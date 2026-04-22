Solana’da kritik eşik: Fiyat $87,77’de sıkıştı, yön için $80 ve $105 arası takipte

Solana, son günlerde yoğun bir konsolidasyon sürecine girerek yatırımcıların dikkatini tekrar üzerine çekti. Fiyatın daralan bir yapı içinde sıkışmasıyla birlikte, piyasada yeni bir hareket için beklenti giderek artıyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana’nın güncel fiyatı 87,77 dolar seviyesinde olurken, fiyatın son 24 saatte yüzde 3,06 oranında yükseldiği görülüyor. Bu hareket, kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etse de, geniş zaman diliminde hâlâ net bir yön oluşmadı.

Teknik göstergeler: Üçgen yapının sonuna yaklaşılıyor

Piyasa analistleri, Solana fiyatının büyük bir konsolidasyon üçgeni içinde seyrettiğine vurgu yapıyor. Üst üste gelen daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler, volatilitenin azaldığı daralan bir üçgen formasyonunu ön plana çıkarıyor. Teknik grafiklerde, 105-110 dolar üst bandı direnç olarak öne çıkarken, alttaki destek 75-80 dolar seviyelerinde konumlanıyor. Şu anda fiyat, üçgenin orta-alt bölgesinde; yani 85-88 dolar aralığında hareket ediyor.

Yapının daralmasıyla birlikte, olası bir kırılmanın yaklaştığı öngörülüyor. Yatırımcılar açısından, fiyatın 100-105 dolar bandının üzerine çıkması durumunda 115 dolara doğru hızlı bir yükseliş beklentisi oluşabilir. Öte yandan, 80 dolar altına inilirse satış dalgası 65 dolara kadar uzayabilir.

Analist Trader Symba, Solana’nın giderek daralan bir volatilite üçgeninde ilerlediğini belirterek, devreye girecek kırılım seviyelerini 80 dolar destek ve 105 dolar direnç olarak işaret ediyor.

Kısa vadeli görünüm: Ayı bayrağı ve likidite bölgeleri

Daha kısa zaman dilimi analizlerinde ise tablo tamamen iyimser değil. Teknik uzman Umair Crypto, Solana’nın son sert gerilemenin ardından bir “ayı bayrağı” içerisinde sıkışıp kaldığını ifade ediyor. Fiyat, 82-92 dolar aralığında salınırken, bu bölgenin üstü dinamik bir direnç olarak görev görüyor. 107 dolar seviyesi ise düşüş senaryosunun geçersiz sayılması için tekrar aşılması gereken önemli bir eşik.

Fiyat bu direnç bandını aşamadığı sürece, 82-80 dolar desteği kırılırsa aşağı yönlü baskının devam etmesi ve fiyatın 70 dolara doğru çekilmesi ihtimali masada duruyor.

Likidite açısından bakıldığında, mevcut seviyelerin etrafında iki önemli bölge dikkat çekiyor. 90 doların hemen üstünde kısa vadede fiyatı yukarı çekebilecek bir likidite birikimi mevcut. Eğer burada alım gelir ve kısa pozisyonlar kapatılırsa, 95-100 dolara kadar ivmelenme görülebilir. Ancak, 85 dolar altında ise daha güçlü bir likidite alanı bulunuyor ve buraya sarkma riski fiyatı kısa süreli olarak aşağı çekebilir.

Temel göstergeler ve uzun vadeli yapı

Teknik taraftaki dalgalara rağmen, bazı uzmanlar Solana ağındaki temel büyümenin sürdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle gerçek dünya varlıkları (RWA) ve stabilcoin transferlerinin Solana üzerinde artış göstermesi, ağın finansal uygulamalar için daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Son veriler, birikimin 80-85 dolar aralığında gerçekleştiğini ve bu seviyenin geçmişte de güçlü bir toparlanma zemini sunduğunu ortaya koyuyor.

Fiyatın, kısa süre önce düşüş kanalından çıkması da bu bölgede bir taban oluşumunu işaret ediyor. Ancak, yukarı yönde kalıcı bir hareket için belirleyici eşik halen 100-110 dolar arası. Bu seviyeler geçilmeden, Solana’nın fiyatı yatay-baskılı aralıkta kalmayı sürdürebilir.

Ted Pillows’ın analizine göre, kısa vadede Solana fiyatında 90 dolar üstü ve 85 dolar altı likidite kümeleri, ani hareketlerin habercisi olarak izlenmeli.

Bütün bu teknik ve temel veriler ışığında, Solana’nın fiyatındaki daralma ve hareketin sıkıştığı mevcut yapı, çok yakında ani bir kırılım getirebilir. Yatırımcılar, özellikle 85 dolar destek ve 100 dolar direnç bölgelerini yakın takibe alıyor.