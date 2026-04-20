On-Chain metriklere göre Bitcoin (BTC) ayı dibinden gerçekten dönüyor mu?

Bitcoin 75.500 doların üzerinde ve WSJ raporuna göre İran Salı günü Pakistan’a heyet göndermeye hazırlanıyor. Taraflar pazarlıkta elini güçlendirmek için yalan, blöf, inkar dahil her yolu deniyor. Yatırımcılar her açıklamayı ciddiye alma eğiliminde olduğundan tüm bu saçmalıklar mide bulantısını tetikliyor. Muhtemelen yarın müzakere masası tüm aleyhte açıklamalara rağmen kurulacak. Peki on-chain veriler ne diyor?

Bitcoin yükselişi gerçek mi?

Aylardır Bitcoin’in yukarı yönlü her denemesi açığa satış yapanlara düşük kaldıraçta havadan para kazandırdı. Şimdi de yine aynısının olacağını düşünen yatırımcılar açığa satış için doğru giriş noktasını arıyor ancak BTC henüz 78 bin dolardaki eşikten uzaklaşmış değil yani boğalar pes etmedi.

Maartunn güncel durumu on-chain metrikler çerçevesinde ele aldı.

Öncelikle son dip sürecinde arz daha güçlü ellere kaydı. LTH arz değişimi 30 günde 354 bin BTC’ye ulaştığından ayı piyasalarının sona ermesi için iyi bir yapısal güçlenme olduğunu söyleyebiliriz.

Sadece 2 günde Strategy 2,66 milyar dolarlık devasa bir alım yaptı ve bu Kasım 2024’ten bu yana en büyük giriş. O günlerde Trump seçimi kazanmıştı.

Peki tek başına Strategy bile 2,5 milyar doların üzerinde haftalık alım yapıyorsa fiyat neden istenen seviyede değil? Kim satıyor?

2 grup var;

STH ~60K BTC’yi borsalara taşıdı.

Balinalar

SOPR (1’in altında) ve kısa vadeli yatırımcılar haber akışına bağlı olarak zararına bile olsa satıştan kaçınmıyorlar. BTC daha uzun vadeli düşünen yatırımcıların eline geçiyor.

İkinci maddedeki balinalarsa 100 BTC üzerinde varlığı olan büyük bir grup. Bunların borsalara gönderdiği BTC miktarı oldukça arttı.

Bitcoin ne olacak?

BTC’nin halen STH Gerçekleşmiş Fiyatı 83 bin dolar civarında. STH yatırımcılarının satışlarını durdurmak, daha fazla yatırımcının iştahlanmasını sağlamak için fiyatın bu eşiği aşarak güvenli bölgeye ulaşması gerekecek.

Peki bu nasıl olacak? Kilit fiyat bölgesi savaş nedeniyle kaybedildi, savaşın tamamen sona ermesiyle de geri kazanılmalı. Ancak gecikmiş barış orta vadeli enflasyon üzerindeki baskıyı daha kalıcı hale getireceğinden ay bitmeden bu olmalı. Petrolün 70 dolarlı seviyelere ve altına inmesi kabusun mümkün olduğunda hızlı biçimde sona ermesi ve BTC’nin dipten gerçekten döndüğünü ispatlaması için şart.