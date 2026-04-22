Solana’da 88 dolarlık direnç test edildi, yeni ralli için işaretler güçleniyor

Solana, kripto para piyasasında son dönemde yeniden dikkat çekmeye başladı. Fiyatın 88 dolar civarındaki hareketi, yatırımcılar arasında mevcut yükselişin kalıcı bir trend mi, yoksa kısa vadeli bir düzeltme mi olduğu konusundaki tartışmaları artırdı. Özellikle teknik analizlerde öne çıkan birkaç seviye ve analist yorumu, kısa ve uzun vadeli beklentiler açısından önem taşıyor.

Uzun vadeli yapı güçleniyor

Solana’nın geçtiğimiz haftalarda sergilediği fiyat hareketleri, bazı analistlere göre güçlü bir birikim döneminin işareti olarak öne çıkıyor. Freedom By 40 tarafından paylaşılan grafikte, Solana’nın daha önce 240–260 dolar aralığında zirve yaptıktan sonra sert bir geri çekilme yaşadığı görülüyor. Sonrasında ise 20 ila 40 dolar arasındaki bölge, fiyata istikrarlı bir alıcı desteği sunarak yeni bir taban oluşumu sağladı.

Fiyatta son dönemde görülen daha yüksek dip seviyeleri ve 45 ile 29 dolar çevresindeki önemli Fibonacci bölgelerindeki tutunma, bu sürecin birikim yönünde ilerlediğine işaret ediyor. Şu an için 70 ile 260 dolar arasındaki hareket, Solana’nın makro ölçekte konsolidasyon sürecine girdiğini gösteriyor.

Freedom By 40 analizinde, “240 dolar üzerindeki bir kırılım uzun vadede yeni bir genişleme fazını onaylayabilir; bu da zaman içinde dört haneli fiyatların yolunu açabilir,” değerlendirmesine yer verdi. Aynı analist, 40–80 dolar arasındaki pozisyonların uzun vadeli yatırımcılar için cazip kalmaya devam ettiğini aktardı.

Kısa vadeli direnç ve destek bölgeleri

Kısa vadede ise MCO Global DE tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Solana için temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Şu anda 86 dolar bandındaki fiyatlanma, geniş bir düzeltme yapısı içinde dalga (B) hareketini sürdürüyor. Özellikle 85,90 ile 88,90 dolar arası, fiyat için kritik karar bölgesi olarak görünüyor.

Solana 84,36 dolar üzerinde kaldıkça yukarı yönlü ivmenin devamı ve 90 ile 96 dolar bölgelerine hareket olasılığı masada. Ancak bu seviyenin altında kalıcı bir geri çekilme, dalga (c) ile birlikte fiyatları önce 81,75 ve 80,50 dolara, hatta 78 dolar desteğine taşıyabilir. Bu seviyeler, geçmişte yoğun alıcı ilgisiyle karşılaştığı için destek olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Haftalık görünüm ve piyasa duyarlılığı

Analist RAFAELA_RIGO, haftalık grafikte son günlerde yaşanan yükselişe dikkat çekti. 80–85 dolar bandında oluşan güçlü destek, trendin yukarı döndüğüne işaret ediyor. Bu durum, piyasa algısının olumluya döndüğünü gösteriyor.

Şu anda Solana, 120–125 dolar direnç bölgesini test ediyor. Bu seviyede gerçekleşecek net bir kırılım, fiyatta önce 160 dolara, ardından 200 dolara kadar yükselişi tetikleyebilir. Ancak fiyat 120 doları aşamazsa, yeni bir satış baskısıyla 80 dolar desteğinin tekrar gündeme gelmesi ve uzun vadede 50 dolar bölgesine kadar geri çekilme riski halen masada.

Son rakamlara göre Solana, 84,80 dolardan işlem görüyor ve 4,2 milyar doların üzerinde günlük işlem hacmine sahip. Varlık, son 24 saatte yüzde 3’ten fazla, haftalık bazda ise yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Piyasa değerinin ise şu anda 51 milyar doların üzerinde olduğu görülüyor; bu da yatırımcı ilgisinin güçlü seyrettiğini gösteriyor.