Fransa’da silahlı soygunla 700 bin euro değerinde kripto para gasp edildi

Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Ploudalmézeau kasabasında, silahlı iki kişinin bir ailenin evine girerek yaklaşık 700 bin euro (820 bin dolar) tutarında kripto parayı zorla aldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, olay sırasında evde anne, iki küçük çocuğu ve iki büyükanne-büyükbaba bulunuyordu. Saldırganlar aile üyelerini üç saatten fazla süreyle yere yatırıp bağladı ve kripto varlıklarının erişim bilgilerini istedi. Anne, bu baskı altında hesaplara erişimi sağladı ve paraların aktarılmasıyla saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Komşunun müdahalesiyle saldırganlar kaçtı

Saldırganların, komşulardan birinin müdahalesi sonrası ailenin aracını kullanarak hızla bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olayın ardından alarmı duyan komşu sayesinde, durum daha da kötüleşmeden saldırganlar kaçmak zorunda kaldı. Polis, gasp sırasında çalınan aracı akşam saatlerinde Brest kentinde terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili olarak, Rennes’teki jandarma araştırma birimi bir soruşturma başlatırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı ya da tutuklama bilgisi paylaşılmadı. Fransa’da son dönemde kripto para sahiplerine yönelen fiziksel zorlamalı hırsızlık ve adam kaçırma vakalarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor.

Kripto soygunlarında artış

Bu olay, Fransa genelinde dijital varlıklarla bağlantılı saldırıların son iki yılda giderek arttığını bir kez daha gündeme taşıdı. Fransız adli polis kayıtlarına göre, Ocak ayından bu yana ülkede kripto parayla bağlantılı 40’tan fazla adam kaçırma ve rehin alma vakası kaydedildi. 2025 yılı itibarıyla bu sayı yaklaşık 30 olarak bildirilmişti, yani artış dikkat çekici boyutta.

Mart ayında Paris yakınlarında yaşları ellili yıllarda olan bir çiftin evine yapılan baskında, saldırganlar polis kılığına girerek çifti 900 bin euro (1 milyon dolar) değerinde bitcoin göndermeye zorladıktan sonra kaçtı. Şubat ayında ise üç silahlı saldırgan, Binance Fransa’nın yöneticisi David Princay’a yönelik başarısız bir ev baskını girişiminde bulundu; şüpheliler iki farklı adrese gitti, ardından iki cep telefonu çaldı ve Lyon Perrache istasyonunda yakalandı.

Bir başka olayda, adli bir hakime ve annesine yönelik bir adam kaçırma teşebbüsünde ise, saldırganların kripto para fidyesi istediği ve fiziksel şiddet tehdidinde bulunduğu aktarıldı. Bu girişim sonucunda altı kişi gözaltına alındı.

Kripto suçlarına karşı operasyonlarda artış

Araştırmacı ZachXBT, geçtiğimiz yıl sonlarına doğru Fransız yayıncı TeufeurS ile bağlantılı bir kaçırma olayına müdahale ettiğini açıkladı. Olayda saldırganlar, aile üyelerini kaçırıp 2 milyon dolarlık fidye talebinde bulundu. Binance’in güvenlik ekibiyle yürütülen ortak çalışmayla yaklaşık 800 bin dolar donduruldu ve süreç sonunda altı kişinin yakalandığı kaydedildi.

Son dönemde yaşanan bu vakalar, kripto para sahiplerinin sadece dijital dolandırıcılık değil, aynı zamanda fiziksel tehditlere de maruz kalabileceğine işaret ediyor. Polis kayıtları, özellikle Fransa’da dijital varlıkların yarattığı yeni suç türleriyle mücadelede yetkililerin baskı altında olduğunu gösteriyor.

