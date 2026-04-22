QCP Capital analistlerinin 22 Nisan kripto para değerlendirmesi

  • BTC 79 bin doları aştı ve 80.400 doları hedefliyor.
  • Analistler BTC günlük zirvesini yukarı çekmeden önce paylaştığı değerlendirmede son yükselişi “rahatlama” olarak tanımladı. Kalıcı dönüş için henüz veriler ikna edici değil.
  • QCP: Yapısal arka plan hâlâ çözülmemiş durumda. Abluka devam ediyor, Boğaz fiilen kapalı ve İran'ın tutumu belirsiz. Fonlama halen negatif.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın ateşkesi sadece 3-5 günlüğüne uzattığını iddia eden FOX bunun daha uzun süre devam etmeyeceğini söylüyor. Tasnim ise Cuma günü görüşme olabileceğine dair “henüz karar verilmedi” haberini geçti. İran gündemi sıcak kaldıkça volatilite de artıyor.

Bitcoin (BTC)

BTC yazı hazırlandığı sırada Cuma günkü potansiyel görüşmelerin etkisiyle 79 bin doları zorluyor. Bugün ABD piyasalarında şirketlerin kazanç raporlarının da endeksi yukarı çekebileceğinden bahsetmiştik. AI ve bağlantılı şirketlerin hisselerinin güçlenmesi bugün de Bitcoin’in işine yaradı. Bu hava BTC’nin 80 bin dolara geri dönmesinin önünü açabilir.

76 bin dolardaki direnç üzerinde kapanışlarını sürdüren BTC için sıradaki hedef 80.400 dolar. 70 günü aşkın süredir kanalda oyalanan fiyatın böyle bir kırılma yaşayabileceği zaten tahmin ediliyordu ve direnç üstü kapanışlar sürerse dipten dönüş başladı demektir. Ancak kaotik gündem yönün garanti olmadığını söylüyor.

QCP Capital kripto paralar

Analistler BTC günlük zirvesini yukarı çekmeden önce paylaştığı değerlendirmede son yükselişi “rahatlama” olarak tanımladı. Yani gerçek bir dipten dönüşten ziyade haber akışına bağlı bir hareket. Trump’ın ateşkesi tek taraflı uzatması barış görüşmelerinin aciliyetini ortadan kaldırdı. Yeni Fed Başkanı olacak Kevin Warsh’ın ifadesindeki “Fed ileri dönük tahminlere aşırı bağlı” kısmı da faiz indirimleri için umut vericiydi.

Fakat risk devam ediyor.

“Yapısal arka plan hâlâ çözülmemiş durumda. Abluka devam ediyor, Boğaz fiilen kapalı ve İran’ın uzatma konusundaki tutumu hâlâ belirsiz. Petrolün 100 dolar civarında seyretmesi, piyasaların artık sadece şok riskini değil, kalıcılığı da fiyatladığını gösteriyor. Bu durum, enflasyonu kısa vadede sabit tutarken, reel gelirlerin zayıflaması ve tüketimin azalmasıyla büyümeyi de aşağı çekiyor. Bu nedenle makro tablo dar bir aralıkta sıkışmış durumda: enflasyon, politika gevşemesini kısıtlayacak kadar yüksek, ancak büyüme, sürdürülebilir bir şahin duruşu zorlayacak kadar zayıf.”

Fonlama hala negatif olduğundan son hareketin short pozisyonları tamamen ortadan kaldırmak yerine daha fazla açığa satış iştahını tetiklediğini söyleyebiliriz. Bu pozisyon dinamikleri, piyasayı taktiksel olarak sıkışmalara karşı savunmasız bırakıyor, duyarlılıkta belirleyici bir değişim görene kadar analistler temkinli kalmayı öneriyor.

Petrol fiyatlarında daha net bir geri çekilme, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dair inandırıcı bir yol haritası veya faiz oranlarında daha yumuşak bir sinyal olmadan, çatışma primi tamamen ortadan kalkmayacaktır.

Opsiyonlarda ise, yüzey hala net bir kırılmayı doğrulamıyor. Gerçekleşen volatiliteye göre 40 civarındaki front-end volatiliteleri sıkışık kalmaya devam ederken, skew hafifçe güçlendi ve aşağı yönlü koruma hala daha iyi destekleniyor. Vadeli yapı sadece hafifçe yukarı eğimli kalıyor. Toplamda, türev piyasaları trendin uzamasından ziyade konsolidasyonu fiyatlamaya devam ediyor ve bu da kurumsal katılımcılar arasında yönsel ikna eksikliğine işaret ediyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
