Ethereum’da $2.400 Direnci Sonrası Hızlı Yükseliş Sinyali!

Ethereum, teknik analizde önemli bir toparlanma sürecine girerken kısa vadede dirence yakın seviyelerde dalgalı bir tablo çiziyor. Son veriler, fiyatın kısa süre önce 2.385 dolar düzeyindeki direnci aşmasının ardından tekrar 2.400 doların altında güçlenmeye çalıştığını gösteriyor. Analistler, bu bölgenin üzerinde kalıcı bir kapanışın yeni yükseliş hareketlerinin önünü açacağı görüşünde.

2.385 Doların Üzerinde Yapısal Değişim

Ethereum’da gözlenen en dikkat çekici gelişmelerden biri, 2.385 dolardaki kritik seviyenin yukarı yönde kırılması oldu. Kripto piyasalarında tanınan analistlerden Ali Charts’ın işaret ettiği bu kırılım, Ethereum grafiğinde yatay üçgen formasyonunun üst bandındaki engelin geçilmesi anlamına geliyor. Bu noktadan sonra 2.385 dolar seviyesi destek halini alırken, fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması, alış baskısının giderek güçlenmesine işaret ediyor. Mevcut teknik yaklaşımlar, fiyatın ilerleyen süreçte 2.721 dolar ilk hedef olmak üzere 2.900 dolara kadar devam edebileceğine dikkat çekiyor. Analistler, 2.285–2.250 dolar aralığının aşağı kırılması halinde ise bu yükseliş senaryosunun zayıflayacağı görüşünde.

“Ethereum 2.385 dolar direncinin üzerinde kalıcılıkla yeni bir yapısal dönüş yaptı; yukarı yönlü hedefler 2.721 ve 2.900 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin korunması, alıcıların hâkimiyetini kanıtlar nitelikte.”

$2.400 Direnci: Kritik Eşik

Her ne kadar bir önceki ana bariyer aşılmış olsa da, 2.400 dolar seviyesi halen en büyük engel olmaya devam ediyor. Chiefra gibi teknik analistler, son günlerde bu seviyede tekrarlanan ret hareketlerine dikkat çekiyor. Fiyat 2.400 dolara her yaklaştığında satıcıların yeniden baskı kurduğu, yukarı yönlü kırılımın kesin bir onaya kavuşmadığı aktarılıyor. Bu nedenle Ethereum’da kalıcı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için bu direncin açıkça geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

CryptoAppsy verilerine göre Ethereum fiyatı, haberin yazıldığı sırada 2.284 dolar civarında işlem görüyordu.

Kısa Vadede Yön: Yükselen Kanal

Üç saatlik grafiğe bakıldığında, Ethereum’un net şekilde yükselen bir kanal içinde hareket ettiğini söylemek mümkün. Elja tarafından paylaşılan analizde, kanalın alt sınırının 2.285–2.300 dolar civarında olduğu, üst bandın ise 2.430–2.450 dolara uzandığı belirtiliyor. Şu an fiyatın 2.325 dolara denk gelen orta hatta yakın seyretmesi, bu seviyede alınacak yönün kısa vadedeki trendi belirleyeceğini gösteriyor. 2.285 dolar altı, yukarı yönlü hareketin zayıflamasına, 2.430–2.450 dolar üzerine çıkış ise hızlı bir ivme kazanılmasına yol açabilir.

CME Gap ve Zincir İçi Veriler

Piyasada belirsizliğe yol açan etkenlerden biri de CME vadeli işlemlerinde oluşan yaklaşık %3,43’lük fiyat boşluğu oldu. Trader Symba, tarihsel olarak bu tür boşlukların fiyatı tekrar aynı seviyeye çekme eğiliminde olabildiğini, bu yüzden kısa zamanda bir geri çekilme riskinin canlı kaldığını belirtiyor. Buna karşılık zincir üstü veriler, toparlanma sinyallerinin güçlendiğine işaret ediyor. Crypto Chiefs’e göre, Net Taker Volume göstergesi bu döngüde ilk kez pozitife döndü ve talepten yana bir artış olduğuna işaret etti. Bu veri, genellikle fiyatın toparlanma sürecinin başlangıcına dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Kritik Eşikte Bekleyiş Sürüyor

Ethereum şu anda birden fazla teknik yapının birleştiği önemli bir kavşakta ilerliyor. Yükselen üçgen ve kanal formasyonları, olası yükselişi desteklese de, 2.400 dolar civarındaki direnç aşılmadığı sürece piyasada kesin bir yön tayini donebilmiş değil. Kısa vadede 2.285–2.300 dolar bandının korunması önemli, yukarı yönde ise 2.430–2.450 dolar arası kritik karar noktası olarak görülüyor.

Özetle Ethereum fiyatında teknik yapının güçlenmesiyle birlikte yükseliş potansiyeli artmış durumda, ancak ana dirençlerin aşılması hâlinde ivmenin gerçek anlamda hızlanması bekleniyor.