BTC fiyatı uzun süredir 29.000 dolar seviyesine saplanıp kaldı ve sığ volatilite yatırımcılar için moral bozucu olmaya devam ediyor. 2023 başından bu yana sığ volatilite dönemlerinin ardından büyük fiyat hareketleri gördük. Yakında muhtemelen yine benzer bir süreç yaşayacağız. Peki uzman kripto yorumcularının beklentileri ne yönde?

Bitcoin (BTC) Artar Mı?

Bu haftanın volatiliteyi artırabilecek en büyük olayı Eylül toplantısında önce gelecek Temmuz enflasyon verisi. Fed mevcut para politikasının artık sıkı olduğunu kabul ediyor. Ancak daha fazla sıkılaşmayı engelleyecek şey yapışkan enflasyondan kurtulmak olacak.

On-chain veriler balinalar ve diğer büyük yatırımcılar için bir birikim aşamasına işaret ediyor. Ağ temelleri yükselişe geçerken, yeni cüzdanların sayısı fiyat hareketine meydan okuyor ve artmaya devam ediyor.

Kripto Paralar ve BTC Yorum

Popüler kripto yorumcuları boğaların 29.250, 29.500 ve 30.000 dolarlık kilit direnç seviyelerinin altındaki satış baskısını yenecek momentumdan yoksun olması nedeniyle önümüzdeki günlerde aşağı yönlü büyük bir hareketin başlamasından endişeleniyor.

Rekt Capital şunları söyledi;

“BTC fiyatı yaklaşık 29.500 dolar bölgesinde ret yemeye devam ediyor. Bu devam ettiği sürece beklenti daha derin diplerin gerçekleşeceğinden yana”.

Credible Crypto yine benzer bir görüş paylaştı. Ona göre alıcılar oyuna geri dönmezse daha düşük bir dip seviyesine yolculuk başlayacak. Daha derin dip alıcıları çekebileceği için mevcut durumda iyi bir seçenek olabilir.

Poppe ise şunları söyledi;

“Pazartesi günleri Bitcoin’in standart düşüşünü yaptığı bir gün. Bu durumda, teklif vermek için 28.000 doları hedefleyeceğim. Eğer o bölgeye düşmezsek, uzun vadeli alımlarımı eklemek için 29.700 dolar üzerinde bir kırılma bekleyeceğim”.

Skew, haftalık zaman dilimlerinde hacmin neredeyse hiç olmadığını belirtti. Glassnode‘un baş on-chain analisti Checkmate 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Bitcoin için gerçekleşen volatilite tarihi düşük seviyelere geriledi” dedi. Bitcoin’in yıllıklandırılmış gerçekleşmiş volatilitesinin bir grafiğini yükleyen Checkmate, bu tür düz davranışların en son üç yıl önce Mart 2020 COVID-19 çapraz piyasa çöküşünden sonraki aylarda görüldüğünü ortaya koydu. Analiste göre bu veri yeniden birikim aşamasında olduğumuz gösteriyor.

Son olarak The Kobeissi Letter şunları söyledi;

“Bu hafta enflasyon verileri Fed’in Eylül ayında ne yapacağına dair daha fazla renk verecektir.”

The Kobeissi Letter enflasyonda olumlu gelişmenin yeniden alıcıları cesaretlendirebileceğine inanıyor.