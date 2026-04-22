Bitcoin 80 bin dolara koşarken analistlerin tahminleri

Kripto paralar ateşkesin son tarihinin önemsiz hale gelmesiyle yeniden yükselişe geçti. Altcoinlerde kazançlar %3’ü aşarken BTC günlük zirvesini 79.472 dolara çekti. ABD şirketlerinin kazanç raporu açıklama dönemi başladığından ve şu ana kadar gelen raporlar beklenti üstü olduğundan borsanın yükseldiğini bu yükselişin kriptoyu desteklediğini görüyoruz.

Bitcoin trend çizgisini kırıyor

2 ayı aşkın süredir oyalandığı kanalı kıran Bitcoin (BTC) Trump’ın açıklamasıyla şimdi 80 bin doların üzerine ilerliyor. Teknik analiz cephesinde farklı bakış açılarına göre de kırılma gerçekleşti. Örneğin Washigorira aşağıdaki grafiği paylaşarak trend çizgisinin aşıldığını yazdı. 6 aylık trend çizgisini geride bırakan Bitcoin eğer mevcut bölgesinde kapanışlar görebilirse Kumo bulutuna ulaşabilir.

Uzun süredir devam eden düşüşün V tipi toparlanmaya neden olması halinde çok geçmeden 94 bin dolara ulaşılabilir. Elbette bu kısa vadeli bir hareket ve kapanışların hangi seviyelerde olacağı belirsiz. Üstelik Trump çok değişken biri, yarın “İran’a şimdiye kadarki en büyük saldırıyı başlatıyoruz” şeklinde açıklama yapması kimseyi şaşırtmaz.

Her halükarda petrol üç haneli seviyelerde yani uzayan süreç küresel enflasyonu olumsuz etkiliyor. Dahası enerji enflasyonundaki artış gıda ve diğer kalemlere de bu geçen süreçte sıçradığından enflasyonun hızla %2 hedefine dönmesi güç olacak. Bu da yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söylüyor.

Ethereum ve altcoinler

ETH yazı hazırlandığı sırada 2.400 dolar sınırında. Çok uzun süre bu seviyenin altında kaldığından yatırımcılar heyecanlı. Düşüş sadece 3 mumda yıkıcı biçimde gerçekleşse de geri dönüş ağır ve değişken gündem nedeniyle birçok üst fitilimiz var. Bu hareketin de üst fitil olarak kalma riski yukarıda açıkladığımız üzere yüksek.

ETH grafiğini paylaşan DaanCrypto 2.400-2.500 dolar bandının önemli olduğunu yazdı. İşler yolunda giderse altcoin kralı haftalık 200MA’yı test edebilir. Daha da önemlisi haftalık kapanışın 200MA üzerinde olması 2.851 doların önünü açarken altcoinlerdeki rahatlama rallisinin hızlanmasını sağlayacak.

ETHBTC paritesinde son 1 ayın en düşük seviyeleri test ediliyor. BTC kadar güçlü hareket edemeyen ETH geride kaldı ve artık buradan toparlanmalı. Buradaki makul senaryo Cuma gününe kadar BTC yükseliş hızını keserse ETH ona yetişmek isterken 0.03089BTC seviyesine ulaşabilir ardından hedef 0.03135BTC olur. Bu durumda altcoinler de çift haneli kazançlar elde eder.