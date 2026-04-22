BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin dolara koşarken analistlerin tahminleri

Bilmeniz Gerekenler

  • Washigorira: Bitcoin 6 aylık trend çizgisini geride bıraktı ve haftalık kapanış çok önemli.
  • Trump çok değişken biri, yarın “İran’a şimdiye kadarki en büyük saldırıyı başlatıyoruz” şeklinde açıklama yapması kimseyi şaşırtmaz. Yatırımcıların bu hafta daha temkinli olması gerekiyor.
  • 2.400 dolar üstü kapanışlar ETH için 2.851 doların önünü açabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paralar ateşkesin son tarihinin önemsiz hale gelmesiyle yeniden yükselişe geçti. Altcoinlerde kazançlar %3’ü aşarken BTC günlük zirvesini 79.472 dolara çekti. ABD şirketlerinin kazanç raporu açıklama dönemi başladığından ve şu ana kadar gelen raporlar beklenti üstü olduğundan borsanın yükseldiğini bu yükselişin kriptoyu desteklediğini görüyoruz.

İçindekiler
1 Bitcoin trend çizgisini kırıyor
2 Ethereum ve altcoinler

Bitcoin trend çizgisini kırıyor

2 ayı aşkın süredir oyalandığı kanalı kıran Bitcoin (BTC) Trump’ın açıklamasıyla şimdi 80 bin doların üzerine ilerliyor. Teknik analiz cephesinde farklı bakış açılarına göre de kırılma gerçekleşti. Örneğin Washigorira aşağıdaki grafiği paylaşarak trend çizgisinin aşıldığını yazdı. 6 aylık trend çizgisini geride bırakan Bitcoin eğer mevcut bölgesinde kapanışlar görebilirse Kumo bulutuna ulaşabilir.

Uzun süredir devam eden düşüşün V tipi toparlanmaya neden olması halinde çok geçmeden 94 bin dolara ulaşılabilir. Elbette bu kısa vadeli bir hareket ve kapanışların hangi seviyelerde olacağı belirsiz. Üstelik Trump çok değişken biri, yarın “İran’a şimdiye kadarki en büyük saldırıyı başlatıyoruz” şeklinde açıklama yapması kimseyi şaşırtmaz.

Her halükarda petrol üç haneli seviyelerde yani uzayan süreç küresel enflasyonu olumsuz etkiliyor. Dahası enerji enflasyonundaki artış gıda ve diğer kalemlere de bu geçen süreçte sıçradığından enflasyonun hızla %2 hedefine dönmesi güç olacak. Bu da yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söylüyor.

Ethereum ve altcoinler

ETH yazı hazırlandığı sırada 2.400 dolar sınırında. Çok uzun süre bu seviyenin altında kaldığından yatırımcılar heyecanlı. Düşüş sadece 3 mumda yıkıcı biçimde gerçekleşse de geri dönüş ağır ve değişken gündem nedeniyle birçok üst fitilimiz var. Bu hareketin de üst fitil olarak kalma riski yukarıda açıkladığımız üzere yüksek.

ETH grafiğini paylaşan DaanCrypto 2.400-2.500 dolar bandının önemli olduğunu yazdı. İşler yolunda giderse altcoin kralı haftalık 200MA’yı test edebilir. Daha da önemlisi haftalık kapanışın 200MA üzerinde olması 2.851 doların önünü açarken altcoinlerdeki rahatlama rallisinin hızlanmasını sağlayacak.

ETHBTC paritesinde son 1 ayın en düşük seviyeleri test ediliyor. BTC kadar güçlü hareket edemeyen ETH geride kaldı ve artık buradan toparlanmalı. Buradaki makul senaryo Cuma gününe kadar BTC yükseliş hızını keserse ETH ona yetişmek isterken 0.03089BTC seviyesine ulaşabilir ardından hedef 0.03135BTC olur. Bu durumda altcoinler de çift haneli kazançlar elde eder.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 79.000 dolar eşiğini geçti, altcoinler rallide hızlandı

Bitcoin’de 79.000 dolar sonrası ilk: MSTR hissesi hızla toparlandı

Bitcoin, Ether ve Solana birleşimi: BESO ETF Nasdaq’ta işlem görmeye başladı

QCP Capital analistlerinin 22 Nisan kripto para değerlendirmesi

Iren hisselerinde enerjiyle güçlenen sarsıcı yükseliş, yapay zekâ odaklı yeni dönemi başlattı

Bitcoin yüzde 2,6 yükseldi, Ethereum 2.400 dolara tırmandı

ABD Piyasaları ve kripto paralar 22 Nisan son durum

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu’de yatay seyir sürerken yüzde 2,6’lık yükseliş dikkat çekti
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de 79.000 dolar sonrası ilk: MSTR hissesi hızla toparlandı
Shiba Inu kritik destek üzerinde, hedefte 0.000014 seviyesi var
SHIBA INU (SHIB)
Rusya’da kripto için ilk onay: 327 evetle XRP gündemde
RIPPLE (XRP)
Bu yükseliş kriptoda son büyük short fırsatı mı?
Kripto Para
XRP için FedNow ve Fedwire açılımı Volante ile gündemde
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 79.000 dolar eşiğini geçti, altcoinler rallide hızlandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
