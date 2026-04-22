Dogecoin 0,0975 dolar direncini aşamadı, kritik kırılma bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,0925 dolardan sert bir yükselişle 0,0970 dolar eşiğine dayandı.
  • 📈 Kısa vadede güçlü direnç bölgeleri test ediliyor, ivme yavaşladı.
  • ⚡ Kritik veri: 0,0950 doların altında kapanış ayıların yeniden güç kazanmasına yol açabilir.
  • 🐕 $DOGE ’de psikolojik 0,10 dolar seviyesi yeni hedef olarak öne çıkıyor.
COINTURK

Dogecoin fiyatı son saatlerde 0,0925 dolar desteğinden yükselerek trendde tersine dönüş sinyali verdi. Kripto para piyasasındaki genel toparlanmanın da etkisiyle DOGE, 0,0950 doların üzerine çıkarak 100 saatlik hareketli ortalamayı geçti. Buna rağmen, 0,0970–0,0975 dolar aralığında satıcıların baskısı hissedilmeye devam ediyor.

Kısa vadede güçlü direnç bölgeleri

Bitcoin ve Ethereum’daki yükselişle paralel şekilde Dogecoin fiyatı da toparlandı. DOGE, 0,0935 ve 0,0942 dolar seviyelerindeki dirençleri hızlıca geçtikten sonra, saatlik grafikte yükselen bir kanal oluşturdu. Fiyat hareketi 0,0970 dolar sınırına takıldı. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir kapanış olup olmayacağı şu anda en çok merak edilen konu.

Yükseliş sırasında, fiyat 0,1021 dolardan 0,0926 dolara düşüşün yüzde 23,6’lık Fibonacci düzeltme seviyesinin de üstüne çıktı. Bu da alıcılar adına kısa vadede yapısal bir avantaj sağladı. 0,0975 dolar bölgesi ise hem yüzde 50 Fibonacci seviyesine hem de ilk büyük direnç hattına karşılık geliyor.

“0,0975 doların üzerinde net bir kırılım, dikkatleri psikolojik önemi yüksek olan 0,10 dolar seviyesine çevirecek. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir.”

Göstergeler karışık sinyaller veriyor

Saatlik göreli güç endeksi 50 seviyesinin üzerinde kalarak alıcıların önde olduğunu ima ediyor. Öte yandan, MACD göstergesi ise pozitif bölgede gücünü kaybetmeye başladı. Bu, yükselişin ivmesinde zayıflama olabileceğine işaret ediyor. Analistler, yeni bir alım sinyali oluşmadan DOGE’de kırılma hareketinin netleşmediğini vurguluyor.

Dogecoin’in 0,0950 dolar üstünde kalması kısa vadede olumlu beklentiyi koruyor. Ancak fiyat buranın altına gevşerse, ayıların yeniden kontrol sağlayacağı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Düşüşte izlenecek seviyeler

Tüm teknik sinyaller yukarı işaret etmiyor. MACD’nin ivme kaybetmesi satış baskısına dikkat çekiyor. Eğer DOGE 0,0975 doları geçemezse fiyatın aşağı yönlü hareket etme ihtimali doğabilir. 0,0950 dolar ise ilk izlemesi gereken destek konumunda.

Bu seviyenin altına sarkılması halinde 0,0932 dolar ara destek olarak öne çıkıyor. Asıl kritik taban ise 0,0925 dolar seviyesinde bulunuyor. Son günlerde iki kez bu noktadan alım tepkisi gelmiş ve fiyat yukarı dönmüştü; bu nedenle boğalar ve ayılar için belirleyici bir hat olarak görülüyor.

Eğer 0,0925 doların altı test edilirse, görünüm hızla negatife dönebilir. Buradaki kırılım, fiyatı önce 0,0900 dolara, oradan da 0,0880 dolar seviyelerine çekebilir. Böyle bir durumda yatırımcıların, genel piyasa yapısını yeniden değerlendirmesi gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

