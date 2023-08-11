Kripto para piyasaları genelinde iyi bir hafta geçirmiyoruz ve düşük volatilite dönemi can sıkıcı olmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatının kritik dirençleri aşamaması ve daha yüksek seviyelerde yapılan satışlar endişe verici. Ancak yine de bu hafta 5 kripto para piyasada pozitif ayrışmayı başardı.

Shiba Coin Artar Mı?

SHIB fiyatı, 10 Haziran’da yılın en düşük seviyesi olan 0,0000054 dolara düştüğünden bu yana yükseliyor. Artış hızlı oldu ve fiyat 28 Temmuz’da yatay destek alanı 0,000008 dolarda geri alındı. Altı gün sonra fiyat bir önceki uzun vadeli simetrik üçgenin destek çizgisinin üzerine çıktı. Bu önceki çöküşün sahte olduğunu söylerken trendin yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor. Üstelik Shiba Coin ekibi sosyal medyadaki “yakında” tarzı paylaşımlarıyla yükseliş ivmesini destekliyor.

Eğer yükseliş sürerse 0,0000113 dolara doğru mevcut fiyattan %12 artış görebiliriz.

THORChain (RUNE) Alınır Mı?

RUNE fiyatı 14 Haziran’dan bu yana artış gösterdi. Fiyat 30 Temmuz’da daha yüksek bir dip oluşturdu ve sonrasında artış oranını hızlandırdı. Fiyat şu anda 1,10 dolarlık yatay direnç alanının içinde bulunuyor. Daha önce destek olarak çalışan bu seviyenin korunması oldukça önemlidir. RUNE çizgiyi kırarsa, %50’den biraz daha fazla artabilir ve 1,70 dolar direncine koştuğunu görebiliriz.

OKB Coin Yorum

OKB fiyatı Şubat ayının başından bu yana simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Üçgen nötr bir formasyon olarak kabul edilir. Ancak, formasyon genellikle devamlılığa yol açar. Üçgen yukarı yönlü bir hareketten sonra ortaya çıktığı için, üçgenden bir kopuş en olası senaryo olacaktır. Eğer kırılma gelirse 72 dolarlık dirence doğru yüzde 50 artış muhtemel.

DYDX Fiyatı Artar Mı?

DYDX fiyatı Şubat ayından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu hat en son 28 Nisan’da olmak üzere birden fazla redde neden oldu. Direnç çizgisi şu anda mevcut fiyatın biraz üzerinde 2,25 dolarda bulunuyor. Son öneri kabul edilirse token ihraç hızı yavaşlayacağı için fiyat açısından iyi bir katalizör olabilir.

DYDX Token fiyatı eğer yukarı yönlü kırılırsa %45’lik bir ralliyle 3,2 dolar direncine ulaşabilir.

Synthetix Network (SNX) Yorum

SNX Coin fiyatı Mart ayının başından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın bir zamanda, bu çizgi 21 Temmuz’da bir redde neden oldu. 4 Ağustos tarihinde bu yüzden fiyatın 2,35 dolar dibine indiğini gördük.

Fiyat 2,5 dolar seviyesini geri alarak hızlı bir toparlanma başlattığı için yatırımcıların yükseliş hissiyatı artıyor. Eğer bu bölge korunursa 2,9 dolara kadar yükseliş sürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.