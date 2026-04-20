Bitcoin’de 6 ayda yüzde 50’lik düşüş sonrası 2026’ya kritik politika sinyali!

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de son 6 ayda yüzde 50 gerilemeden sonra 75.600 dolar seviyesinde dengelenme yaşandı.
  • 📉 $BTC ’de kritik düşüşün ardında küresel likidite daralması ve ABD politikasındaki belirsizlik öne çıktı.
  • 📝 En önemli nokta: Yatırımcılar artık makro gelişmelere ve düzenleyici adımlara odaklanıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Hilbert Group’un baş yatırım sorumlusu Russell Thompson, küresel piyasalarda likiditenin hızlı bir biçimde bozulmaya başladığını aktardı. Londra merkezli şirket, hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar için dijital varlık fonları yönetiyor. Thompson’a göre, İran’daki jeopolitik krizlerin hızlıca çözülmesi bile riskli varlıklarda yeni bir yükseliş için yeterli olmayacak; çünkü piyasalar merkez bankası politikalarına daha çok bağımlı hâle geldi.

İçindekiler
1 Likiditede keskin daralma ve Bitcoin’e etkisi
2 ABD politikasında olası adımlar ve piyasa beklentileri
3 Piyasada yeni denge arayışı

Likiditede keskin daralma ve Bitcoin’e etkisi

Thompson, son günlerde uygulamaya alınan rezerv vadeli programıyla finansal sektörün bazı alanlarında istikrar sağlansa da, önümüzdeki dönemde yüzde 20 ila 25 arasında bir sıkılaşmanın kapıda olduğunu belirtti. Bu oran, mevcut durumda Bitcoin üzerinde baskı oluşturabilir. Son altı ayda Bitcoin’in fiyatı gözle görülür bir dalgalanma yaşadı; geçtiğimiz yılın sonundaki coşkulu hava şimdilerde daha kırılgan bir makro ortama evrilmiş durumda.

Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirve yapan Bitcoin, yıl bitmeden önce düşüş trendine girdi. 2026’ya girilirken fiyatlar yaklaşık 63.000 dolara kadar geriledi, bu da tepe noktadan yüzde 50’lik bir kayba işaret ediyor. Bu süreçte, kripto piyasasının genelinde satışlar hızlandı, ETF’lerde çıkışlar gözlemlendi ve yatırım ortamı risk almaktan uzaklaştı.

Thompson raporunda, “İran’daki gelişmeler hızla çözüme kavuşsa bile dışarıdan güçlü bir destek gelmezse riskli varlıklarda kalıcı bir yukarı hareket beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

ABD politikasında olası adımlar ve piyasa beklentileri

Russell Thompson, ABD’de karar alıcıların müdahalede gecikmeyeceğini düşünüyor. Özellikle ek kaldıraç oranında değişikliğe gidilmesi, hazine nakit hesabının agresif şekilde kullanılması ve yeni Fed başkanıyla birlikte bir dizi faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söylüyor. ABD Hazinesi’nin ana hesabı olan TGA’da (Treasury General Account) yapılan harcamalar sisteme net biçimde likidite ekliyor, TGA’nın artırılması ise tam tersi etki yaratıyor.

Piyasada yeni denge arayışı

Piyasalarda son altı ayda süregelen oynaklık sonrası Bitcoin, an itibarıyla 75.600 dolar civarından işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, güncel fiyat halen zirveden oldukça uzak olmasına rağmen, aşağı yönlü sert düşüşlerin yerini görece durağan bir döneme bıraktığı gözleniyor. Yatırımcıların strateji değiştirerek makro veri ve politika beklentilerine odaklandığı bu dönemde, kripto düzenlemelerindeki ilerlemelerin de ekstra destek sağlaması bekleniyor.

Thompson, yaz başına kadar ABD’de önemli yeni yasal çerçevelerin netleşmesini ve enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte Fed bilançosunun hızlı şekilde büyüyebileceğini öngörüyor. Ayrıca, yükselen petrol fiyatlarının büyümeyi frenlediği, işgücü piyasasında ise zayıflama emarelerinin arttığı ifade ediliyor. Bunlar genel olarak piyasaya deflasyonist bir zemin kazandırıyor.

Thompson’a göre, piyasadaki ağırlığın hâlen Fed’in olası adımlarına odaklanması doğal olsa da, ABD Hazinesi’nin reel ekonomiyle finansal piyasalara fon sağlama konusunda yüksek kapasitesinin olduğu unutulmamalı. Hazinedeki yönetim tecrübesiyle, önümüzdeki süreçte daha proaktif adımlar atılması sürpriz sayılmayacak.

Sonuç olarak, kısa vadede Bitcoin’de dalgalı bir seyir beklenirken, orta vadede koşulların iyileşmesi yönünde sinyaller veriliyor. Thompson, likidite döngüsünün 2027’ye kadar taban oluşturabileceğini, yıl sonunda ise piyasanın yeniden yukarı yönlü hareketine tanık olunabileceğini öngörüyor. Yeni tarihi zirvelerin ise bu toparlanmayla eşzamanlı yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
