XRP, Interledger STREAM protokolünde bankalar arası ödemelerde kritik rol aldı

Uluslararası Finans Bankası’nın (IFB) teknik ve risk ekipleri için hazırlanan yeni bir iç sunum, XRP’nin, bankacılık alanında daha önce varsayımsal olarak görülen rolünün giderek uygulamaya döküldüğünü ortaya koydu. Araştırmacı SMQKE’nin gündeme getirdiği belgede, XRP’nin yalnızca bir konsept olmaktan çıkıp Interledger Protocol (ILP) içinde aktif bir ödeme hattı olarak kullanıldığı vurgulandı.

IFB’nin teknoloji planları ve XRP’nin yeri

Sunumda, bankaların Ripple’ın ILP altyapısına nasıl entegre olabileceği ayrıntılı biçimde anlatılıyor. ILP içinde temel katmanı oluşturan STREAM protokolü sayesinde, birbirinden bağımsız defterler arasında anlık değer ve veri transferi sağlanıyor. Buradaki önemli ayrıntı ise XRP’nin, değerin aktarımını ve ödemelerin sonlandırılmasını sağlayan araç olarak belirlenmiş olması.

Genel olarak ILP, varlık türünden bağımsız şekilde farklı para birimleri ve ağlar arasında aktarım yapabilirken, IFB’nin uygulamasıyla XRP, STREAM katmanında köprü görevi üstleniyor ve bağımsız sistemler arasında hızlı ve verimli ödemelere imkân tanıyor.

Bu yaklaşım, XRP’nin esasen likidite katmanı şeklinde kullanılarak, ayrı ağların ve finans sistemlerinin birbirine sorunsuz bağlanabilmesini sağladığına işaret ediyor.

Çoklu ödeme altyapısı ve kurumsal strateji

IFB’nin sunumunda dikkat çeken bir diğer unsur ise bankanın ödeme mimarisini çoklu ray (multi-rail) stratejisiyle kurmuş olması. Banka, ihtiyaca göre farklı ödeme ağlarını seçebildiği bir sistem tasarlarken, burada RippleNet, ILP ve Mojaloop gibi modern blockchain çözümleri, geleneksel SWIFT ve SEPA altyapısına entegre şekilde konumlandırılmış durumda.

Bu sebeple RippleNet ve XRP, sadece karşı taraf zaten Ripple ekosisteminde olduğunda ya da net döviz kuru ve ödeme avantajı sağladığında kullanılıyor. Banka her işlemi için tek bir yöntem kullanmak yerine, rota seçimini ihtiyaç ve verimliliğe göre yapıyor.

Bankanın yaklaşıma göre, XRP tüm işlemlerde değil; sadece ekonomik fayda yarattığı, likidite sağladığı özel durumlarda devreye giriyor.

Ayrıca ILP’nin SWIFT gpi Instant altyapısıyla da paralel çalışabileceği, yani blockchain ve klasik finans ağlarının aynı anda işleyebileceği aktarılıyor. Böylece, yeni nesil blockchain teknolojisinin bankacılığı tamamen yerinden etmeyeceği; ancak mevcut sisteme entegre olarak daha karma bir altyapının oluştuğu vurgulanıyor.

Küresel adaptasyon ve gelecek beklentileri

Yapılan tahminlere göre, SWIFT’e bağlı dünya genelindeki bankaların yüzde 60’ı Ripple ile ilişkili bir teknolojiyle dolaylı veya doğrudan çalışıyor. Bu da klasik finans ve blockchain arasındaki uyumun giderek güçlendiğini gösteriyor.

IFB’nin belgesinde, XRP’nin kurumsal ödeme sistemlerinde gerçek bir altyapı unsuru olarak yer aldığı net bir şekilde öne çıkıyor. Ayrıca XRP topluluğunun bir kısmı, dijital varlığın gelecekte yalnızca sınır ötesi ödemelerde değil, merkeziyetsiz finans uygulamalarında da temel bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Bu eğilim sürdükçe, XRP’nin işlevi likidite köprüsü olmanın ötesinde, yeni finansal yapılarda ana unsur halini alabilir.