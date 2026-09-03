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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de borsa çıkışları %75,55 düştü, 0,00000500 desteği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB'de borsa çıkışları son yedi günde %75,55 düştü.
  • 📉 Artan borsa girişleri, $SHIB'de kısa vadeli dengeyi yatırma yönüne çevirdi.
  • 📊 Borsa rezervi 87,21 trilyon tokene yükselirken fiyat 0,00000524 dolarda kaldı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 0,00000500 dolar desteği ile 0,00000569 dolar direnci izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu fiyat grafiğinde görece dengelenme işaretleri görülse de, borsa verilerindeki son değişim yükseliş beklentileri açısından temkinli bir tablo ortaya koydu. SHIB’de borsalardan ortalama token çıkışı son yedi günlük hareketli ortalamada 261,7 milyon adede geriledi. Bu veri, önceki döneme kıyasla %75,55 düşüşe işaret etti.

İçindekiler
1 Borsa akışlarında yön değişimi dikkat çekti
2 Borsalardaki rezerv arttı
3 Fiyatta kritik seviyeler izleniyor

Borsa akışlarında yön değişimi dikkat çekti

Kripto varlıkların işlem platformlarından özel cüzdanlara çekilmesi genellikle birikim eğilimiyle veya satışa hazır arzın azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle borsa çıkışlarındaki sert daralma, piyasada alım tarafını destekleyen akışın zayıfladığına işaret ediyor olabilir.

Buna karşılık giriş verilerinde artış görüldü. SHIB için ortalama borsa girişi yedi günlük hareketli ortalamada %24,13 yükselerek 595,68 milyon adede çıktı. Toplam borsa girişi de %1,48 artışla yaklaşık 398,35 milyar SHIB seviyesine ulaştı. Böylece kısa vadeli borsa dengesi, çekimlerden yatırmalara doğru kaymış görünüyor.

Artan girişler ile zayıflayan ortalama çıkışlar arasındaki ayrışma, SHIB üzerinde satışa açık arzın güçlenebileceğine işaret eden başlıca sinyal olarak öne çıkıyor.

Borsalardaki rezerv arttı

SHIB’in borsa rezervi de %0,29 artarak yaklaşık 87,21 trilyon tokene yükseldi. Borsalarda daha fazla token bulunması doğrudan satış anlamına gelmese de, yatırımcıların kısa sürede elden çıkarabileceği miktarı artırıyor. Buna karşın toplam net akışın %10,29 gerilemesi, verilerin paniğe dayalı toplu çıkış ya da sert teslimiyet tablosu üretmediğini gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş popüler bir meme coin olarak biliniyor. Varlık, yüksek topluluk ilgisiyle öne çıksa da fiyat hareketlerinde zincir üstü akışlar ve borsa rezervleri yakından izleniyor.

Fiyatta kritik seviyeler izleniyor

Fiyat tarafında SHIB, 0,00000503 dolar ile 0,00000499 dolar aralığında kümelenen kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde, yaklaşık 0,00000524 dolarda işlem görüyor. Ağustos diplerinden gelen yükselen trend çizgisinin korunması da teknik görünüm açısından önemini sürdürüyor.

Yukarı yönde bir sonraki önemli eşik 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,00000569 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviyenin aşılması, genel teknik yapıyı belirgin biçimde güçlendirebilir.

SHIB toparlanma bölgesinde kalmayı sürdürse de, borsa çıkışlarındaki %75,55’lik düşüş, yükseliş tarafının görmek istediği temel göstergelerden birini zayıflattı.

Aşağı yönde ise 0,00000500 dolar seviyesi daha kritik hale geldi. Mevcut bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 0,00000569 dolara yeni bir deneme gündemde kalabilir. Bu desteğin kaybedilmesi halinde ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,00000478 dolar seviyesi izlenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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