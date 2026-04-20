Ethereum fiyatı 2.450 dolarda sert direnç gördü, kritik destek bandı test ediliyor

Ethereum piyasasında son günlerde dalgalı bir seyir izleniyor. Hem yükseliş eğilimli teknik yapı korunuyor hem de güçlü direnç noktalarında satış baskısı öne çıkıyor. Yatırımcılar özellikle 2.450 dolar seviyesindeki bariz direncin aşılmasını yakından takip ediyor.

Kanal İçinde Güçlü Yükseliş ve İlk Sert Düzeltme

Kısa vadeli dört saatlik grafikteki yükselen kanal yapısı hâlâ geçerliliğini sürdürüyor. Düzenli olarak artan dip ve tepe seviyeleri, alış tarafındaki ilginin devam ettiğini gösteriyor. Bu tablo, son günlerdeki gerilemelere rağmen genel yükseliş trendinin korunduğu şeklinde yorumlanıyor.

Ancak Ethereum, 2.450 dolar seviyesine yaklaştığında yeniden güçlü bir satış baskısı ile karşılaştı. Bu noktadan gelen tepkiyle fiyat, 2.285–2.255 dolar aralığında tanımlanan kritik bir talep bölgesine geriledi. Grafikte görülen düzeltme hareketi, uzmanlara göre şimdilik trendde tam anlamıyla bir değişikliğe işaret etmiyor.

Ethereum’da son çekilme, “trend dönüşü” anlamına gelmekten ziyade yapısal desteğe uyumlu sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

Bu seviyede alıcıların daha önce devreye girdiği göz önüne alındığında, fiyatın bu bölgeden güç alarak yeniden yukarı yönlü denemelerde bulunması ihtimal dahilinde görünüyor.

Talep Bölgesi ve Temel Destek Seviyeleri

2.285–2.255 dolar bandı, son dönemde piyasadaki birçok gözlemcinin dikkatle takip ettiği bir alan olarak öne çıkıyor. Bu fiyat aralığı, tarihsel olarak alıcıların iştahının arttığı seviyelerden biri.

Eğer Ethereum bu bandın üzerinde tutunabilirse, teknik olarak 2.450 dolardaki direnç tekrar test edilebilir. Yükselişi teyit için analistler, güçlü alış mumları ya da iğne hareketlerini işaret ediyor. Bir diğer deyişle, alım sinyali gelmeden yeni hamleler için piyasada temkinli hava sürdürülecek.

Öte yandan, fiyatın bu destekten aşağı sarkması yükselen kanal yapısının zedelenmesine yol açabilir. Uzmanlar, 2.350 dolar desteğinin kaybedilmiş olmasının, piyasada kısa vadeli aşağı yönlü riskleri artırdığını da belirtiyor. Satış baskısının şiddetlenmesine bağlı olarak fiyatın 2.100–2.250 dolar aralığına kadar geri çekilme senaryosu gündeme gelebilir.

Uzun Vadeli Göstergeler ve Fiyat Beklentisi

Kısa vadeli hareketlerin yanında, uzun vadeli teknik sinyaller de pozitif bir tablo çiziyor. Haftalık grafikte MACD indikatörünün yukarı yönlü kesişmesi, geçmişte güçlü rallilerin habercisi olmuştu. Benzer bir sinyalin yeniden görülmesi, Ethereum’un bir kez daha güçlü bir yükselişe hazırlanabileceği beklentisini beraberinde getiriyor.

2023 yılının sonlarındaki kesişmenin ardından fiyatta yüzde 100’ü aşan artışlar yaşanmıştı. Şimdi ise fiyatın 1.740 dolar gibi makro bir destekten yukarı yönlü tepkiler verdiği ve 2.300 dolar civarında dengelendiği görülüyor. Bu yapı, ilerleyen dönemde 3.400 dolar ve hatta 4.800 dolar gibi daha yüksek hedeflerin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Teknik Göstergeler ve Piyasa Konsolide Oluyor

Piyasadaki mevcut teknik göstergeler çoğunlukla alış yönünde sinyal veriyor. Özellikle kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar, düzeltmelere rağmen Ethereum’un ana trende yakın fiyatladığını ortaya koyuyor. Bu durum, düşüşlerde alıcı ilgisinin sürmesini sağlıyor.

Diğer yandan RSI, MACD ve stochastic gibi indikatörler ise daha çok denge sinyaline işaret ediyor. Bu göstergelerde yön arayışı belirgin değil; bu da piyasada belirgin bir konsolidasyon evresinin yaşandığını gösteriyor.

Daha geniş zaman dilimlerinde ise satış baskısının sürdüğü ifade ediliyor. Haftalık veya aylık grafikler, özellikle yukarı hareketlerin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

Genel Piyasa ve Ethereum’a Etkisi

Ethereum’un fiyat hareketleri, kripto para piyasasının genel havası ve makro ekonomik gelişmelerle de yakın ilişki içinde seyrediyor. Zincir üstü veriler, ETF ürünlerine yönelik ilginin artışı, ağın ölçeklenebilirliğinde devam eden güncellemeler ve işlem ücretlerindeki değişim, fiyatlamayı doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında.

Piyasada kısa vadeli kar realizasyonlarının ve makro belirsizliklerin, yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdığı, bununla birlikte teknik anlamda pozitif yapının genele hâkim olduğu aktarılıyor. Bu karışık ortamda, yatırımcılar somut sinyaller gelmeden büyük yön tercihleri yapmaktan kaçınıyor.