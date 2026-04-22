Londra’da 8 farklı noktada yasa dışı kripto borsalarına baskın

İngiltere’nin finans otoritesi FCA, başkent Londra’da yasa dışı eşler arası kripto para ticareti yapan sekiz ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Denetimler, ülkedeki organize mali suçlarla mücadele amacıyla, Vergi Dairesi ile Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi’nin ortak çalışmasıyla yürütüldü. FCA ekipleri, baskın yapılan adreslerde faaliyetleri durdurmaya yönelik resmi uyarılar verdi ve çeşitli deliller topladı. Elde edilen bu veriler, halihazırda devam eden birden fazla ceza soruşturmasının temelini oluşturacak.

Yasal zorunluluklar ve kayıt durumu

İngiltere’de mevcut mevzuata göre, kripto para alım-satım hizmeti sunan tüm platformların FCA’ya kayıt yaptırması gerekiyor. Ancak otoriteye göre ülkede halen hiçbir eşler arası kripto ticareti yapan kişi veya platform resmen kayıtlı bulunmuyor. Denetlenen sitelerin ise gerekli kayıt ve kara paranın önlenmesine ilişkin kontrolleri sağlamadan doğrudan kullanıcıları buluşturduğu tespit edildi.

FCA’nın piyasaları gözetimden sorumlu yöneticisi Steve Smart, kaydı bulunmayan platformların büyük risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Smart, bu tür faaliyetlerin yasal olmadığına, finansal suistimal ve suçla mücadeleyi zorlaştırdığına vurgu yaptı:

“İngiltere’de kayıtsız çalışan eşler arası kripto ticareti platformları yasa dışı kabul ediliyor ve ciddi finansal suç riski taşıyor.”

Benzer şekilde, Güney Batı Organize Suç Birimi’nden DI Ross Flay de, bu tür platformların suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesini kolaylaştırdığına işaret ederek konunun önemine dikkat çekti.

Daha önce atılan adımlar ve yeni düzenlemeler

FCA geçtiğimiz yıllarda yasa dışı kripto ATM’lerine yönelik de çeşitli işlemler yapmış, kayıt dışı kripto borsalarıyla bağlantılı kişi ve şirketlere yönelik soruşturmalar yürütmüştü. 2024 yılında kayıt dışı bir kripto para platformuyla ilişkili bazı isimlerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Otorite ayrıca geçen yıl offshore merkezli HTX platformunun izinsiz finansal tanıtımlarına karşı hamle yaptı; sosyal medya üzerinden yüksek riskli kripto ürünleri tanıtan isimlere özel denetimler uyguladı.

Tüketicilere önemli uyarılar

FCA, tüketicilere internet sitesindeki “kayıtlı firmalar” listesini kontrol etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Kurumdan yapılan duyuruda, FCA onayı bulunmayan eşler arası platformları kullanan kişilerin Finans Ombudsman Hizmetleri’nden ya da herhangi bir tazminat mekanizmasından faydalanamayacağı uyarısı yapıldı. Ayrıca, bu tip işlemlerde çalıntı fonların dolanımda olabileceğine ve ciddi risklerin doğabileceğine dikkat çekildi.

İngiltere’de kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin kapsamlı yasal çerçevenin ise 2027 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 2026 yılının Eylül ayında ilk lisans başvurularının alınması öngörülüyor. Mevcut düzenlemeler ise ağırlıklı olarak kara parayla mücadele ve finansal tanıtım faaliyetlerini kapsıyor.

FCA, denetimler ve yeni düzenlemelerle kripto piyasasında şeffaflığın, güvenliğin ve tüketici haklarının güçlendirilmesini hedefliyor.