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RIPPLE (XRP)

XRP’de 1,06 dolar eşiği öne çıktı! Fiyat yönünde hangi sinyaller ağır basacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP fiyatı 1,06 dolar çevresindeki kritik destek bölgesine yaklaştı.
  • 📈 Günlük grafikteki teknik sinyaller, kısa vadede $XRP’de tepki yükselişi ihtimalini öne çıkardı.
  • 🐋 Santiment verileri, son 5 günde 30 milyondan fazla XRP satışının geldiğini gösterdi.
  • 📊 Günlük aktif adres sayısı 23.000’den yaklaşık 40.000’e çıkarak ağ kullanımında dikkat çeken bir artış yarattı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, teknik göstergeler ile zincir üstü verilerin farklı yönlere işaret ettiği bir dönemde kritik destek bölgesine yakın seyrediyor. Kısa vadede tepki yükselişi ihtimali konuşulurken, büyük yatırımcıların satışlarının sürmesi fiyat üzerindeki baskıyı canlı tutuyor. Bu görünüm, temmuz 2026 yaklaşırken XRP’nin kısa vadeli yönünü 1,06 dolar çevresinde şekillendirebilir.

İçindekiler
1 Kısa vadeli toparlanma ihtimali masada
2 Ağ verileri kullanım artışına işaret etti
3 Büyük yatırımcı satışları destek bölgesini öne çıkardı

Kısa vadeli toparlanma ihtimali masada

Günlük grafikte Tom DeMark Sequential göstergesinin “9” mum sinyali üretmesi, son satış dalgasında yorgunluk işareti olarak değerlendiriliyor. Bu yapı, düşüş eğiliminin zayıfladığı ve kısa süreli bir toparlanma denemesinin gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

Buna ek olarak XRP, üç seanslık görünümde Morning Star Doji formasyonu oluşturdu. Teknik analizde bu yapı, aşağı yönlü ivmenin zayıfladığına ve yerel dip oluşumunun gündeme gelebileceğine işaret edebiliyor. Alım hacmi belirgin şekilde artarsa fiyatın önce 1,27 dolara, ardından 1,35 dolar bölgesine yönelmesi olası görülüyor.

Ağ verileri kullanım artışına işaret etti

Zincir üstü tarafta XRP Ledger üzerindeki hareketlilik son haftalarda hızlandı. Santiment verilerine göre günlük aktif adres sayısı 23.000 seviyesinden yaklaşık 40.000’e çıktı. Bu da kısa sürede yaklaşık yüzde 50’lik artış anlamına geliyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde işlemlerin kaydedildiği dağıtık defter altyapısı olarak biliniyor.

Santiment, adres artışının bir bölümünün yeni talepten değil, cüzdanlar arasındaki iç hareketlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Bu değerlendirme, ağ etkinliğindeki yükselişin tek başına güçlü piyasa talebini kanıtlamadığını gösteriyor. Yine de artan kullanım, likidite koşullarını destekleyebileceği için fiyat görünümünde tamamen göz ardı edilmiyor.

Büyük yatırımcı satışları destek bölgesini öne çıkardı

Olumlu sinyallere karşın büyük cüzdanların satışları dikkat çekiyor. Santiment, balina olarak tanımlanan büyük yatırımcıların beş gün içinde 30 milyondan fazla XRP sattığını bildirdi. Bu satışların sürmesi, olası yükseliş denemelerini sınırlayabilir.

Glassnode verileri 1,06 dolar seviyesini XRP için kritik destek noktası olarak öne çıkarıyor. Bu bölgede daha önce 830 milyondan fazla XRP işlem gördü. Bu nedenle söz konusu alan, alıcıların yeniden devreye girebileceği güçlü bir talep bölgesi olarak izleniyor.

Fiyatın 1,06 doların üzerinde kalması halinde kısa vadeli toparlanma senaryosu güç kazanabilir. Buna karşılık bu desteğin aşağı kırılması durumunda 0,80 dolar, 0,62 dolar ve 0,51 dolar seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilecek. XRP’de mevcut tablo, yükseliş sinyalleri ile satış baskısının aynı anda etkili olduğu hassas bir dengeye işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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