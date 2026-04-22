HIVE ve Keel’den yapay zekaya 115 milyon dolarlık ani yatırım hamlesi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ HIVE ve Keel, yapay zeka yatırımlarıyla piyasada hızlı bir yükseliş başlattı.
  • HIVE, 115 milyon dolarlık yeni fonla veri merkezi ve GPU kapasitesini genişletiyor.
  • 🗿 Keel, Paraguay’daki tesisini satarak Latin Amerika’dan çıktı, gelirini AI ve HPC’ye yönlendirdi.
  • Şirketlerin hisseleri haber sonrasında yaklaşık %7 prim yaptı.
Bitcoin madenciliğiyle ünlenen HIVE Digital ve Keel Infrastructure, sektörün ağırlık merkezini hızlı şekilde yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) altyapısına kaydırıyor. Son dönemde artan rekabet ve dalgalanan kripto para piyasası nedeniyle, bu iki büyük oyuncu yeni yatırım planlarını duyurdu.

Dev yatırımlar ve strateji değişikliği

HIVE Digital’in merkezi Kanada’da bulunuyor ve şirket, kripto madenciliğinin ötesine geçerek küresel veri merkezi ağıyla öne çıkmaya çalışıyor. Çarşamba günü yapılan açıklamada, sıfır faizli dönüştürülebilir tahvil ihracı yoluyla 115 milyon dolarlık kaynak sağlandığı, bu fonun veri merkezi ve GPU kapasitesini genişletmek için kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca HIVE, Kanada, İsveç ve Paraguay’daki Tier III veri merkezlerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu hamleyle, yalnızca bitcoin madenciliği değil, aynı zamanda yapay zeka ve yüksek işlem gücü gerektiren projeler için de altyapı sağlamayı hedefliyor. Elde edilen fon, hisse seyreltme riskine karşı koruma amaçlı mekanizmalarla da destekleniyor.

Keel Infrastructure’ın Latin Amerika’dan çıkışı

Geçtiğimiz dönemde Bitfarms adıyla bilinen ve yakın zamanda Keel Infrastructure olarak yeniden markalaşan şirket ise, faaliyetlerini sadeleştirerek sermayesini yeni teknolojilere aktarıyor. Keel, Paraguay’daki 70 megavatlık enerji kapasitesine sahip tesisini 13 milyon dolara elden çıkardı.

Böylece şirket, Latin Amerika’dan tamamen çekildi ve bu kararla birlikte, yoğun biçimde Kuzey Amerika’daki yapay zeka altyapısına yönelmiş oldu. Şirketin CEO’su Ben Gagnon, operasyonun Latin Amerika pazarıyla tamamen ilişkilerinin koptuğuna işaret etti.

Gagnon, bu satıştan elde edilen gelirin, beklenen nakit akışını iki üç yıl öne çektiğini ve şimdi bu kaynağın yüksek performanslı bilişim ve yapay zeka yatırımlarına yönlendirileceğini açıkladı.

Piyasa etkisi ve sektörün yönü

Şirketlerin ardı ardına açıkladığı bu önemli adımlar, sektördeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Bitcoin madenciliğinin eskisi kadar kazançlı olmaması, oyuncuları daha sürdürülebilir ve büyüyen alanlara itiyor. Özellikle veri merkezi yatırımları ve yapay zeka uygulamalarına yönelim dikkat çekici.

Yatırımcılar da bu hamlelere olumlu tepki verdi. Her iki şirketin hisseleri, açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 7 oranında artış gösterdi.

HIVE ve Keel, geleneksel kripto madenciliğinden çok daha çeşitli ve teknoloji odaklı bir stratejiyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor. Bu sürecin, sektördeki diğer büyük oyuncuları da benzer adımlar atmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

