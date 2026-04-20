3 Büyük Açıklama: Trump’ın İran açıklamalarıyla Bitcoin (BTC) yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump sürekli iddialı açıklamalar yapıyor ve İran’daki askeri kanat bunları yalanlıyor. Salı günü müzakerelerin gerçekleşmesi beklenirken Trump’ın açıklamalısıyla BTC yeniden 76 bin doları aştı. Direnç bölgesine tırmanan kral kripto para birimi eğer işler yolunda giderse 80 bin dolara dönebilir.

Trump ateşkes açıklaması

ABD piyasa açılışının ardından beklenen olumlu haberler gelmeye başladı. İran yarın Pakistan’a heyet gönderebileceğini açıkladı ancak zaten Trump bugün Vance’ın görüşmeler için yola çıkacağını duyurmuştu. Yani İran da Salı günü için planlanıp ilan edilmemiş görüşme için gerekli adımları atıyor. Tek fark bunu yalanlıyorlar veya geç açıklıyorlar.

Trump dakikalar önce paylaştığı açıklamasında İran ile İMZALANACAK ANLAŞMANIN Obama ve Biden tarafından imzalanan anlaşmadan daha iyi olacağını yazdı. Bu da bir anlaşma umudu olduğunu teyit ettiğinden BTC yükseldi.

Trump tam olarak şunları yazdı;

“İran ile imzalayacağımız ANLAŞMA, Barack Hussein Obama ve Uykucu Joe Biden tarafından kaleme alınan ve genellikle “İran Nükleer Anlaşması” olarak anılan JCPOA’dan ÇOK DAHA İYİ olacak; bu anlaşma, ülkemizin güvenliği ile ilgili şimdiye kadar yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. O anlaşma, nükleer silaha giden garantili bir yoldu; ancak üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile böyle bir şey olmayacak ve olamaz da. Aslında, 1,7 milyar dolarlık “YEŞİL” nakit parayı bir Boeing 757’ye yükleyip İran’a uçurdular; İran liderlerinin istedikleri gibi harcamaları için. Washington D.C., Virginia ve Maryland’daki bankalardaki tüm nakit parayı boşalttı. O bankacılar, daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler. Ayrıca, İran’a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o “Anlaşmayı” feshetmeseydim, İsrail’e ve Orta Doğu’nun her yerine, sevgili ABD Askeri Üslerimiz de dahil olmak üzere, nükleer silahlar kullanılmış olacaktı. Washington Post’un “gazeteci” David Ignatius gibi sahte haberler, JCPOA’nın TEHLİKELİ olduğunu ve ülkemiz için tam bir utanç kaynağı olduğunu bilerek, bu konudan bahsetmeye bayılıyor. “TRUMP” döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu sadece İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve dünyanın her yeri için barış, güvenlik ve emniyeti garanti edecektir. Bu, beceriksiz ve korkak liderlik nedeniyle yıllardır çekmek zorunda kaldığımız utanç ve aşağılanmanın yerine, tüm dünyanın gurur duyacağı bir şey olacaktır! Başkan DONALD J. TRUMP”

Ayrıca uzayan süreci eleştirenlere de tepki gösterdi.

“Demokratlar, İran konusunda sahip olduğumuz çok güçlü konumu zedelemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. I. Dünya Savaşı’nın 4 yıl, 3 ay ve 14 gün, II. Dünya Savaşı’nın 6 yıl ve 1 gün, Kore Savaşı’nın 3 yıl, 1 ay ve 2 gün, Vietnam Savaşı’nın 19 yıl, 5 ay ve 29 gün, Irak Savaşı’nın ise 8 yıl, 8 ay ve 28 gün sürmesine rağmen, İran’ı yenmek için 6 hafta söz verdiğimi söylemekten hoşlanıyorlar ve aslında askeri açıdan bakıldığında, bu süre çok daha kısaydı, ancak onların ABD’yi, olabileceğinden daha iyi olmayan bir anlaşma yapmaya zorlamasına izin vermeyeceğim. Anlaşma yapmak için “baskı” altında olduğumu söyleyen sahte haberleri okudum. BU DOĞRU DEĞİL! Hiçbir baskı altında değilim, ancak her şey nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşecek! Zaman benim düşmanım değil, önemli olan tek şey, 47 yıl sonra nihayet diğer başkanların İran konusunda yapılması gerekeni yapma cesareti veya öngörüsü olmadığı için ortaya çıkmasına izin verdikleri KARMAŞAYI düzeltmemizdir. Bu işin içindeyiz ve DOĞRU bir şekilde halledeceğiz. Yıllardır İran’ın tehlikelerinden ve bir şeyler yapılması gerektiğinden bahseden, ama şimdi bunu yapan ben olduğum için ordumuzun ve Trump yönetiminin başarılarını küçümseyen Zayıf ve Acınası Demokratların bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu, Venezuela ölçeğinde, sadece daha büyük ve daha karmaşık bir operasyon olarak mükemmel bir şekilde yürütülüyor. Sonuç aynı olacak. İlk dönemimde, Uzay Kuvvetleri’ni de dahil ederek ülkemizin gördüğü en büyük orduyu kurdum. İkinci dönemimde, çok daha az anlayışa veya yetkinliğe sahip başkaları tarafından bize bırakılan sorunları çözmek için ordumuzu doğru ve akıllıca kullanıyorum. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM! Başkan DONALD J. TRUMP “

Üst düzey bir Pakistanlı hükümet kaynağı “Pakistan, İran’ı ABD ile müzakerelere katılmaya ikna edebileceğinden emin” dedi.

Trump durmuyor 21:12’de şunları yazdı;

“Bir savaşı büyük farkla kazanıyorum, işler çok iyi gidiyor, ordumuz muhteşem bir iş çıkarıyor ve eğer “The Failing New York Times” gibi sahte haberleri, o kesinlikle iğrenç ve mide bulandırıcı “Wall Street Journal”ı ya da neyse ki artık neredeyse tarihe karışmış olan “Washington Post”u okursanız, aslında savaşı kaybettiğimizi sanırsınız. Düşman kafası karışık, çünkü onlar da aynı medya “haberlerini” alıyorlar, ancak Donanmalarının tamamen yok edildiğini, Hava Kuvvetlerinin daha karanlık pistlere gittiğini, Anti-Füze veya Anti-Uçak Ekipmanlarına sahip olmadıklarını, eski liderlerinin çoğunun gittiğini (Bu, diğer her şeye ek olarak, Rejim Değişimi oldu!) ve belki de en önemlisi, “ANLAŞMA” olana kadar kaldırmayacağımız ABLUKA, İran’ı tamamen mahvediyor. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar; bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam. Anti-Amerikan sahte haber medyası İran’ın kazanmasını destekliyor, ancak bu olmayacak, çünkü işin başında ben varım! Tıpkı bu vatansever olmayan insanların seçimlerde benimle savaşmak için sınırlı güçlerinin her zerresini kullandıkları gibi, İran konusunda da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak — zaten öyle! Başkan DONALD J. TRUMP”