Iren hisselerinde enerjiyle güçlenen sarsıcı yükseliş, yapay zekâ odaklı yeni dönemi başlattı

Bitcoin madenciliği ve enerji yönetimi alanında faaliyet gösteren Iren, son dönemde veri merkezi sektöründe önemli bir avantaja sahip olduğuna dair sinyaller veriyor. Şirketin özellikle madencilikten kalan enerji sözleşmeleri, ABD’de enerjiye erişimin zorlaştığı bir ortamda yeni nesil veri merkezlerinin önünü açıyor ve Iren’i rakiplerinden öne çıkarıyor.

Enerji sözleşmeleriyle gelen avantaj

Iren Limited, kripto para yatırımcılarının yakından izlediği BTC madenciliği hisseleri arasında öne çıkıyor. Geçmişte ağırlıklı olarak Bitcoin fiyatı ve kripto piyasasının genel havasıyla birlikte hareket eden bu hisse, son aylarda yapay zekâ merkezli bir anlatı kazanmaya başladı. Nisan 2026’ya gelindiğinde, yaklaşık 45,12 dolar fiyat seviyesine ulaşan Iren hissesi, yıl içinde 31,62 dolar dip seviyesinden güçlü bir toparlanma gösterdi.

İlgili dönemde Iren’in sahip olduğu enerji sözleşmeleri ve araziler, şirketin veri merkezi yarışında rakiplerine kıyasla hızlı bir başlangıç yapmasını sağladı. Texas’ta bulunan tesislerinde 1,4 GW’lık devasa gücü elinde tutan şirket, toplamda eyalette 2,75 GW enerjiye erişim izni almış durumda. Sweetwater’daki ana tesisin Nisan ayı sonunda devreye alınması beklenirken, ikinci bir merkezin ise 750 MW’lık kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.

Borsada artan hareketlilik ve kısa pozisyonlar

Iren, son aylarda Bitcoin madenciliği hisselerinde hareketlenmenin öncüsü olarak ön planda yer aldı. Yıl başından bu yana sektördeki diğer önde gelen madencilik şirketlerinin hisseleri de yükseliş sergilerken, Iren’in işlem hacmi dikkat çekici seviyelere ulaştı.

22 Nisan itibarıyla, hissenin açık kısa pozisyon oranı yüzde 18,42 olarak kaydedildi. Bu oran rakip firmalarla kıyaslandığında MARA’da yüzde 30’a, CleanSpark’ta ise yine yüksek seviyelere ulaştı. Yine de günlük dalgalanmalardan faydalanmak isteyen yatırımcılar, Iren hisselerinde kısa pozisyon açmaya devam ediyor.

“Madenci hisselerindeki kısa pozisyonlar, sektörün kârlılığının azalacağı beklentisiyle açılıyor. Ancak birçok şirket, halen önemli rezervler tutuyor ve kendi BTC üretimine devam ediyor.”

Madencilik şirketleri, Bitcoin gelirini azaltacak gelişmeler yaşansa dahi, çoğu hâlen kendi operasyonlarından gelir elde etmekte ve ciddi miktarda varlıklarını ellerinde bulundurmakta.

Yapay zekâ veri merkezlerinde enerji savaşı

ABD’de yeni yapay zekâ odaklı veri merkezlerinde en büyük sorun, güvenilir enerjiye ulaşabilmek haline geldi. Geçmişte GPU, RAM gibi teknik parçalara erişimde yaşanan darboğazlar, artık yerini trafo merkezleri ve enerji altyapısı kaynaklı zorluklara bırakıyor. Iren’in bugüne kadar sağladığı enerji sözleşmeleri ve arazilere erişimi, enerjiyle ilgili tedarik zincirine takılan rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağlıyor.

Bloomberg’in yayımladığı son rapora göre, ABD’deki yeni veri merkezi projelerinin yüzde 50’si enerji altyapısına erişim sıkıntısı nedeniyle ya iptal ediliyor ya da erteleniyor. Kalan projelerin yüzde 17’sinde ise belirsizlikler sürüyor. Iren gibi erken dönemde enerjiye ulaşan şirketler bu engelleri aşarken, yeni başlayan projeler yıllarca ilerleme kaydedemeyebiliyor.

Kripto para madenciliğinden gelen tecrübe ve altyapı, Iren’in kazandığı portföyle birlikte, şirketi ABD merkezli yapay zekâ veri merkezi pazarının öncülerinden biri konumuna taşıyor.