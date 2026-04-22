XRP’de üçgen sıkışması: fiyat 1,85 dolara mı patlayacak?

Nisan 2026 itibarıyla XRP fiyatı, 1,40–1,45 dolar aralığında hareket ediyor ve piyasada yatay bir görünüm öne çıkıyor. Ancak teknik analizlere göre, bu sakinlik yakın dönemde hızlı bir fiyat dalgalanmasına dönüşebilir. Kripto piyasasında özellikle son aylarda gözlenen simetrik üçgen formasyonu, büyük bir hareketin habercisi olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar, ilerleyen günlerde XRP’nin bu sıkışık bölgeden yukarıya ya da aşağıya güçlü bir şekilde kırılmasını bekliyor.

Teknik göstergeler: Üçgen içinde sıkışan fiyatlar

Analist Ali Martinez’in yayımladığı son grafiklere bakıldığında, XRP 12 saatlik zaman diliminde belirgin bir simetrik üçgen oluşturdu. Bu yapıda fiyatlar üst ve alt trend çizgilerine yaklaşarak daralıyor. Analize göre üçgenin tepe noktasına varılmasıyla, XRP fiyatında yaklaşık yüzde 35’lik bir hareket yaşanabileceği öngörülüyor. Bu olası yükselişte hedef aralığı 1,80–1,85 dolar olarak gösteriliyor.

Teknik olarak böyle bir üçgen sıkışmasının, genelde güçlü fiyat patlamalarını tetiklediği biliniyor. Çizilen formasyon aylardır gelişiyor ve artık zirveye ulaştığı görülüyor. Analistler, üçgenin direnç çizgisi olan 1,55 dolar üzerinde bir kapanışın, fiyatı 1,90 dolar seviyelerine taşıyabileceğini vurguluyor. Öte yandan, ana destek noktası olarak 1,30 dolar seviyesi ön plana çıkıyor ve bu değer altına inilirse iyimser senaryo kaybedilebilir.

“Simetrik üçgen formasyonları genellikle sert kırılımların öncüsüdür. XRP’nin bir süredir yatay hareket ettiği bu desen, yükselişe kapı açabilir. Kırılma için en kritik bölge üçgenin tepe noktasıdır.”

Piyasa yapısı ve kritik seviyeler

Fiyat hareketi, son yükselişten sonra kısa vadeli bir düzeltme dönemiyle birleşti ve şu anda ana destek bölgelerinde dengeleniyor. 4 saatlik grafiklerde altında, önce düşüş trendi ve ardından bir aralık oluştuğu, ardından “Karakter Değişimi” (ChoCH) sinyaliyle birlikte alıcıların öne çıkmaya başladığı izleniyor. Bu değişim, XRP’nin talep bölgesinde kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre, fiyat talep bölgesi üzerinde tutunduğu sürece, 1,51 dolar seviyesine yönelik kısa vadeli yukarı yönlü hareketlerin önü açılabilir. Ancak destekler kırılırsa, XRP daha düşük fiyat seviyelerini test edebilir.

XRP için belirlenen önemli teknik seviyeler ise şöyle:

Direnç: 1,437 dolar, 1,477 dolar, 1,51 dolar

Destek: 1,393 dolar, 1,381 dolar, 1,360 dolar

Fiyat mevcut destek bandının üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü bir toparlanma olasılığı masada kalmaya devam ediyor.

Endişeli bekleyiş: Endeksler ve görünüm

Tüm bu teknik işaretlere karşın, gösterge panellerinde kararsız bir piyasa havası hakim. TradingView tarafından derlenen veriler; alış, satış ve bekle sinyallerinin karmaşık halde bir arada bulunduğu gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör gibi momentum göstergeleri aşırı bir yön tayin etmiyor; ortalamada nötr seyrediyor. Ortalama Yön Endeksi ise piyasadaki trendin zayıf olduğunu gösterip, yeni bir kıvılcım beklediğini ortaya koyuyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar, XRP fiyatının altında seyrederek dinamik bir destek sağlıyor. Buna karşılık, uzun vadeli ortalamalar üstte kalarak, direncin henüz aşılamadığını hatırlatıyor. Bu ayrışma, fiyatın kritik bir kırılım ya da derin bir geri çekilme arasında karar aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

Makro ortam ve beklentiler

XRP’ye yönelik mevcut tahminler, piyasa genelindeki likidite ve düzenleyici ortamdan etkilenmeyi sürdürüyor. Özellikle devam eden yasal süreç ve potansiyel ETF gibi başlıklar da fiyatlamaya dolaylı etkiler yapıyor. Sıkılaşan likidite dönemleri, tıpkı şimdiki gibi konsolidasyon ortamlarını doğurabiliyor.

Bu dönemde büyük yatırımcıların biriktirdiği XRP miktarındaki artış ve borsalardaki arzın azalması, ileride yukarı yönlü bir hareket olabileceğinin işareti olarak okunuyor. Şu an yaşanan üçgen sıkışması, teknik olduğu kadar piyasanın genel şartlarının da dengesini yansıtıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP fiyatı an itibarıyla yaklaşık 1,448 dolarda ve son 24 saatte yüzde 1,89’luk bir artış kaydetti. Bu, teknik olarak beklenen bir kırılım öncesinde piyasadaki dengenin halen korunduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, XRP en kritik fiyat bölgesine yaklaştı. 1,55 dolar üzeri kapanışlar yukarı yönlü senaryoyu güçlendirecek ve 1,80–1,90 dolar bandı gündeme gelecek. Ancak 1,38 dolar altında yaşanacak bir sarkma, düzeltme sürecinin devamına işaret edebilir.