GSR ilk kripto ETF’sini Nasdaq’ta başlattı, bitcoin, ether ve solana’yı tek fonda topladı

Dijital varlık piyasasına uzun süredir likidite ve özel işlem hizmetleri sunan GSR, ilk borsa yatırım fonunu (ETF) Nasdaq’ta işlem görmeye açtı. BESO koduyla listelenen GSR Crypto Core3 ETF, bitcoin, ether (ETH) ve solana (SOL) olmak üzere üç büyük kripto paraya doğrudan yatırım imkânı sunuyor. Fonun yıllık yönetim ücretinin yüzde 1 olarak belirlendiği açıklanırken, aktif portföy yönetimi ve uygun varlıklar için staking geliri elde etme özelliği de dikkat çekiyor.

Yeni nesil kripto ETF’ye ilgi artıyor

Kripto borsa yatırım fonları, dijital varlıklara düzenli ve aracılı erişim isteyen hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar arasında hızla popülerleşiyor. Şimdiye dek ABD’de piyasaya sürülen ETF’lerin çoğu tek bir varlığa, ağırlıkla da bitcoin’e odaklansa da, sepet fonlar piyasada daha fazla yer bulmaya başladı. GSR Crypto Core3 ETF, benzerlerinden farklı olarak üç ayrı coin’i tek üründe toplayıp varlık dağılımını haftalık olarak güncelliyor.

GSR yetkilileri, fonun özellikle bitcoin’in makro düzeydeki yeri ile Ethereum ve Solana’nın blockchain altyapısında uygulamalara sunduğu katkılara paralel iki temel temaya odaklandığını belirtti. Bitcoin, piyasalarda uzun vadeli bir değer deposu özelliğiyle öne çıkarken, Ethereum ile Solana ise stablecoin’ler veya tokenleştirilmiş varlıklar gibi uygulamalar için altyapı sağlıyor.

Staking ile ek getiri fırsatı

ETF’de sunulan yeniliklerden biri de; kripto paraların özgün özelliği olan staking’e açılan kapı oldu. Klasik ETF’lerde nadir bulunan bu özellik, yatırımcıların elde ettikleri kripto varlıkları belirli platformlarda kilitleyerek pasif gelir kazanmasını sağlıyor. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust gibi büyük kripto fonlarında da zaman zaman uygulanan staking, geleneksel finans ürünlerinde rastlanmayan bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Fonun yatırım danışmanlığını Framework Digital Advisors üstlenirken, aktif yönetim sayesinde piyasadaki değişikliklere uygun esneklik sunulması hedefleniyor. GSR’nin geçmişte edindiği piyasa yapıcı rolüyle kazandığı deneyimi, bu yeni ürüne de yansıtma iddiası ön plana çıkıyor. GSR’nin CEO’su Xin Song, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“GSR olarak on yılı aşkın süredir kripto piyasalarını verimli hâle getirmek için çalıştık, şimdi Core3 ile bu uzmanlığımızı çok daha geniş bir yatırımcı kitlesinin erişebileceği bir ürüne taşıyoruz.”

GSR kimdir, sektördeki yeri nedir?

2013 yılında kurulan GSR, kripto varlık piyasasında piyasa yapıcı ve likidite sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle büyük yatırımcılar ve kurumsal müşteriler için tezgâh üstü işlem (OTC) hizmetleriyle biliniyor. Bu yeni ETF adımıyla GSR, sadece alım-satım ve piyasa oluşturmanın ötesine geçerek, yatırım yönetimi alanında da etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Şirketin yeni fonuyla birlikte, düzenlenmiş piyasalarda kripto paraların daha erişilebilir hâle gelmesi bekleniyor. ETF’nin sunduğu çeşitlilik ve staking gibi ek özellikler, dijital varlık yatırımında yeni bir yaklaşımı temsil ediyor.