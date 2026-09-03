XRP’de 1,40 dolar direnci aşılırsa 1,55 dolar hedefi öne çıkıyor

XRP, eylül başında 1,35 ile 1,36 dolar aralığında işlem görürken analistler fiyatın son diplerin üzerinde kalıcı bir taban oluşturup oluşturamayacağını izliyor. Kısa vadeli teknik görünüm sıkışan bir fiyat yapısına işaret ederken, daha uzun vadeli döngü analizleri daha geniş kapsamlı bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kritik eşik 1,40 dolar seviyesi

Dört saatlik grafikte simetrik üçgen görünümü öne çıkarken, 1,40 dolar seviyesi kısa vadede ana direnç olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması halinde 1,45 dolar ve ardından 1,55 dolar çevresindeki alanların yeniden test edilmesi beklenebilir. Buna karşılık formasyonun alt bandının korunamaması durumunda 1,34 dolar ve 1,28 dolar destekleri yeniden gündeme gelebilir.

TheMoonHailey, dört saatlik grafikte oluşan simetrik üçgende 1,40 doların kırılmasının fiyatı 1,45 dolar ve 1,55 dolar bandına taşıyabilecek temel eşik olduğunu vurguluyor.

Bu sıkışma tek başına yön tayin etmiyor. Ancak fiyat hareketinin üçgenin tepe noktasına yaklaşması, daha sert bir kırılmanın hazırlık aşamasında olabileceğine işaret ediyor. Son dönemde XRP’nin 1,40 dolar çevresinde kalıcı biçimde tutunmakta zorlanması da bu seviyeyi daha önemli hale getiriyor.

Teknik yatırımcıların daralan üçgenler, hareketli ortalama kümeleri ve RSI gibi göstergeleri yakından izlemesi bu nedenle önem taşıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

13 aylık döngü dip oluşumuna işaret ediyor

TradingView analisti Fractical, XRP’de yaklaşık 13 aylık bir döngü tespit ettiğini belirtiyor. Analiste göre son düşüş dalgasında görülen dip, bu döngünün son işaretleyicisine yakın bir noktada oluştu ve böylece dip yapısı tamamlanmış olabilir. Bu senaryoda önümüzdeki yaklaşık 13 ay boyunca beş dalgalı bir yükseliş dizisi gelişebilir.

Fractical, son düşüş dibinin döngü tabanına denk gelmiş olabileceğini ve yeni evrede beş dalgalı yukarı yönlü bir yapının şekillenebileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte bu yaklaşım temel verilerden çok teknik okumalara dayanıyor. Geçmişte görülen zamanlama benzerlikleri gelecekte de aynı biçimde tekrar etmeyebilir. Elliott Dalga yapısı da yeni fiyat verileri geldikçe değişebilir.

Hareketli ortalamalar ve zincir üstü veriler izleniyor

ChartNerdTA, dört saatlik grafikte görülen negatif kesişim sonrası XRP’nin yakın vadeli yapısının baskı altında kaldığını, 1,31 ile 1,32 dolar bölgesinin ise önemli destek alanı olduğunu aktarıyor. Bu desteğin korunması ve yakın dirençlerin geri alınması halinde 50 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1,54 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Diğer yandan Binance üzerindeki XRP rezervleri de dikkat çekiyor. CryptoQuant verilerine göre borsadaki 30 günlük ortalama XRP rezervi Kasım 2025’teki 3,17 milyar seviyesinden 1 Eylül 2026 itibarıyla 2,61 milyara geriledi. Bu, yaklaşık 551 milyon XRP’lik ve yüzde 17,4’lük düşüş anlamına geliyor. Söz konusu seviye, Şubat 2024’ten bu yana görülen en düşük aylık ortalama olarak kayda geçti.

Borsalardaki rezervlerin azalması, varlıkların daha uzun vadeli saklama amacıyla özel cüzdanlara çekildiğine işaret edebilir. Ancak cüzdanlar arası transferler ve saklama düzenlemeleri gibi etkenler de bu verileri etkileyebildiği için, rezerv düşüşü tek başına yakın vadeli fiyat yönünü belirleyen bir gösterge olarak görülmüyor.

Kısa vadede görünüm büyük ölçüde 1,36 ile 1,40 dolar bandının geri alınıp alınamayacağına bağlı. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,45 dolar ile 1,54 dolar aralığı takip edilecek. Aksi durumda 1,34 dolar, ardından 1,32 dolar ve 1,28 dolar çevresi yeniden test edilebilir.