BITCOIN (BTC)

Bitcoin yüzde 2,6 yükseldi, Ethereum 2.400 dolara tırmandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin yüzde 2,6 yükseldi, fiyat 78.280 dolara çıktı.
  • 📈 $ETH 2.400 dolara tırmanırken Solana’da da hızlı artış yaşandı.
  • 🔥 Açık pozisyon miktarı rekor seviyede, risk iştahı devam ediyor.
  • ⚡ Yatırımcılar $BTC ve $ETH ’de kısa vadede hareket bekliyor.
Kripto para piyasası yeni haftaya yukarı yönlü hareketlerle başladı. Lider para birimi Bitcoin, 78.280 dolar seviyesinde işlem görerek yüzde 2,62’lik bir artış kaydetti. Ethereum ise yüzde 3,71’lik değer kazancıyla 2.400 dolara yükseldi. Solana da yüzde 3,09’luk bir çıkış sergiledi ve 88,39 dolar seviyesine ulaştı.

Yatırımcı risk iştahını koruyor

Vadeli piyasalarda ilgi yüksek seviyede kalmaya devam etti. Bitcoin’in açık pozisyon miktarı 81,17 milyar dolar, Ethereum’un ise 60,26 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlar, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahında azalma olmadığını gösteriyor.

Traders Union verilerine göre, açık pozisyon rakamlarının yüksek seyretmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralarda fiyat artışı beklentisini koruduğuna işaret ediyor. Kripto ekosistemindeki bu dinamik, özellikle Bitcoin ve Ethereum’da volatilitenin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğinin sinyallerini veriyor.

Piyasalardaki genel görünüm

Diğer küresel piyasalarda da hareketlilik gözlendi. Ons altın, yüzde 1,1’lik bir sıçramayla 4.770 doların üzerine çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri borsa vadeli kontratlarında da artış yaşandı. Bu yükselişte, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile ateşkesi uzatmasının piyasalara olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.

Enerji piyasalarında ise petrol fiyatlarında hafif bir gerileme izlendi. Asya tarafında Japonya’nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyeye ulaşırken, Çin ve Güney Kore borsalarında da pozitif hareketler görüldü. Buna karşılık Hong Kong, Hindistan ve Avustralya borsalarında performans daha zayıf kaldı.

Kripto piyasalarında son veriler

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin 78.280 dolardan işlem görürken Ethereum’un fiyatı 2.400 dolara tırmandı. Solana ise 88,39 dolara yükseldi. Analistlere göre, kripto paralarda kısa vadede yüksek volatilitenin sürmesi muhtemel.

Uzmanlar, global ekonomik gelişmelerin ve piyasalardaki politik adımların kripto fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’daki politikaları ve büyük merkez bankalarının izleyeceği para politikası, önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirleyebilir.

Vadeli piyasalardaki aktiflik, yatırımcıların önümüzdeki süreçte kripto paralarda fırsat arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, kripto para piyasasında kısa vadede sert hareketler görülmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Iren hisselerinde enerjiyle güçlenen sarsıcı yükseliş, yapay zekâ odaklı yeni dönemi başlattı

Bitcoin’de 2026 için çarpıcı tahmin: Fiyat $150 bin hedefiyle kritik dirençte yükseliyor

Bitcoin 78.000 doları aştı, Trump’ın Ortadoğu açıklamaları sonrası yeni zirve test edildi

KelpDAO saldırısı sonrası 211 milyon dolarlık BTC alımı piyasayı hareketlendirdi

Bitcoin 78.200 doları aştı, iki kritik dirençle karşı karşıya

Coinbase premium endeksiyle Bitcoin’de 14 günlük boğa sinyali rekoru

Strategy rekor Bitcoin alımıyla BlackRock’u geçti, 815 bin BTC sınırını aştı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

Solana’da kritik eşik: Fiyat $87,77’de sıkıştı, yön için $80 ve $105 arası takipte
Solana (SOL)
XRP, Interledger STREAM protokolünde bankalar arası ödemelerde kritik rol aldı
RIPPLE (XRP)
Londra’da 8 farklı noktada yasa dışı kripto borsalarına baskın
Kripto Para Hukuku
GSR ilk kripto ETF’sini Nasdaq’ta başlattı, bitcoin, ether ve solana’yı tek fonda topladı
Kripto Para
Solana’da 88 dolarlık direnç test edildi, yeni ralli için işaretler güçleniyor
Solana (SOL)
