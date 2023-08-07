Shiba Inu, ekosistemi büyütmek ve bir meme token olmaktan çıkıp DeFi alanında gelişmek için tasarlamış olduğu Shibarium Layer-2 ağı ile birlikte büyük projeleri piyasaya sunacak. Özellikle Treat Token, SHI Stablecoin, ShibaSwap 2.0 ve ShibaNet dahil olmak üzere oyunun kurallarını değiştirecek olan birçok projeyi ekosistemde kullanıcılarına sunacak. Yeni özelliklerin ve yeni projelerin kullanıcı katılımını ve faydasını büyük oranda artıracağı tahmin ediliyor.

Shibarium

Çok beklenen Shibarium, ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırmada büyük bir rol üstlenecek. Layer-2 çözümü işlem hacmini artıracak ve ağ üzerindeki yoğunluğu azaltacaktır. Bu da Shiba Inu’nun blockchain ekosistemine daha fazla katılımcı çekecektir.

Son güncellemeler, Shibarium’un bu ayın sonlarında Kanada Toronto’da düzenlenecek olan Blockchain Fütürist Konferansı sırasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

ShibaSwap 2.0

ShibaSwap 2.0, piyasaya sürülmeyi bekleyen Shiba DeFi borsasının güncellenmiş bir sürümü olarak tasarlandı. ShibaSwap 2.0 yükseltilmiş ağ, gelişmiş stake hizmeti, likidite madenciliği ve token desteği dahil olmak üzere birçok yeni işlev içerecek. Yeni özellikler ile birlikte daha fazla kullanıcıya hizmet sunması ve bu oranda likiditenin artması bekleniyor.

Treat Token

Shiba Inu ekosistemi, kullanıcıları teşvik etmek için bir ödül para birimi olan Treat Token’ı piyasaya sürecek. Ayrıca bu token, Shiba Metaverse oyunu için de ödüller üretecek. Token’ın çok yönlülüğü projenin genel dengeyi sağlamaya olan ihtiyacını gözler önüne seriyor.

SHI stablecoin

Stablecoinler, yüksek dalgalanma sırasında kripto para piyasasında istikrarı sağlar. Bu nedenle Shiba ekibi USD’ye bağlı bir SHI stablecoin projesini kullanıcılarına sunacak. Dahası kullanıcılar merkezi olmayan token’ı SHIB ağı içinde bir ödeme seçeneği olarak kullanabilecekler.

ShibaNet

Shia Inu’nun ShibaNet’i DeFi alanında dönüşüm için tasarlanmış bir pazar yeri olarak tasarlanıyor. Kullanıcıların kripto varlık satın alma, takas etme ve satma yöntemlerinde rakip ekosistemlere göre fark yaratması amaçlanıyor.

Ayrıca yenilikçi platform, SHIB yatırımcılarının güvenli ve sorunsuz işlemlerle etkileşime girmesine olanak tanıyarak projenin DeFi sektöründeki konumunu güçlendirebilir.

Shiba Inu ekosisteminin tüm özellikleri ve güncellemeleri ile proje kripto para sektörü kullanıcıları için çok fırsatlı bir platform olarak kendini kanıtlama uğraşında.