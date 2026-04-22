Bitcoin, Ether ve Solana birleşimi: BESO ETF Nasdaq’ta işlem görmeye başladı

Kripto para piyasasında geleneksel ve dijital varlıkları buluşturan yeni fonlar dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda dijital varlık alım satım hizmetleriyle bilinen GSR, Nasdaq’ta BESO koduyla işlem gören GSR Crypto Core3 ETF’yi piyasaya sundu. Şirketin bu hamlesi, yatırımlarında hem çeşitlilik arayan hem de aktif yönetim isteyen yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Çoklu varlık yapısı ve aktif yönetim

Core3 isimli bu yeni borsa yatırım fonu, ABD pazarında bugüne kadar genellikle tek bir kripto paraya odaklanan ürünlerden farklı şekilde tasarlandı. Fon, portföyünü Bitcoin, Ether ve Solana arasında dengeliyor. Söz konusu üç varlık, farklı blokzincir ekosistemlerinin öncüsü olarak pazarda önemli roller üstleniyor. Bitcoin ağırlıklı olarak bir değer saklama aracı olarak görülürken, Ether ve Solana, akıllı sözleşme altyapısı sunan blockchain ekosistemlerinin büyümesinde öne çıkıyor.

Fonun yöneticileri, bu yapının hem istikrar hem de büyüme potansiyelini bir araya getirdiğini belirtiyor. Ayrıca, portföyün haftalık olarak yeniden dengelenmesi sayesinde piyasa oynaklıklarına karşı esneklik sağlandığı ifade ediliyor. Fonun bir diğer ayırt edici tarafı ise, stake etme mekanizmalarını kullanarak getiri elde etme yolunu açması; bu imkandan, teknik olarak mümkün olan varlıklar için yararlanılıyor.

Yönetim ücreti ve yatırımcı profili

GSR Crypto Core3 ETF için belirlenen yüzde 1 yönetim ücreti, ürünü pasif düşük maliyetli fonlardan ayırıyor. Bu fiyatlama, kısa vadeli fırsatlardan yararlanmak isteyen ve yönlendirmeli yönetimi önemseyen yatırımcıları hedefliyor.

GSR, özellikle kripto para piyasasında likidite sağlayıcılığı ve ticaret tecrübesiyle tanınan bir şirket konumunda bulunuyor. Finansal piyasalarla dijital varlıklar arasında köprü görevi üstlenmeyi amaçlayan şirket, fonun küresel yatırımcılar için bir çözüm sunduğuna inanıyor.

Andy Baehr, şirketin varlık yönetimi direktörü olarak, “Core3 kriptopara yatırımcılarının en çok sorduğu üç soruya yanıt veriyor: Hangi varlıklara sahip olunmalı, elde tutarken nasıl getiri sağlanabilir ve değişen piyasada nasıl konum alınmalı,” görüşünü paylaştı.

GSR’ın stratejik adımları ve sektördeki dönüşüm

GSR uzun süredir piyasa yapıcılık faaliyetleriyle biliniyor ancak son dönemde varlık yönetimi ve danışmanlık hizmetlerinde de kapasitesini artırdı. 2024 Mart ayında Autonomous ve Architech şirketlerini satın alarak danışmanlık alanında ek güç kazandı. Bu adımlar, şirketin token stratejileri ve proje geliştirme konularında daha da etkin olmasını sağladı.

Ayrıca, Singapur merkezli SC Ventures tarafından desteklenen Libeara isimli tokenizasyon platformuna yapılan yatırım ise, GSR’ın blockchain tabanlı finans altyapısına duyduğu ilgiyi ortaya koyuyor. Son gelişmeler, GSR’ın sadece geleneksel piyasada değil, kripto para ekosisteminin birçok katmanında etkin bir oyuncu olmayı amaçladığına işaret ediyor.

Core3 fonunun piyasaya sürülmesi, şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye dönük daha geniş bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, endüstride kripto şirketlerinin tek bir alana bağlı kalmaksızın hizmet çeşitliliğine yöneldiğini gösteriyor.