Discord Elçisi, bunun sistemi şok etmemek için yapıldığını belirterek kilit açma işleminin çoktan başladığını doğruladı.

Fiyat açısından genellikle düşüşe neden olan coin/token kilit açılışları, genellikle proje içerisindeki kişilere ve yatırımcılara yönelik planlanan ihraçlarla piyasaya daha önce dondurulmuş likiditenin enjekte edilmesidir. 14 Ağustos’taki kilit açma işlemi ile yaklaşık 133 milyon dolar değerindeki 332.55 milyon SAND token‘i açık piyasaya enjekte edilmiş olacak.

SAND’ın Fiyatı İçin Büyük Düşüşün Tetikleyicisi Olabilir

TokenUnlocks‘un sağladığı veriler kilidi açılacak SAND’ların yüzde 50’sinin ekibe ve şirket rezervine tahsis edileceğini gösteriyor. The Sandbox danışmanları yaklaşık 15 milyon dolar değerinde SAND alırken, geri kalan SAND’lar stratejik ve tohum satışlarına katılanlara aktarılacak. Bu tarafların her biri ilk kez kendilerine tahsis edilen tokenler’i satarak ellerinden çıkarabilecekler.

SAND’ın Şubat ayındaki kilit açılışı beklendiği gibi düşüş trendinin tetikleyicisi olmamış, altcoin’in fiyatı kilit açılışına rağmen yükselmişti. Bu ayki kilit açılışı için de aynı şeyin yaşanacağına dair herhangi bir işaret yokken SAND’ın fiyatı 1 Ağustos’tan bu yana yüzde 4 değer kaybetti ve geçen haftayı 0,40 dolar civarında geçirdi. Geçen yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen kilit açma işlemi sonrası SAND’ın fiyatı takip eden altı gün içinde yüzde 20’nin üzerinde düşmüştü.