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Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı yaşanan FTX krizinin ardından 16.650 dolar direnç seviyesinin altında düşüş eğilimini sürdürdü. Yaşanan düşüşün temel nedenleri neler? Fiyat eğilimi etkisini sürdürecek mi?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

İflas eden kripto para borsası FTX’in çöküşünden payını alan son şirket BlockFi ve firmaya bağlı sekiz şirket, 28 Kasım tarihinde New Jersey’deki bir ABD iflas mahkemesinde Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme, firmanın operasyonlarını istikrara kavuşturmasını ve tüm müşteriler ve diğer paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaran kapsamlı bir yeniden yapılandırma anlaşmasını sonuçlandırmasını sağlayacak. New Jersey merkezli bir şirket olan BlockFi, 100.000’den fazla alacaklıya borcu olduğunu belirtti. İkinci en büyük alacaklısı olarak, 275 milyon dolar borcu olan bir kripto para borsası olan FTX’i listeledi.

2022’nin başlarında BlockFi, kripto para birimi fiyatlarındaki keskin düşüşün bir sonucu olarak zorluklarla karşılaşmıştı ve bu durumda müşterilerin geri çekilmesine ve aynı dönem içerisinde benzer zorluklarla mücadele eden Singapur merkezli Three Arrows Capital’den varlıkların tasfiye edilmesine neden oldu. Belirtilen zaman aralığında şirket, FTX’ten 400 milyon dolarlık bir kredi limiti aldı ve bu durum borç veren şirketin iflastan kaçınmasına olanak sağladı. Ancak 11 Kasım’da FTX iflas ilan etti. Kripto para birimi kredi kuruluşu BlockFi’nin iflas başvurusunda bulunduğu haberi, BTC/USDT paritesinin düşüşüne neden oldu.,

Bitcoin Fiyat Tahmini

Mevcut konumda Bitcoin fiyatı yaklaşık olarak 16.480 dolar ve 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar dolar seviyelerinde. Son 24 saat içerisinde BTC/USDT paritesi %1,5’in üzerinde yükseldi. Ayrıca kripto para birimi toplam 21.000.000 BTC arzına ve dolaşımda 19.218.643 BTC arzına sahip. Göreceli güç endeksi (RSI) ve MACD gibi öncü teknik göstergeler alım bölgesine girerek bir alım trendinin başlangıcına işaret edebilir. Bitcoin kısa süre önce 50 günlük hareketli ortalama olan 16.250 doları aştı ve bu da başka bir yükseliş eğiliminin başladığının göstergesi olabilir. Ancak Bitcoin alt simetrik üçgen modelini kırar ve 16.000 doların altında bir kapanış yaşarsa, 15.650 dolarlık destek bölgesine karşı savunmasız kalabilir.