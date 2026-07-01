CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju: Bitcoin’in fiyatının kalıcı toparlanması için 1 trilyon doların üzerinde yeni kurumsal sermaye gerekiyor

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’in fiyatını kalıcı biçimde yeniden pozitif bölgede tutacak bir toparlanma için 1 trilyon doların üzerinde yeni kurumsal sermayeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ju, 1 Temmuz’da paylaştığı zincir üstü verilerle, her Bitcoin döngüsünde anlamlı getiri üretmek için gereken sermaye miktarının nasıl büyüdüğünü ortaya koydu.

Giderek artan sermaye ihtiyacı

Ju’nun verilerine göre 2011 yılında 2,7 milyar dolarlık net giriş, Bitcoin fiyatında %55.436’lık yükselişi destekledi. Mevcut döngüde ise 697 milyar dolarlık sermaye, %689’luk bir artışa karşılık geldi. Buna göre bugün Bitcoin fiyatının ikiye katlanabilmesi için yaklaşık 101 milyar dolarlık net giriş gerekiyor. Bu rakam, 2011’de gereken 5 milyon doların çok üzerinde bulunuyor.

Ki Young Ju, bir sonraki parabolik yükseliş döngüsünün daha derin kurumsal portföy tahsisleri gerektirdiğini, Bitcoin’in yalnızca ETF işlemleriyle sınırlı kalmayıp temel bir makro varlık haline gelmesi gerektiğini vurguluyor.

Ju, Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değerine 1 trilyon dolardan fazla yeni sermaye ekleyebilmesi halinde bir başka güçlü yükseliş döneminin halen mümkün olabileceğini belirtti. Karşılaştırma için altının piyasa değerinin 27 trilyon dolar düzeyinde olduğuna işaret etti.

Mini sözlük: Gerçekleşmiş piyasa değeri, dolaşımdaki coin’lerin son hareket ettikleri fiyata göre hesaplanan toplam değeri ifade eder. Bu ölçüm, piyasanın toplam maliyet tabanını anlamak için sık kullanılır.

Dönem Net giriş Fiyat artışı 2011 2,7 milyar dolar %55.436 Mevcut döngü 697 milyar dolar %689 Bugün fiyatın ikiye katlanması için gereken giriş 101 milyar dolar 2 kat fiyat hedefi

Sermaye akışı AI tarafına kayıyor

Ju’nun işaret ettiği kurumsal sermaye şimdilik Bitcoin’e yönelmiyor. Son haftalarda altın, gümüş ve Bitcoin aynı anda gerilerken, korunma amaçlı pozisyonların çözülmesinden çıkan paranın yeniden Bitcoin’e değil, yapay zeka hisselerine kaydığı görüldü. Bazı Bitcoin madencileri de işlem gücünü, madencilik gelirlerindeki oynaklığa kıyasla daha öngörülebilir ödeme sunan AI barındırma faaliyetlerine ayırdı.

Bitcoin 58.800 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, ekim ayında 120.000 doların üzerine çıkan zirvenin %45’ten fazla altında bulunuyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde de son haftalarda düzenli çıkışlar yaşandı. SoSoValue verilerine göre 30 Haziran’da toplam 222,64 milyon dolar çıkış kaydedildi. BlackRock’ın IBIT fonu tek başına 212,45 milyon dolarlık çıkış gördü.

Zincir üstü göstergelerde satış baskısı artıyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr, 1 Temmuz tarihli değerlendirmesinde, 30 günlük hareketli ortalamaya göre borsalara giren Bitcoin miktarının 122.000 BTC’ye yükseldiğini aktardı. Bu seviye, şubattaki yaklaşık 80.000 BTC’nin %52 üzerinde yer alıyor. Yıllık taban seviye 82.000 BTC olurken, güncel değer 131.000 BTC’lik üst standart sapma bandına yaklaştı.

Spent Output Profit Ratio olarak bilinen ve coin’lerin karla mı zararla mı taşındığını izleyen gösterge, son 61 günün 37’sinde 1,0 başa baş seviyesinin altında kaldı. Adler, şubatta da benzer bir zararına satış görünümü bulunduğunu ancak o dönemde borsalara girişin çok daha düşük olduğunu belirtti. Mevcut düzeltmede ise daha yüksek satış hacmi ve süren zarar kesimleri baskıyı artırıyor.

Axel Adler Jr, mevcut düzeltmenin şubata kıyasla daha sert seyrettiğini, çünkü piyasada hem daha yoğun satış hem de kalıcı zararına çıkışların aynı anda görüldüğünü aktarıyor.

Yeni alıcılar hangi gruplardan gelebilir

Grayscale araştırma biriminin başındaki Zach Pandl, bu döngüde kurumsal talebin büyük bölümünü dijital varlık hazine şirketlerinin oluşturduğunu, ancak sonraki aşamada iki grubun öne çıkabileceğini söyledi. Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle tanınan büyük bir kripto varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Pandl’a göre ilk grup, baby boomer kuşağı ile sessiz kuşağın elindeki yaklaşık 110 trilyon dolarlık servetin gelecek on yıllarda daha genç ve kripto varlıklara daha açık yatırımcılara geçmesiyle oluşacak. Bu servetin %2’sinin kripto varlıklara yönelmesi halinde 2,2 trilyon dolarlık yeni talep doğabilir. İkinci grup ise kripto ekosistemi dışındaki şirket hazineleri olarak öne çıkıyor. Pandl, halka arz edilmesi halinde SpaceX’in elindeki 18.712 Bitcoin’in, yaklaşık 1,4 milyar dolarlık büyüklüğüyle tetikleyici olabileceğine dikkat çekti.

Bununla birlikte bu iki grubun da bugün büyük ölçekli alım yaptığına dair bir işaret bulunmuyor. Yapay zeka altyapısının son yılların en büyük sermaye tahsislerinden birini çekmesi, Bitcoin için gerekli görülen trilyonlarca dolarlık yeni kaynağın şimdilik başka alanlara yöneldiğini gösteriyor.