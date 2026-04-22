Bitcoin ve Ether ETN'leri İngiltere'de vergisiz yatırımda serbest

  • 🚀 Stratiphy onay aldı, $BTC ve $ETH odaklı ETN’ler İngiltere’de vergisiz yatırıma açıldı.
  • Londra merkezli fintech şirketi, IFISA kapsamında kripto ETN’lerine erişim sağlayan ilk platform oldu.
  • Yatırımcılar yıllık 20 bin pound’a kadar kazancı vergi ödemeden değerlendirebilecek.
  • 💡 En önemli nokta: Kripto ETN seçenekleriyle İngiltere’de bireysel yatırımcılara yeni bir yol açıldı.
İngiltere’de bireysel yatırımcıların kripto para temelli borsa yatırım notlarına (ETN) vergi muafiyetiyle erişimi yeniden mümkün hale geldi. Bu gelişme, Financial Times’ın haberine göre, finansal teknoloji şirketi Stratiphy’nin kripto ETN’lerini bireysel tasarruf hesapları (ISA) kapsamında sunabilmesi için resmi onay almasının ardından yaşandı.

Kripto ETN’lere özel izin çıktı

Stratiphy, kullanıcıların yatırım stratejilerini kişiselleştirmesine olanak tanıyan, merkezi Londra’da bulunan genç bir fintech platformu. Şirket, kripto para ETN’lerinin yanı sıra “Innovative Finance ISA” (IFISA) türünü de kullanıcılarına sunma yetkisi aldı. IFISA, İngiltere’de vergi avantajlı yatırım araçları arasında yer alıyor ve kripto ETN’lerine yatırım yapmak için resmi olarak görevlendirildi.

İngiltere’de ISAlar, bireylere yıllık 20 bin pounda kadar birikimi gelir vergisi veya sermaye kazancı vergisinden muaf şekilde değerlendirme imkanı sağlıyor. Şimdiye dek en çok bilinen türleri nakit ve hisse senedi-temelli ISAlardı. Ancak Birleşik Krallık Vergi Dairesi’nin (HMRC), şubat sonunda aldığı karara göre, 6 Nisan’dan itibaren yalnızca IFISA’lar kripto ETN yatırımlarına açıldı.

Piyasa için yeni yatırım fırsatı

Bu yeni düzenleme, geçen yıl bireysel kripto ETN yatırımlarına getirilen yasağın kaldırılmasına karşın, pratikte IFISA sağlayan ana yatırım platformlarının olmaması nedeniyle yatırımcılara kapalı kalmıştı. IFISA seçeneği sunan az sayıda platform da bugüne kadar kripto ürünleri sağlamıyordu. Stratiphy böylelikle sektörde bir ilke imza atmış oldu.

Financial Times’ın haberinde, bazı piyasa yorumcularının İngiltere’nin bu alandaki yaklaşımını eleştirdiği aktarıldı. Bu eleştirilere göre, IFISA dışındaki platformların kripto ETN sunamaması, İngiltere’yi diğer ülkelere göre geri plana itiyor. Zira Almanya ve İsviçre gibi ülkelerdeki yatırımcılar, borsada işlem gören kripto ürünlerine çok daha geniş bir erişime sahip.

Stratiphy üç farklı ETN sunacak

Stratiphy, İsviçre merkezli 21Shares’nin sunduğu üç ETN’i İngiliz yatırımcılarla buluşturuyor. Söz konusu ürünler; Bitcoin, Ether (ETH) ve Bitcoin-altın kombinasyonu temelli ETN’lerden oluşuyor. Platformun sunduğu bu yeni yatırım ürünleri, portföy çeşitliliğini artıran farklı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Ağustos 2023’te faaliyete geçen Stratiphy, kısa sürede bireysel ve kurumsal 2 bin müşterinin toplam 4 milyon poundluk (5,4 milyon dolar) varlığını yönetmeye başladı. Şirket, kişiselleştirilebilir yatırım uygulamalarıyla İngiltere piyasında bilinirliğini artırdı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Daniel Gold, FT’ye verdiği demeçte kripto ETN’lere olan ilgiyi şöyle özetliyor:

“Bu [kripto] ürünlere olan ilgi oranı orantısız şekilde yüksek. Portföy çeşitliliği açısından dikkate değer; diğer varlık sınıflarıyla düşük korelasyona sahip yeni bir yatırım seçeneği.”

Stratiphy’nin CoinDesk’in açıklama talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

