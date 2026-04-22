Bitcoin yüzde 2,6 yükseldi, Ethereum 2.400 dolara tırmandı

Kripto para piyasası yeni haftaya yukarı yönlü hareketlerle başladı. Lider para birimi Bitcoin, 78.280 dolar seviyesinde işlem görerek yüzde 2,62’lik bir artış kaydetti. Ethereum ise yüzde 3,71’lik değer kazancıyla 2.400 dolara yükseldi. Solana da yüzde 3,09’luk bir çıkış sergiledi ve 88,39 dolar seviyesine ulaştı.

Yatırımcı risk iştahını koruyor

Vadeli piyasalarda ilgi yüksek seviyede kalmaya devam etti. Bitcoin’in açık pozisyon miktarı 81,17 milyar dolar, Ethereum’un ise 60,26 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamlar, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahında azalma olmadığını gösteriyor.

Traders Union verilerine göre, açık pozisyon rakamlarının yüksek seyretmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralarda fiyat artışı beklentisini koruduğuna işaret ediyor. Kripto ekosistemindeki bu dinamik, özellikle Bitcoin ve Ethereum’da volatilitenin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğinin sinyallerini veriyor.

Piyasalardaki genel görünüm

Diğer küresel piyasalarda da hareketlilik gözlendi. Ons altın, yüzde 1,1’lik bir sıçramayla 4.770 doların üzerine çıkarken, Amerika Birleşik Devletleri borsa vadeli kontratlarında da artış yaşandı. Bu yükselişte, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran ile ateşkesi uzatmasının piyasalara olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.

Enerji piyasalarında ise petrol fiyatlarında hafif bir gerileme izlendi. Asya tarafında Japonya’nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyeye ulaşırken, Çin ve Güney Kore borsalarında da pozitif hareketler görüldü. Buna karşılık Hong Kong, Hindistan ve Avustralya borsalarında performans daha zayıf kaldı.

Kripto piyasalarında son veriler

Analistlere göre, kripto paralarda kısa vadede yüksek volatilitenin sürmesi muhtemel.

Uzmanlar, global ekonomik gelişmelerin ve piyasalardaki politik adımların kripto fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Doğu’daki politikaları ve büyük merkez bankalarının izleyeceği para politikası, önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirleyebilir.

Vadeli piyasalardaki aktiflik, yatırımcıların önümüzdeki süreçte kripto paralarda fırsat arayışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak, kripto para piyasasında kısa vadede sert hareketler görülmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.