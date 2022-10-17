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Solana’da ve Avalanche’da Son Durum! İşte Kritik Seviyeler!

Popüler altcoinlerden olan Solana (SOL) ve Avalanche'da (AVAX) fiyat hareketine yön verecek seviyeler hangileri? İşte detaylar!
21:40
17 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik hali devam ederken akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) ve Avalanche’da (AVAX) fiyat hareketi ne yönde olacak? İşte fiyat tahminleri!

Solana (SOL)

Solana, Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek fiyatı seviyesi olan 259,9 dolara ulaştığından beri gerileme yaşıyor. Düşüş hareketi Haziran 2022 tarihinde 25,9 dolara gerilemesine neden oldu. Ayrıca haftalık göreceli güç endeksi (RSI) bir yükseliş sapması ile birleştirilen çift dip formasyonu oluşturmuş olabilir. Çift dip formasyonu aynı zamanda bir yükseliş modeli olarak kabul edilir. Ancak fiyatın henüz önemli bir destek seviyesine ulaşmadı da belirtiliyor.

Bununla birlikte Solana’nın günlük grafikleri ele alındığında 15 Ağustos’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Ancak Ekim ayının başından bu yana üç kırılma girişiminde bulundu. Ayrıca günlük RSI, bir kırılma olasılığını destekleyen bir yükseliş ayrışması yarattı. Sonuç olarak SOL yükseliş sapmasını doğrular ve direnç çizgisinden ayrılırsa, uzun vadeli geri dönüşünü teyit etmede uzun bir yol kat edebilir.

Avalanche (AVAX)

AVAX 8 Ağustos tarihinde 30.9 dolara ulaştığından beri azalan bir direnç çizgisinin altına düşüyor. Düşüş 13 Ekim tarihinde 14,4 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Bu durum uzun bir düşüş fitili yarattı ve 15 dolarlık alanını destek olarak doğrulamasının işareti olabilir. Belirtilen tarihten beri AVAX fiyatı yukarı doğru hareket ediyor ve alçalan direnç çizgisinden çıkma sürecinde olabilir. Ancak kripto para biriminin grafiklerindeki birkaç fitil nedeniyle, fiyatın direnç çizgisinden çıkıp çıkmadığı veya hala onu takip edip etmediği henüz belli değil.

AVAX’da ayrılma onaylanırsa en yakın direnç alanı, 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından yaratılan 22.7 dolar olabilir. AVAX fiyatı yıllık 13.7 doların altına düşmediğinden, yukarı yönlü hareketin yeni zirveleri takip etmesi hala mümkün olabilir. Ancak 13,7 doların altına bir gerileme bu olasılığı geçersiz kılabilir.

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