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Popüler Altcoin Hayal Kırıklığına Sebep Oldu! Haftanın Kaybedeni!

Yaşanan hayal kırıklığı fiyata da yansıdı. En büyük kripto para borsalarından birinin CEO'su görüşlerini açıkladı.
19:30
7 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında haftanın en kötü performans gösterenleri belli oldu. Listenin ikinci sıradaki altcoin ise dikkat çekiyor. En büyük Ethereum rakiplerinden olan Solana (SOL) en büyük 100 kripto para arasında sondan ikinci oldu. Peki Solana fiyatını baskılayan ne oldu? Yatırımcıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor? İşte detaylar.

Solana (SOL)

SOL fiyatı haftayı %10 kayıpla tamamlıyor. Bu kayıp Solana’yı en büyük 100 kripto para arasında en kötü performans gösteren ikinci kripto para yaptı. Olumsuz performansın temelinde son yaşanan cüzdan hack olayı vardı. Haber gerçekten can sıkıcıydı ve Solana cüzdanlarından birinde özel anahtarların ele geçirildiği iddiası ortaya atılmıştı. Ardından Slope isimli cüzdan zafiyetin kendilerinden kaynaklandığını kabul etti. Merkezi bir sunucuda özel anahtarların bir kısmını txt formatında saklayan Slope ciddi tepki çekti.

Hack olayının duyulmasının ardından %10 kayıp yaşadı. Fakat Solana (SOL) dolaşımdaki tüm SOL tokenlerinin tahmini değeri 13,86 milyar dolar olduğu için en büyük 9’uncu kripto para olarak konumunu koruyor.

Solana (SOL) Haberleri

Solana Labs başkanı Andrei Yakovenko, durum hakkında yorum yaparak, en az bir kez tohum cümlesini Slope’a aktaran herhangi bir kullanıcının risk altında olduğunu söyledi. Slope, hata raporlamam sisteminin çalışma mekanizması hatalı kurgulanmıştı. Herhangi bir sorun yaşayan cüzdanların özel anahtarları, hata raporuyla birlikte merkezi sunucuda depolandığı için yatırımcılar mağdur oldu. FTX‘in kurucusu ve şu anda kripto piyasasının en önde gelen isimlerinden biri olan Sam Bankman-Fried, projeye desteğini yineledi.

Sam Bankman-Fried ‘e göre, kötü PR nedeniyle Solana şu anda en az değerlenen proje ve SOL token daha fazla değerlenmeli. SBF, popüler Ethereum rakibi için üç haneli fiyatların yakın olduğuna inanıyor. Ayrıca Solana’nın sağladığı hız, düşük ücret gibi avantajların alternatif layer1 çözümlerinde olmadığının altını çizdi. FTX CEO’su “Solana’nın yaptığını yapmaya çalışırsa, başka herhangi bir projenin de aynı şekilde bozulacağını, sorunlar yaşayacağını düşünüyorum” dedi.

FTX ve Alameda ile Sam Bankman-Fried direkt olarak Solana ile bağlantılıdır. SBF tarafından yapılan yorumları aradaki maddi çıkarı gözetleyerek anlamak gerekir.

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