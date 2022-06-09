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Ethereum her yönüyle mükemmel değil ve onun eksiklerini tamamlamak isteyen çok sayıda rakip proje yoğun ilgi görüyor. Alternatif layer1 projelerinin de sorunsuz çalıştığını söylemek güç. Ağ problemleri, güvenlik endişeleri, merkezilik ve daha birçok konuda hepsinin eksik yönleri bulunuyor. Yapılan araştırmaya göre en kötü alternatiflerin başında Solana geliyor.

Solana İncelemesi

Bağımsız bir DeFi derecelendirme kuruluşu olan DeFi Safety, Solana’yı firmanın teknik kriterlerine göre en kötü ikinci blockchain olarak tanımladı. DeFi Safety’ye göre, popüler P2E oyun platformu Axie Infinity’nin Ronin blockchain’i en kötüler listesinin başında yer alıyor. Ronin, Mart 2022’de 600 milyon dolara saldırıya uğradı. Montreal merkezli ajans, 240’ın üzerinde Merkezi Olmayan Finans (DeFi) protokolünü ve 15 farklı blockchaini derecelendirdi.

DeFi Safety’nin blockchain incelemeleri beş farklı kriter içerir: düğüm sayısı ve çeşitliliği, destekleyici yazılım, belgeler, test ve güvenlik. Defi Safety kod denetimleri yapmıyor bunun yerine kodun arkasındaki süreç ve belgelerin kalitesi ele alınıyor.

Solana Neden Kötü?

DeFi Safety’nin Solana’yı bu kadar kötü görmesinin başlıca bazı sebepleri var. Solana’nın zayıf düğüm (node) altyapısı ve sık sık kesinti süreleri bunların başında geliyor. Diğer nedenler arasında arşiv düğümü bilgilerinin yanlış işlenmesi, kötü tasarlanmış blok araştırmacıları ve rakip blockchainlerden daha az çeşitliliğe sahip denetlenmemiş düğüm istemcileri sayılabilir.

DeFi Safety, ağın düğüm arşiviyle ilgili ayrıntıların eksikliği veya başlangıcından bu yana bir blockchainin tüm verilerini depolama süreciyle ilgili endişeleri dile getirdi. Bağımsız bir DeFi derecelendirme kuruluşu olan DeFi Safety, Solana’yı firmanın teknik kriterlerine göre en kötü ikinci sıraya bu sebeplerden dolayı konumlandırdı.

Derecelendirme firmasına göre, Solana’nın kurucu ortağı Anatoly’den bir yıllık Reddit dizisi dışında düğüm arşivi hakkında net bir belge yok. Yine de Solana’daki iletişim başkanı Austin Fedora, bunun Solana için gerekli olmadığını söyledi.

“Solana, bir bloğu doğrulamak için genesis ilgisine ihtiyaç duymuyor”.

Düğüm istemcilerine gelince, DeFi Safety, Solana’nın yeterli teklife sahip olmadığını savunuyor. Bir düğüm istemcisi, işlemleri doğrulamak ve yürütmek için kullanıcıların bilgisayarlarını bir blockchaine bağlamasına yardımcı olan bir yazılımdır. DeFi Safety, Solana’nın şu anda düğüm operatörleri için 2019’dan beri denetlenmeyen tek bir yazılım sunduğunu iddia etti. Örneğin Ethereum, yedi farklı yürütme istemcisi ve altı konsensüs istemcisi sunar.

Fedora bu konuyla ilgili çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. Peki Solana (SOL)’yı bu denli ağır eleştiren rapor ne derece güvenilir? Bu raporun arkasındaki değerlendirme, DeFi Safety tarafından belirlenen kriterlere dayanmaktadır. Uniswap V3 (%96), Compound Finance (%93), Aave (%94) ve Bancor (%96) dahil olmak üzere önemli DeFi protokolleri, geliştirilmiş şeffaflık ve güvenlikleri nedeniyle yüksek puan almıştır. Derecelendirme projesi ayrıca Terra’nın Anchor Finance protokolüne Solana’dan daha güvenli bir ürün derecelendirmesi (%75) verdi.

Defi Safety ayrıca Eylül ayında Badger DAO hakkında %99 güvenli olarak bir rapor yayınladı. Birkaç ay sonra proje hacklendi ve yaklaşık 130 milyon dolar çalındı.