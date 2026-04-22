Shiba Inu’de yatay seyir sürerken yüzde 2,6’lık yükseliş dikkat çekti

Shiba Inu, son dönemde yükselişe geçen memecoin piyasasında dengeli hareket ediyor. Yatırımcıların on-chain borsa akışlarından gelen net sinyaller beklediği ortamda, Shiba Inu’daki spekülatif ilgi artmaya başladı. Yüksek riskli dijital varlıklarda iştah yükselirken, yatırımcılar SHIB’nin sektöre ayak uydurup uyduramayacağını ya da bu pasif görünümünü sürdüreceğini tartışıyor.

Memecoin rallisinde Shiba Inu geride kaldı

Son otuz günde memecoin piyasasında kayda değer bir yükseliş yaşandı. Toplam piyasa değeri yüzde 15,58 artarak 35,6 milyar dolara ulaştı. İşlem hacmi de yüzde 56,14’lük artışla yaklaşık 3,79 milyar dolara çıktı. Buna karşılık, Bitcoin piyasa değeri aynı dönemde yüzde 14,06 yükseldi. Bu rakamlar, kripto piyasasında sermayenin yüksek riskli varlıklara kaydığına işaret ediyor. Yatırımcıların giderek daha fazla spekülatif ürünlere yöneldiği görülüyor.

Genel olarak piyasada canlılık gözlenirken, Shiba Inu sektör ortalamasını yakalayamadı. SHIB, önde gelen memecoinlere kıyasla daha zayıf performans sergiliyor. Bu ayrışma, ralli dönemlerinde piyasa katılımının varlıklar arasında eşit dağılmadığını gösteriyor.

“Shiba Inu genel memecoin canlanmasının içinde yer alsa da, lider konumda değil. Takipte kalan varlıklar yoğun girişlerle birlikte genelde daha güçlü hareket edenlere ayak uydurma eğiliminde. Ancak, net bir birikim hareketi başlamadan yukarı yönlü hareketlerin kalıcılığı sınırlı olabilir.”

Borsa akışlarında durağan seyir ve fiyat zayıflığı

Zincir üstü veriler, SHIB’nin borsalardaki net akışının neredeyse sıfıra yakın olduğunu gösteriyor. Bu durum, giriş ve çıkışlarda dengeli bir yapının sürdüğüne işaret ediyor; piyasada ne güçlü bir birikim ne de belirgin bir satış baskısı var.

Fiyat açısından ise SHIB uzun süredir düşüş eğiliminde ve halen dar bir bantta hareket ediyor. Son düşük seviyelere yakın işlem görmeye devam eden varlık, önemli hareketli ortalamaların altında bulunuyor; bu da düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Piyasa verileri, erken toparlanma sinyalleri ortaya çıksa da trendin kesin olarak değiştiğine dair net bir gösterge sunmuyor. Net akışların sıfıra yakın seyretmesi, yatırımcıların kararsız olduklarını gösteriyor. Zayıf negatif akışlar genellikle birikim, pozitif değerler ise satış baskısına işaret ederken, mevcut nötr tablo dikkat çekiyor.

Diğer yandan, aktif adreslerde ve borsalardaki etkileşimde kademeli bir artış var. Bu gelişmeler, özellikle memecoin’lerdeki spekülatif ilgiyi yeniden canlandırmış durumda.

Yatırımcılar SHIB’nin önümüzdeki hamlesini bekliyor

Shiba Inu, memecoin piyasasındaki son hareketlilikten tamamen kopuk olmasa da ana akıma öncülük etmiyor. Yatırımcılar, SHIB’nin mevcut yatay seyrinin ne zaman birikime döneceğini merak ediyor. Şimdilik SHIB, hareketli pazarda izleyici bir pozisyonunu koruyor.

CryptoAppsy verilerine göre şu anda Shiba Inu 0,000006258 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 24 saatte yüzde 2,63 artış kaydetti.