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ABD spot Bitcoin ETF’lerinden iki ayda 100 bin BTC çıktı, toplam kayıp 11 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden son iki ayda 100 bin BTC çıktı.
  • 📉 Toplam kayıp 11 milyar doları aşarken $BTC’ye bağlı fonlarda tarihi gerileme görüldü.
  • 🏦 Kurumsal yatırımcıların daha temkinli davranması para çıkışlarını hızlandırdı.
  • 📊 Ocak 2024’teki lansmandan bu yana en uzun günlük çıkış serisi bu dönemde kaydedildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son iki ayda sert para çıkışı görüldü. Kripto veri platformu CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre fonlardan toplam 100 bin BTC çekildi. Bu hareket, ürünlerin Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en büyük gerileme olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Çıkışlar tarihi seviyeye ulaştı
2 İlk dönemdeki güçlü ilgi yerini temkine bıraktı
3 Piyasadaki ilgi yeniden sorgulanıyor

Çıkışlar tarihi seviyeye ulaştı

Veriler, ABD spot Bitcoin ETF’lerinin kümülatif net girişlerinde belirgin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Fonlardan çıkan 100 bin BTC, şimdiye kadarki en büyük satış dalgasına işaret ederken, toplam kaybın 11 milyar doların üzerine çıktığı görülüyor. Kurumsal yatırımcıların yeni pozisyon almakta daha temkinli davranması da bu tabloyla birlikte anılıyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin fiyatını izleyen ve borsada hisse gibi alınıp satılan yatırım fonudur. CryptoQuant ise zincir üstü veriler ve borsa akışları üzerine analizler sunan bir kripto veri platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, ABD spot Bitcoin ETF’lerinde kümülatif net girişlerin keskin biçimde gerilediğini ve fonlardan 100 bin BTC çıktığını ortaya koyuyor.

11 milyar doları aşan bu gerileme, spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başladığı tarihten beri kaydedilen en büyük düşüş oldu. Son dönemde fonlardan çıkan sermaye, yatırımcı iştahındaki zayıflamanın ve risk alma eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü gösteriyor.

İlk dönemdeki güçlü ilgi yerini temkine bıraktı

Spot Bitcoin ETF’leri piyasaya ilk çıktığında kripto varlıklar açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti. Bu ürünler, Bitcoin’e geleneksel piyasa altyapısı üzerinden erişim sağladığı için geniş yatırımcı kitlesinden güçlü ilgi görmüş ve kısa sürede milyarlarca dolarlık giriş çekmişti.

Ancak son tablo, bu ivmenin belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor. Yatırımcıların daha ihtiyatlı hareket etmesiyle birlikte günlük çıkışlar neredeyse haftanın tamamına yayıldı. Son iki ayda görülen seri çıkışlar, spot Bitcoin ETF’lerinde şimdiye kadar kaydedilen en uzun günlük para çıkışı dönemini oluşturdu.

Son iki ayda ETF’lerden neredeyse haftanın her gününde para çıkışı yaşandı ve bu süreç, fonların tarihindeki en uzun günlük çıkış serisine dönüştü.

Piyasadaki ilgi yeniden sorgulanıyor

Fonlardan süren çıkışlar, spot Bitcoin ETF’lerinin piyasadaki etkisi ve yatırımcı ilgisinin devam edip etmediği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kurumsal tarafta bekle gör yaklaşımının güç kazanması, önceki dönemde görülen hızlı sermaye girişinin yerini daha sınırlı bir harekete bıraktığını gösteriyor.

Mevcut veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin halen piyasa için önemli bir gösterge olmaya devam ettiğini, ancak son iki ayda yatırım akışlarının belirgin biçimde tersine döndüğünü ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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