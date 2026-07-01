Solana’da 15 milyar dolarlık stabilcoin eşiği aşıldı! SOL için kritik seviyelerde neler yaşanıyor?

Solana ağına Open USD’nin ilk günden itibaren yerel olarak ekleneceğinin açıklanması, gözleri yeniden SOL fiyatına çevirdi. Kurumsal kullanıma odaklanan bu yeni stabilcoin, Solana ekosisteminde desteklenen stabilcoin sayısının artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Open USD hamlesi neden izleniyor?

Open USD’nin devreye alınması, kısa vadede SOL fiyatında ani bir sıçrama yaratmayabilir. Buna karşın gelişme, Solana’nın ödeme altyapısını ve zincir üstü finans kullanım alanlarını büyütme hedefi açısından yakından izleniyor. SOL haber sırasında 73.67 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %1.98 geriledi.

Solana, yüksek işlem hızı, görece düşük ücretleri ve merkeziyetsiz finans ile ödeme sistemlerindeki genişleyen kullanım alanı sayesinde öne çıkan Katman 1 blokzincir ağları arasında yer alıyor. Ağın stabilcoin tabanını büyütmesi de likidite ve kullanım yoğunluğu açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Solana, Open USD’nin ilk günden itibaren ağda yerel olarak sunulacağını, katılımcı işletmeler için basım ve geri alım ücreti olmayacağını, hacim sınırı uygulanmayacağını ve yönetişimin ortak bir yapı üzerinden işleyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Open USD, Solana üzerinde yerel biçimde çalışacak. Yapıda basım ücreti bulunmayacak, işlem hacmine üst sınır konulmayacak ve rezerv gelirlerinin büyük bölümü bu sistemi kullanan işletmelere dönecek. Bu modelin, Solana’yı kurumsal ödemeler için daha cazip hale getirmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: Open Interest, vadeli işlemler ve türev piyasalarda halen açık olan sözleşmelerin toplamını ifade eder. Bu veride artış görülmesi, piyasaya ilginin ve pozisyonlanmanın güçlendiğine işaret edebilir; ancak yön hakkında tek başına kesin sonuç vermez.

Fiyatta hangi seviyeler öne çıkıyor?

Günlük grafikte SOL, haziran ayında görülen yaklaşık 63 dolarlık dip bölgeden toparlandı ve 71.40 dolar desteğinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Buna rağmen piyasanın bir sonraki güçlü direnç olarak izlediği 80 dolar seviyesi henüz aşılmış değil.

Hacim bazlı denge göstergesi olan OBV’nin yukarı yönlü hareket etmesi, alım ilgisinin toparlandığına işaret ediyor. Yine de gösterge önceki zirvelere ulaşmadığı için, 80 dolar üzerindeki olası kırılmanın güçlü biçimde teyit edilmesi adına daha belirgin bir birikim gerekebilir.

15 milyar dolarlık stabilcoin tabanı ne anlama geliyor?

DefiLlama verilerine göre Solana’daki stabilcoin piyasa değeri 15 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyüklük, ağın likidite tabanının genişlediğini ve ödeme ile DeFi işlemleri için daha elverişli bir zemin oluştuğunu ortaya koyuyor.

CoinGlass verileri ise açık pozisyon büyüklüğünün yaklaşık 5.5 milyar dolara toparlandığını gösteriyor. Bu tablo, önceki ay yaşanan düzeltmenin ardından yatırımcı ve trader ilgisinin yeniden canlanmaya başladığına işaret ediyor. Ancak açık pozisyon miktarı yılın önceki yüksek seviyelerinin altında kaldığı için, piyasa katılımının tam anlamıyla eski gücüne dönmediği görülüyor.

Fiyat hareketinin temkinli kalmasıyla birlikte açık pozisyonlardaki toparlanma, piyasanın net bir kırılma sinyali beklediğini düşündürüyor. SOL 80 doların üzerine yerleşebilirse 85 ile 90 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 71 dolar desteğinin kaybedilmesi, fiyatın 63 dolar bölgesine yeniden yönelme riskini artırabilir.